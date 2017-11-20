Выберите, как поступите в этих 9 ситуациях, и узнаете о себе кое-что новенькое
AdMe.ru предлагает вам пройти тест из 9 вопросов, ответив на которые вы сможете увидеть себя со стороны. Возможно, вы даже будете удивлены, когда узнаете, что стоит за тем или иным вашим выбором.
1. Перед вами ящик. Представили? Что, по вашему мнению, в нем лежит?
2. Если бы вам предложили выбрать место, где прожить свою жизнь, что бы это было?
3. Представьте, что вы оказались в пустыне и неожиданно видите деревню. А еще недалеко от вас оазис. Куда вы пойдете?
4. Как бы вы поступили, если бы неожиданно лишились всего?
5. Если завтра последний выходной перед рабочей неделей, чем бы вы хотели заняться?
6. К кому бы вы обратились за помощью в сложной жизненной ситуации? Или бы вы предпочли справиться самостоятельно?
7. В каком возрасте вы бы хотели прожить всю жизнь?
8. Если бы вы узнали, что осталось жить сутки, как бы их прожили?
9. Какую вещь в случае пожара вы бы стали спасать?
Фото на превью depositphotos