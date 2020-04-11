9 вещей, на которых никогда не будет экономить женщина с чувством собственного достоинства

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Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчин единственное желание — сэкономить на ней! — сказал Эрих Мария Ремарк, а мы добавим — нет ничего важнее, чем уважение к себе. Как часто, отодвинув собственные нужды на второй план, мы покупаем то, что нужно мужу, детям, котику, собачке, да кому угодно, только не себе, потому что как в анекдоте: «Ах, зачем мне эти сапоги, я еще коньки не сносила!». Прислушайтесь: если желание побаловать себя вызывает внутренний протест, значит, нужно срочно принимать меры. Ведь если отодвигать свои желания на второй план, то из жизни медленно, но верно уходят легкость и волшебство.

Мы в AdMe.ru уверены: если пересмотреть приоритеты и перестать экономить на себе хотя бы в мелочах, можно вернуть ощущение счастья.

Не надо экономить на своем хобби

Хобби — настоящий отдых для души и лучшее средство самовыражения, которое вносит необходимый даже во взрослой жизни элемент игры. А сколько есть примеров того, как хобби выходило из-под контроля и становилось успешным бизнесом? Если у вас есть увлекательное занятие, которое приносит удовольствие, оно должно стать отдельной статьей расходов, наравне с покупкой продуктов и оплатой счетов. Почему-то мое хобби мужа не устраивает, ибо из-за него я не всегда успеваю шнурки погладить и пол под ламинатом помыть. И не первый раз так... Неужели современное общество до сих пор считает, что уход за домом и есть женское хобби? © Kulebyka.bla / Pikabu

Излишняя экономия на себе — это отказ покупать то, что порадовало бы меня любимую, а не какую-то среднестатистическую женщину в вакууме. Например, у меня одна пара джинсов. Ну, есть еще одна на случай, если любимые постираны и высохнуть не успели. И следующие я куплю, когда любимые протрутся до дыр. Но я люблю вышивать и хотела вышить одну картину, а схемы к ней не существует. Тогда заказала разработку индивидуальной схемы за € 200, материалы обошлись тоже где-то в € 200, оформление сейчас вот еще в € 300. И мне не жалко ни капельки. А сколько я удовольствия получила! © nika_moj_nik / Livejournal

У нас с мужем бюджет общий, но карточки никто не отменял, то есть если ему что-то нужно, то он берет и покупает, так же и у меня. И еще я считаю, что чем больше запрещать, психовать из-за увлечений, тем больше будет лжи и скандалов. © Yumika / Pikabu

На расческе

Можно ходить к классному парикмахеру, окрашивать волосы лучшими красками и мыть исключительно бессульфатными шампунями, но всем этим усилиям грош цена, если экономить на расческе. У правильной расчески зубчики и щетина должны быть гладкими, иначе волосы будут травмироваться при каждом расчесывании, а материал должен быть подобран в зависимости от типа ваших волос и особенностей использования. Например, для кудрявых волос подойдут расчески с зубцами разной длины, а для волос, жирных у корней, идеальны расчески из натурального дерева.

Более того, для разных случаев должны быть разные расчески: массажная щетка — для профилактики выпадения, силиконовый гребень — для сушки горячим феном. Кстати, специалисты уверяют, что расчесывать волосы сразу после мыться — моветон и прямой путь к мочалке вместо шикарной гривы. Волосы меньше повреждаются, если их подсушить и выбрать расческу с крупными зубцами из дерева или пластика. При выборе расчески стоит отталкиваться не только от происхождения используемых материалов, но и конкретных характеристик. Для распутывания длинных волос хорошо подходят силиконовые щетки, для кудрей — редкие гребни из рога или пластика. Качественная расческа должна быть с идеально гладкими зубцами, которые не будут раздирать волосы. Уход простой: регулярное очищение от волос и накопившейся грязи и осмотр на появление зазубринок. Даже самые мелкие торчащие кусочки могут повреждать поверхность волос, поэтому истерзанную расческу лучше выбросить. © Ramona Koko / Thequestion

