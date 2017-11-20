Выберите, как поступите в этих 9 ситуациях, и узнаете о себе кое-что новенькое

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AdMe.ru предлагает вам пройти тест из 9 вопросов, ответив на которые вы сможете увидеть себя со стороны. Возможно, вы даже будете удивлены, когда узнаете, что стоит за тем или иным вашим выбором.

1. Перед вами ящик. Представили? Что, по вашему мнению, в нем лежит?

2. Если бы вам предложили выбрать место, где прожить свою жизнь, что бы это было?

3. Представьте, что вы оказались в пустыне и неожиданно видите деревню. А еще недалеко от вас оазис. Куда вы пойдете?

4. Как бы вы поступили, если бы неожиданно лишились всего?

5. Если завтра последний выходной перед рабочей неделей, чем бы вы хотели заняться?

6. К кому бы вы обратились за помощью в сложной жизненной ситуации? Или бы вы предпочли справиться самостоятельно?

7. В каком возрасте вы бы хотели прожить всю жизнь?

8. Если бы вы узнали, что осталось жить сутки, как бы их прожили?

9. Какую вещь в случае пожара вы бы стали спасать?

Расшифровка ответов: 1. Ответ показывает, какое у вас отношение к удаче: Если вы представили не очень ценную вещь, то вы не верите, что удача может повернуться к вам лицом.

Если вы представили очень ценную вещь, то вы искренне верите, что однажды это появится у вас.

Если вы подумали, что в коробке пусто, то вы не верите в удачу. 2. Место, которое вы выбрали: Вы в нем уже живете — значит, вы полностью довольны вашей жизнью.

Если вы представили далекое место — вы мечтатель и романтик.

Если вы не смогли определиться, то вы предпочитаете ни к чему не привязываться. 3. Этот ответ показывает ваше отношение к работе: Если ваш ответ — «оазис», это означает, что для вас сначала важен отдых, а только после работа. Вы не любите правил и иногда импульсивны. Иногда вы откладываете дела на потом, можете делать несколько дел одновременно.

Если ваш ответ — «деревня», то вы ответственный. Вы знаете, как распоряжаться своим времнем, и предпочитаете планировать. Вам больше по нраву заканчивать работу, а не начинать ее. Еще для вас очень важны временные рамки, в которые вы должны уложиться. 4. Если ваш ответ: «Начать все заново» — значит, вы привыкли брать ответственность на себя, а не проявляете недовольство теми обстоятельствами, которые вам предлагает жизнь.

Если вы растеряны и не знаете, что делать, то вы теряетесь в непредвиденных и трудных обстоятельствах. 5. Ваш ответ описывает ваши покупательские пристрастия. Выходной — это день, когда у вас много свободного времени, которое вы вольны потратить как угодно. Свобода делать то, что хочется, похожа на лишние деньги, которые можно потратить по своему усмотрению. Если вы предпочли побыть дома и успокоиться, значит, вы не любите много тратить.

Если вы решили сходить в торговый центр, то вы обычно любите много тратить.

Если вы решили заняться спортом, значит, вы склонны накапливать средства.

Если вы решили прогуляться, вы очень аккуратно расстаетесь со своими деньгами. 6. Если вы: Пытаетесь справиться с проблемой самостоятельно, то вы уверенная в себе и сильная личность.

Обращаетесь за помощью к близким, то вы немного не уверены в себе, вас пугает ответственность в сложных обстоятельствах.

Ищете практичный совет от профессионала, то вы реалист. 7. Возраст, который вы выбрали, говорит о том периоде вашей жизни, когда вы были счастливы и уверены в себе: Если вы захотели вернуться в детские годы, значит, вы хотите попасть туда, где нет ответственности.

Если вы выбрали ваш настоящий возраст, то вы эмоционально зрелы и успешны.

Люди за 40 обычно выбирают возраст на 10 лет меньше своего нынешнего возраста. 8. Если вы выбрали: Близких людей и семью, вы эмоциональный человек.

Если вы решили остаться наедине, вероятно, у вас нет настроения.

Если вы выбрали повеселиться на славу, то вы смело доверяете своей судьбе.

Если вы решили провести день как обычно, вы смелый и несгибаемый человек. 9. Если вы решили: Спасти фотоальбом или что-то похожее, тогда вы сентиментальны.

Если решили спасти что-то из одежды, вы осторожны.

Если вы решили спасти что-то, что имеет большую денежную ценность, то вы настоящий материалист.

Если вы выбрали спасти документы, телефон или компьютер — вы практичны.