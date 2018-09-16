9 веских причин включить музыку прямо сейчас и погромче (Вы знали, что она помогает худеть?)

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Слушать любимую музыку приятно, но исследования также показали, что у нее есть куча других психологических преимуществ. Например, музыка может расслаблять, повышать выносливость и даже помогать людям лучше справляться с болью. В этой статье мы расскажем, какие еще преимущества у нее есть.

Помимо этого, AdMe.ru поможет определить, как вас характеризует любимая музыка.

1. Снижает стресс

Все знают, что хорошая музыка помогает расслабиться. На этом построена индустрия медитативной музыки. И не зря. Ученые уверены, что прослушивание приятных композиций помогает справиться со стрессовыми ситуациями. В 2013 году ученые из США, Германии и Швейцарии провели исследование среди 60 женщин. Сначала их разделили на 3 группы. Первая группа слушала расслабляющую музыку (в частности, Allegri — Miserere), вторая — шум воды. А третья группа не слушала ничего. Затем для добровольцев провели стресс-тест. Измерив уровень кортизола в их крови после теста, ученые пришли к выводу, что расслабляющая музыка помогает лучше справляться со стрессом.

2. Улучшает сон

Бессонница — серьезная проблема, которая затрагивает людей всех возрастных групп. Существует много способов ее решения, и музыка — один из них. В исследовании венгерских ученых приняли участие 94 студента, которые жаловались на плохой сон. В течение 3 недель одна группа студентов слушала перед сном аудиокнигу в течение 45 минут, вторая — классическую музыку, а третья — ничего. Ученые оценили качество сна студентов как до исследования, так и после. В результате им удалось выяснить, что классическая музыка улучшала качество сна в сравнении с аудиокнигой. По сути, ее можно использовать как безопасное лекарство от легкой бессоницы.

3. Уменьшает боль

Музыкальная терапия — это один из способов снизить боль и ускорить выздоровление. И ученые подтвердили данную теорию. В исследовании испанских специалистов приняли участие пациенты с фибромиалгией (хроническое заболевание, при котором люди жалуются на боль во всем теле). Одной группе больных в течение 4 недель давали слушать музыку раз в день. Вторая группа не получала музыкальной терапии. В итоге люди, которые слушали композиции, спустя 4 недели значительно меньше чувствовали боль, а их настроение в целом улучшалось. Проведенный в 2015 году обзор исследований показал, что пациенты, которые слушали музыку до, во время или даже после операции, испытывали меньше боли и беспокойства, чем те, кто не слушал ее вообще. Такие результаты показывают, что музыкальная терапия может быть важным инструментом как в лечении хронической боли, так и при снятии временной боли или беспокойства.

4. Помогает худеть

Одна из самых удивительных психологических особенностей музыки заключается в том, что она помогает снижать вес. Согласно исследованию, люди, которые принимали пищу в ресторанах с приглушенным освещением и со спокойной музыкой, съедали на 18 % меньше еды, чем те, кто ужинал в хорошо освещенных заведениях с быстрой музыкой. Ученые предполагают, что музыка и освещение создают более расслабленную обстановку. Это помогает людям есть медленнее и вовремя осознать тот момент, когда они уже сыты.

5. Повышает выносливость

Еще одним важным психологическим преимуществом музыки является ее способность повышать выносливость и производительность. Каждый человек имеет предпочтительную частоту шагов при ходьбе и беге. Если же включить ритмичную музыку, то это поможет увеличить темп. Например, бегунам подобные песни помогают бежать не только быстрее, но и дольше. По мнению исследователей, идеальный темп тренировочной музыки — 125–140 ударов в минуту. В целом музыка помогает повысить выносливость, поскольку она снижает восприятие человеком напряжения. Хотя мы чувствуем, что работаем интенсивнее, мы не замечаем последствий этого благодаря музыке.

6. Усиливает эффект от некоторых лекарств

Ученые из Бразилии выяснили, что если люди с повышенным артериальным давлением (гипертонией) будут слушать музыку после приема лекарств, то это усилит действие препаратов. Помимо этого, музыка нормализует сердечный ритм, что также помогает при проблемах с сердцем. Участники исследования слушали классическую музыку. Одна из гипотез, выдвинутых исследователями, заключается в том, что композиции стимулируют парасимпатическую нервную систему, повышают желудочно-кишечную активность и ускоряют процесс усвоения препаратов, усиливая их воздействие на сердечный ритм.

7. Помогает наладить отношения с детьми

Если у вас есть маленькие дети и вы поете им или же вместе с ними песни, это поможет вам быть ближе уже сейчас, а в будущем только улучшит отношения. Если же вы воспитываете подростка, то совместное прослушивание музыки, а также попытки поделиться впечатлениями от нее сильно влияют на то, как сложатся ваши отношения в будущем. Это установили ученые из США в рамках исследования, в котором приняла участие группа молодых людей в возрасте до 21 года.

8. Может снижать число аварий

Ученые из Израиля установили, что музыка может как стать причиной аварии, так и предотвратить ее. Но при этом не существет каких-то на 100 % «правильных» и «неправильных» композиций или исполнителей. Профессор Уоррен Бродский, который и проводил исследование, заявил: «Бетховен, Бэйси или Бибер — неважно. В идеале водители должны выбирать мелодии, которые не вызывают отвлекающих мыслей, воспоминаний, эмоций или желания барабанить пальцами в ритм во время вождения». И это единственное, что должно объединять композиции из вашего плей-листа в авто.

9. Улучшает успеваемость

Уроки музыки в школе значительно улучшают познавательные способности детей. Им легче даются рассуждения, улучшается краткосрочная память и способность планировать. А это в свою очередь повышает их успеваемость в школе. Подобные результаты получили ученые из Нидерландов.

Бонус: музыкальные предпочтения могут многое рассказать о вас

Психологи из Кембриджского университета в Великобритании установили, что ваш стиль мышления предсказывает тип музыки, который вам нравится. В исследовании специалистов приняли участие более 4 000 человек. Их попросили прослушать и оценить 50 музыкальных произведений. В итоге люди, у которых хорошо развита эмпатия, предпочитали музыку R&B, композиции в стиле кантри и фолк и современную музыку (джаз, поп-музыка, электронная). Им не нравилась напряженная, интенсивная музыка. Люди, которых можно отнести к «систематизаторам» (любят анализировать и работать по шаблону), предпочитали как раз более интенсивную и жесткую музыку (рок, панк и хеви-металл). В другом исследовании было установлено, что люди с большим достатком предпочитают блюз, джаз, классическую и поп-музыку. Менее обеспеченные слои населения чаще слушают хеви-металл и рэп.