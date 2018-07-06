9 внешних качеств женщины, от которых мужчины без ума из-за своих инстинктов

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Когда спрашиваешь у мужчин, на что они в первую очередь обращают внимание во внешности женщины, обычно ответы крутятся возле груди, бедер, улыбки. Но если с первым не все так просто и привычка думать, что большая грудь в приоритете, на деле оказывается не чем иным, как стереотипом, то привлекательность остальных "деталей" женской внешности действительно подтверждается многими исследованиями. И обусловлено это, как правило, не банальной поверхностностью восприятия, а глубинными биологическими процессами и установками.

AdMe.ru подробно изучил этот вопрос, выбрал наиболее часто называемые внешние качества женщин, которые привлекают сильный пол, и разложил по полочкам их значимость.

1. Длинные волосы

Согласно исследованиям, мужчины предпочитают женщин с длинными, густыми и блестящими волосами. Оказалось, что они подсознательно считают это показателем крепкого здоровья и наличия жизненной энергии. И даже больше того - признаком плодовитости. Об этом также говорится в книге Алана Миллера (Alan Miller) и Сатоши Канадзавы (Satoshi Kanazawa) «Почему у красивых людей много дочерей»: «Одним из показателей здоровья является физическая привлекательность, а другим - волосы. У здоровых женщин неизменно блестящие волосы, тогда как волосы людей со слабым здоровьем лишены подобного блеска». Другими словами, возможно, вам стоит подумать дважды, прежде чем сделать стрижку вроде пикси. Но все же главное - это быть собой. Поэтому, если вы чувствуете себя гораздо лучше и привлекательнее с короткими волосами - дерзайте и не ориентируйтесь строго на мнение большинства мужчин. В любом правиле всегда существует множество исключений.

2. Особенный запах

Большинству из нас известно о феромонах - "химических сигналах", излучаемых нашими телами. Но вряд ли многие догадывались, что они бессознательно используются людьми и в целях определения наиболее генетически совместимого партнера. Исследования показали, что феромоны дают разнообразную информацию о человеке, включая ту, что касается здоровья его иммунной системы. Таким образом, мужчины способны определять женщин с лучшей иммунной системой по запаху. Это работает и в обратную сторону: по феромонам женщины способны определить уровень тестостерона. А нужны все эти способности, конечно же, для того, чтобы в будущем произвести здоровое потомство.

3. Симметричность лица

Итак, стандарты красоты порой просчитываются даже математически. В одной из статей мы уже рассказывали о параметрах идеального женского лица и о том, какие вычисления для их определения используются. Симметричность лица имеет первостепенное значение в определении привлекательности женщины. И мужчины подсознательно обращают внимание на эти критерии, поскольку они являются признаком хороших генов. Асимметрия же напротив связана со слабым здоровьем, плохими генами и даже с аномалиями репродуктивных органов. На симметрию обращают внимание и существа в дикой природе. Например, ласточки-самки предпочитают самцов с симметричными хвостами, поскольку это также является признаком превосходной генетики.

4. Цвет зубов

Исследуя влияние улыбки человека на его привлекательность, ученые с помощью цифровых манипуляций меняли состояние и расстояние зубов на фотографиях и предлагали ознакомиться с ними испытуемых: мужчинам показывали женщин, и наоборот. В результате выяснилось, что состояние зубов женщины имеет для представителей мужского пола особое значение, поскольку это дает условное представление о ее "остаточной репродуктивной ценности" вне зависимости от возраста. К счастью, существует множество способов лечения и отбеливания зубов, только вот слишком увлекаться этим не стоит. Ведь исследование также показало, что естественно белые зубы и так называемая голливудская улыбка оцениваются примерно одинаково, - важно лишь не позволять зубам откровенно портиться и желтеть.

5. Длинные руки

Это один из тех физических атрибутов, которым вы либо обладаете, либо нет. Однако любопытно узнать, что мужчины находят длинные руки даже более привлекательными, чем "ноги от ушей". В одном из исследований ученых из Университета Нового Южного Уэльса мужчинам было предложено посмотреть видеофайлы с 96 женщинами в возрасте между 20 и 49 годами. Затем нужно было оценить каждую из них по внешности. Результаты показали, что женщины с длинными руками каждый раз были оценены как наиболее привлекательные. Размер бедер и талии также оказались важны, наряду с весом и возрастом. При этом длина ног, значение которой и ныне кажется многим девушкам важным, существенно не влияла на оценку.

6. Высокий голос

Исследования показывают, что мужчины предпочитают высокий женский голос, поскольку он воспринимается как более молодой и женственный, а также указывает на высокий уровень эстрогена. Высокий голос также предполагает меньший размер тела, в то время как низкая тональность обычно больше ассоциируется с мужественностью, вследствие чего женщины и любят мужчин с таким голосом, так как подсознательно представляют себе крупного и крепкого человека. Ученые отмечают, что у животных высота и тон издаваемых звуков также имеют значение. Глубокое, утробное рычание обычно сигнализирует о более крупном животном, а легкий и чистый тон, подобный стрекотанию насекомого, указывает на небольшой размер и чаще всего беспомощность. Возможно, мужчины предпочитают высокие голоса и по этой причине.

7. Изгиб позвоночника

Ни для кого не секрет, что мужчины любят аппетитные женские формы. Только вот более подробное изучение этого вопроса показывает, что все не совсем просто. На самом деле привлекательными считаются формы, которые создаются благодаря определенному прогибу в пояснице, а не те, что образовываются за счет лишнего веса. Психолог Дэвид Льюис (David Lewis) из Университа Билкент провел 2 эксперимента. В первом сотне мужчин было предложено оценить привлекательность женщин на фото, чьи фигуры подверглись цифровому изменению в поясничной области (были показаны разные углы прогиба). Наиболее красивым мужчины посчитали примерно 45-градусный угол. Во втором тесте ученый решил выяснить наверняка, предпочитают ли испытуемые этот вариант, поскольку при нем ягодицы выступают сильнее, или красота все-таки заключается непосредственно в изгибе спины. В ходе этой проверки также подтвердился тот факт, что привлекателен именно сам изгиб, причем вне зависимости от размера ягодиц.

8. Красный цвет

Исследование Эндрю Эллиота (Andrew Elliot) и Даниэлы Ниесты (Daniela Niesta) показало, что определенная реакция мужчин на красный цвет также может быть запрограммирована биологически. Об этом свидетельствует и тот факт, что то же самое работает и в животном мире, где этот цвет обычно сигнализирует о готовности к спариванию. В предисловии к исследованию Эллиот и Ниеста пишут: «У многих приматов красный цвет усиливает привлекательность самок для самцов. Параллельный эффект у людей демонстрируется в наших 5 исследованиях». Авторы работы также обнаружили, что мужчины, как правило, даже не подозревают о том, как влияет на них данный цвет, а также то, что он совсем не влияет на восприятие друг друга самих женщин.

9. Пропорции 7:10