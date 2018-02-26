9 видов психологической защиты, которые важно вовремя осознать

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Защитные механизмы человеческой психики направлены на уменьшение отрицательных и травматичных переживаний и проявляются на бессознательном уровне. Этот термин был введен Зигмундом Фрейдом, а затем более глубоко разработан его учениками и последователями, в первую очередь Анной Фрейд. Попробуем разобраться, когда эти механизмы полезны, а в каких случаях они тормозят наше развитие и лучше реагировать и действовать осознанно.

AdMe.ru расскажет о 9 основных видах психологической защиты, которые важно вовремя осознать. Именно этим и занимается большую часть времени в своем кабинете психотерапевт — помогает клиенту осмыслить защитные механизмы, которые ограничивают его свободу, спонтанность реагирования, искажают взаимодействие с окружающими людьми.

1. Вытеснение

Вытеснение — это устранение из сознания неприятных переживаний. Оно проявляется в забывании того, что причиняет психологический дискомфорт. Вытеснение можно сравнить с плотиной, которую может прорвать — всегда есть риск, что воспоминания о неприятных событиях вырвутся наружу. И психика затрачивает огромное количество энергии на их подавление.

2. Проекция

Проекция проявляется в том, что человек неосознанно приписывает свои чувства, мысли, желания и потребности окружающим людям. Этот механизм психологической защиты дает возможность снять с себя ответственность за собственные черты характера и желания, которые кажутся неприемлемыми. Например, необоснованная ревность может быть результатом работы механизма проекции. Защищаясь от собственного желания неверности, человек подозревает в измене своего партнера.

3. Интроекция

Это склонность неразборчиво присваивать чужие нормы, установки, правила поведения, мнения и ценности без попытки разобраться в них и критически переосмыслить. Интроекция похожа на заглатывание огромных кусков пищи без попытки ее разжевать. Все образование и воспитание построено на механизме интроекции. Родители говорят: «Не суй пальцы в розетку, не выходи на мороз без шапки», — и эти правила способствуют выживанию детей. Если же человек во взрослом возрасте «заглатывает» чужие правила и нормы без попытки понять, насколько они подходят лично ему, он становится не способен различить, что действительно чувствует и чего хочет сам и чего хотят другие.

4. Слияние

В слиянии отсутствует граница между «я и «не-я». Есть только одно тотальное «мы». Наиболее четко механизм слияния выражен в первый год жизни ребенка. Мать и дитя находятся в слиянии, что способствует выживанию маленького человека, потому что мама очень тонко чувствует потребности своего ребенка и реагирует на них. В данном случае речь идет о здоровом проявлении этого защитного механизма. А вот в отношениях мужчины и женщины слияние тормозит развитие пары и развитие партнеров. В них сложно проявлять свою индивидуальность. Партнеры растворяются друг в друге, и из отношений рано или поздно уходит страсть.

5. Рационализация

Рационализация — это попытка подобрать разумные и приемлемые причины возникновения неприятной ситуации, ситуации провала. Целью этого защитного механизма являются сохранение высокого уровня самооценки и убеждение себя в том, что мы не виноваты, что проблема не в нас. Понятно, что более полезным для личностного роста и развития будет взять ответственность за произошедшее на себя и извлечь уроки из жизненного опыта. Рационализация может проявляться как обесценивание. Классический пример рационализации — басня Эзопа «Лиса и виноград». Лисица никак не может получить виноград и отступает, объясняя это тем, что виноград «зеленый».

6. Отрицание

Этот защитный механизм позволяет игнорировать (отрицать) очевидные факты, защищая психику от травм. Это полный отказ от неприятной информации. Отрицание часто становится первой реакцией на боль потери.

7. Регрессия

Регрессия позволяет приспособиться к травмирующей ситуации за счет неосознанного возвращения к привычным с детства формам поведения: плачу, капризам, эмоциональным просьбам и др. Мы на бессознательном уровне усвоили, что такие формы поведения гарантируют поддержку, безопасность. Регрессия дает возможность сбросить с себя бремя ответственности за происходящее: ведь в детстве за многое отвечали родители. Злоупотребление регрессией приводит к отсутствию успешной жизненной стратегии, сложностям в отношениях с окружающими людьми и появлению психосоматических заболеваний.

8. Сублимация

Сублимация проявляется в том, что в попытке забыть о травмирующем событии мы переключаемся на деятельность, приемлемую для нас и окружающих: начинаем заниматься творчеством или спортом. Сублимация — это продуктивный защитный механизм, давший миру огромное количество произведений искусства. Гораздо полезнее и для себя, и для общества написать стихи, нарисовать картину или просто нарубить дров, нежели напиться или отлупить более удачливого соперника.

9. Реактивное образование

В случае с реактивным образованием наше сознание защищается от запретных импульсов, выражая в поведении и мыслях противоположные побуждения. Этот защитный процесс осуществляется двухступенчато: сначала неприемлемый импульс подавляется, а затем на уровне сознания проявляется совершенно противоположный, при этом достаточно гипертрофированно и негибко.