На базовом гардеробе

Покупая все эти черные кофточки, майки без рисунка, водолазки и платья-футляры, про слово «экономия» лучше забыть и вспомнить о том, что вы покупаете одежду, которую будете носить большую часть времени. А иногда такие вещи задерживаются в гардеробе на несколько лет. Базовые вещи — надежное вложение, ведь они не выходят из моды. И как добротный дом начинается с фундамента, так и образ должен строиться на хороших вещах из натуральных, плотных тканей. Мой совет: выбирайте классические модели и формы, которые не выходят из моды, и подходите к этому разумно — покупайте только качественную одежду. Лучше меньше да лучше, а то, что купите, сможете комбинировать с аксессуарами, которые можно менять из сезона в сезон. Лучше приобретать одежду из качественных тканей, которые остаются в хорошем состоянии, несмотря на то что вы надеваете их снова и снова. © Daiana Brojt / Quora

Не экономьте на домашней одежде

Как правило, дома люди носят то, что жалко выкинуть, но на улицу в этом выйти уже стыдно. Все эти исключенные из гардероба растянутые любимые майки и кофты в катышках плохо влияют на нашу самооценку и отношение к нам домашних. Так считают психологи, а у нас нет повода им не верить. Пройдя искушение халатом и трениками, лучше отдать предпочтение одежде простой, удобной, сдержанной, но не старой. Одеваясь красиво дома, мы посылаем мозгу сигнал о том, что заслуживаем хорошего всегда: на работе, по дороге домой, во время мытья посуды — в любую секунду. Так что, надевая приличную, но удобную одежду дома, мы наряжаемся прежде всего для себя. Мне неведома излишняя экономия на себе. Не стану, например, дома донашивать рванье какое-нибудь или старье. Буду выбрасывать и или покупать что-то для дома, или носить то, что есть, но приличное. Не буду бесконечно латать что-то, что рвется. © nathalyru / Livejournal

Я перестала ходить дома в домашней одежде, когда стала больше работать из дома. Вот так не уследишь — и до вечера в пижаме проходишь. Поэтому привыкла все делать, как при выходе на работу, только немного более урезано, ну и меньше платьев, а больше джинсов, но никаких пижам или треников! © mahusia / Livejournal

Ушли в прошлое времена, когда женщины ходили дома в засаленных халатах. Нужно даже дома быть красивой — для детей, мужа и для себя. Вы же не думаете, что муж помнит вас писаной красавицей с прической, на каблуках, в роскошном вечернем платье с вечеринки, которая была полгода назад? Не-е-ет, он запоминает вас такой, какой вы выглядите перед ним каждый день дома. Именно так! И какой он запомнит вас, в растянутых спортивных штанах или в красивом домашнем платье, решать именно вам. © olga_krav4enko / Livejournal

На книгах

Пресловутая пища для ума совсем не дешева, однако сложно переоценить значение хорошей книги. Часто только в ней можно найти ответы на волнующие нас вопросы и вдохновение для будущих свершений. Художественная литература позволит разнообразить свою речь новыми словами и выражениями и расширить словарный запас до 13 тыс. слов.

А еще — получить эмоциональную разрядку. Механизмы, используемые нашим мозгом, чтобы понимать происходящее в сюжете, сходны с теми, что используются в реальной жизни: когда мы читаем, что герой ухватился за конец тонкой веревки, активна область мозга, связанная с хватанием. Так что, читая, мы не только становимся умнее, но и учимся сопереживать другим. Не зря ведь люди, читающие много беллетристики, обладают лучшими социальными способностями — лучше понимают, что чувствуют или думают другие. Когда человек пишет книгу, он вкладывает в нее свои мысли. Весь опыт жизни он упаковывает и передает вам на страницах. Опыт Силиконовой долины Питера Тиля можно узнать, прочитав «Ноль к одному» за 6 часов. С выводами, борьбой и стратегиями Рэя Крока в создании империи McDonald’s можно ознакомиться, прочитав книгу. Не экономьте на книгах, это не расходы, а доходы для разума! © Anshul Aashish / Quora

На мой взгляд, книги — это то, на чем никогда нельзя экономить, не суть важно, какие это книги: учебные пособия, романы или классическая литература. Мой отец всегда говорит, что лучшие инвестиции, которые ты можешь сделать, — в себя. А сделать это можно, только получая и преумножая знания. © Vandana Miglani / Quora

