9 обычных вещей, вызывающих омерзение у людей, которые не любят чужие прикосновения

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У каждого есть друг, который старается вывернуться из объятий или уклониться от поцелуя. А может, вы и сам такой? Окружающие считают такое поведение странным, потому что не знают, что переживает человек, который не любит прикосновений. AdMe.ru собрал несколько самых типичных случаев, в которых подобным людям приходится очень тяжко.

1. Чужие дети

Дети — цветы жизни. Но только в том случае, если любоваться ими издалека. Мы любим чужих детей. Но не считаем, что для проявления любви необходимо обнимать их. Мы обнимаем только своих собственных детей.

2. Лето

У лета есть один огромный недостаток: повсюду потные тела людей, которые так и норовят к тебе прилипнуть. Надеть открытую одежду и не приклеиться кожей к сиденью или соседу — невыполнимо.

3. Объятия без повода

Трудно понять, для чего нужны объятия при встрече и при прощании. Мы же не с войны вернулись.

4. ...И по поводу

Жуткая неловкость, когда тебя пытается обнять практически незнакомый человек. К тому же становится стыдно за свое поведение, которое ошибочно принимается за холодность.

5. Массаж

Кажется невероятным, что многие регулярно посещают массажный кабинет и были бы рады получить подарочный купон на массаж. Ведь там тебя трогает незнакомый человек. Трогает ВСЕ тело. Это противоестественно.

6. Бассейн

Бассейн — это суп с людьми. Момент, когда нашего лица коснется та же вода, которая касалась ног незнакомца, будет последним в нашей полной мучений жизни.

7. Новые отношения

Нам нужно привыкнуть к тому, что вы появились в нашей жизни. Это случится не сразу. Но когда случится, мы отдадим вам всю ласку, на которую только способны.

8. Старый приятель

Постарайтесь не касаться нас при разговоре. Дружеские прикосновения и похлопывания по плечу — вот это все оставьте при себе. Мы и без этого внимательно вас слушаем.

9. И самое главное

Зато если мы обнимаем вас регулярно, значит, вы один из самых важных и любимых людей в нашей жизни.

Возможно, теперь вам станет понятно, что испытывает кот, которого хватают и тискают в любое время дня и ночи. Не надо так. Уважайте чужое личное пространство и котиков.