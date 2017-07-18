9 вещей, о которых вы будете сожалеть через 10 лет

Неделя за неделей пролетают в постоянной суете, и за всем этим нередко мы пропускаем самое главное. Но, прежде чем мы это поймем, может пройти много времени, которое мы могли бы провести совсем по-другому — с пользой.

AdMe.ru узнал то, о чем чаще всего сожалеют люди, и советы, как этого избежать.

Состоят в разрушительных отношениях

Многие люди пребывают в разрушительных отношениях, потому что боятся остаться одни. Но по прошествии десятков лет становится понятно, что лучше быть одному, чем жить с человеком, который приносит много разочарования, боли и обид.

Мало времени проводят с близкими

В круговороте работы и домашних дел многие из нас уделяют очень мало внимания своим близким. К сожалению, мы часто понимаем это в непростое для себя время: дети вырастают и начинают самостоятельную жизнь, теплые отношения с супругом уходят, с родителями случается что-нибудь трагическое.

Тратят много времени впустую

Просмотр сериалов, посиделки в соцсетях, игры на телефоне отнимают внушительное количество времени. А ведь его можно было потратить на куда более полезные занятия и тем самым существенно улучшить уровень своей жизни.

Ведут нездоровый образ жизни

Когда мы ежедневно потакаем своим слабостям, имеем вредные привычки — мы губим свое здоровье. И пусть сейчас нам кажется, что с нами все в порядке, через некоторое время мы, скорее всего, почувствуем последствия столь легкомысленного отношения к здоровью.

Слишком мало путешествуют

Мало кто из нас не мечтает о путешествиях. Чаще всего людей останавливают желание путешествовать непременно с комфортом или наличие обязательств. Но ведь комфорт — далеко не самая необходимая вещь, а важные дела будут всегда.

Слишком много работают

Чаще всего человек так поступает, если не имеет других ценностей. Работа важна, но также не стоит забывать об отдыхе и расслаблении.

Перестают учиться новому

Многие полагают, что одного диплома о высшем образовании достаточно. И действительно это немало. Но постоянное развитие открывает для вас не только более широкие возможности профессионального роста, но также повышает уверенность в себе и делает вас интересным для окружающих.

Работают на ненавистной работе

Часто мы продолжаем заниматься ненавистной работой лишь из-за собственной нерешительности и нежелания выходить из зоны комфорта. Но, если мы не будем рисковать и что-то менять в своей жизни, мы можем просто «угаснуть» на нелюбимой работе.

Слишком много мечтают, но мало делают

Если не предпринимать никаких шагов к воплощению своих желаний, то все останется просто фантазией. Если всю жизнь ждать идеальных условий, шанса может просто не представиться.

Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru

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