На домашнем декоре

Не зря Мари Кондо, известный во всем мире японский консультант по наведению порядка в доме, считает, что настоящая жизнь начинается только после того, как человек приведет в порядок свой дом. И совсем не обязательно там должно быть много вещей, вовсе нет, просто они все должны быть на своих местах и радовать хозяина. Наполняйте свою комнату тем, что делает вас счастливой. Свечи, лампа из цветного стекла — пусть настроение комнаты гармонирует с вашим и вам всегда будет уютно дома. Дома должно быть личное пространство, то место, где вы отдыхаете в конце дня. Выбранные вами цвета, вещи и мелкий декор оказывают большое влияние на ваше настроение. Регулярная покупка дешевого товара — это не то, что нужно, эти вещи не для души. Не экономьте на себе. © Hirak Bhayani / Quora

На постельном белье

На постельном белье экономить себе дороже, и дело тут не только в эстетике. Допустим, вы купили хороший матрас и даже подходящую ортопедическую подушку, но именно белье соприкасается с кожей. Грубые швы могут натирать кожу, искусственная ткань — вызывать аллергию, а еще в нем могут завестись паразиты — невидимые, но от этого не менее противные. Приятное к телу, плотное и прочное, но при этом мягкое, дышащее, пропускающее воздух и поглощающее влагу постельное белье не может стоить копейки, да и одним комплектом не обойтись — менять его нужно не реже одного раза в 10 дней. Я провожу треть своей жизни во сне. По всей вероятности, вы тоже. Все, что способствует хорошему сну, я покупаю, не экономя: отличная кровать, роскошные подушки и одеяло, а также лучшие простыни и наволочки. Несмотря на то что первоначальные затраты могут быть большими, если разделить количество часов использования на срок службы, а хорошее белье служит долго, получается совсем недорого. Вообразите: треть вашей жизни будет проведена в предельном комфорте, если вы последуете моему примеру. © Garrick Saito / Quora

Нет смысла экономить на часах

Часы — не только статусный аксессуар, но и своеобразный показатель вкуса владелицы. Классические часы даже в эпоху электронных трекеров не потеряли своей актуальности. Пластиковые кварцевые аналоги на изящном женском запястье выглядят просто нелепо, да и прослужат недолго. Добротные часы будут служить владелице десятилетиями и даже могут стать фамильной ценностью. К тому же, выбрав модель по душе, вы каждый раз будете улыбаться, глядя на них, и носить с гордостью. Дешевые аналоговые часы — зачем они? Вам не нужно покупать Rolex или Cartier. Берите часы из средней ценовой категории: от $ 100 до $ 250. Они имеют хорошие механизмы и качество сборки и будут с вами всю жизнь. © Bramma S / Quora

Все часы показывают одинаковое время, но хорошие дорогие часы продолжают показывать их даже после того, как останавливаются их дешевые альтернативы. Хорошие часы — это преимущество, и лучше его у себя иметь. © Bhaskar Ganguly / Quora

Вам нужны маленькие радости

У плохого женского настроения слишком высокая цена, поэтому нужно заботиться о своем душевном состоянии и время от времени себя баловать: делать спонтанные покупки и получать новые впечатления — ходить в кино, на концерты любимых групп, в спа, ездить в отпуск в конце концов.

Психологи уверены: маленькие каждодневные ограничения вашу личность только разрушают и превращают в жертву, по отношению к которой близким все сложнее испытывать уважение. Удовольствие купить то, что хочется прямо сейчас, — это выгодно. На удовольствиях лучше не экономить, любых, тем более что мне, например, не так много надо. У французов есть слово entretien — поддержание своего состояния. Вот на это нельзя жалеть, это и есть экономия. Иначе потом дороже будет. © fellici / Livejournal

Экономя на себе, вы опускаете самооценку, портите себе настроение, и из-за такой экономии многие дни кажутся пустыми, а вы все живете в ожидании чуда. Девочки, сделайте для себя любимой что-то приятное. То, что хочется, чего обычно себе не позволяете. На что иногда или часто зажимаете. Пожалуйста, сделайте, ведь вы у себя одна. И жизнь у вас одна. © natalia_korobko / Livejournal Много лет назад один близкий человек сказал мне: не нужно экономить, нужно больше зарабатывать! Кстати, я предпочитаю именно формулировку «разумно тратить», а не «экономить». Это чисто психологический момент: последнее подразумевает какие-то искусственные ограничения, и это неприятно. Разумно тратить, в свою очередь, значит, с одной стороны, ни в чем себе не отказывать, с другой — быть рациональной. © Елена Шипилова / Thequestion