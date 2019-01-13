9 вещей, которые нужно сделать перед разводом, чтобы не причинить вреда психике ребенка

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Согласно статистике, разводится почти 50 % семейных пар. У многих из них есть несовершеннолетние дети, которые страдают при разрыве отношений не меньше взрослых. Даже если ребенок не достиг сознательного возраста, такое серьезное изменение может сильно повлиять на его психику.

AdMe.ru знает, насколько тяжело переживать подобные трагедии, и делится с читателями несколькими советами, которые помогут сохранить в душе малыша мир и покой.

1. Скажите ребенку, что он не виноват

У детей, которые оказались застигнуты разводом врасплох, изменяется картина мира. До этого момента они считали, что все вокруг сосредоточено на них. Теперь же к ним приходит осознание, что есть вещи, которые происходят вне зависимости от личных желаний. Для детского эгоцентризма это страшный удар. Даже взрослым знакомо чувство: когда уходит близкий человек, мы часто корим за это себя. То же самое происходит с детьми. Особенно внимательными нужно быть, если они не проявляют эмоции открыто. Если плачут, кричат и ругаются, волноваться не о чем: это адекватная реакция. А если они молчаливы и равнодушны, необходим убедительный разговор о том, что ребенок причиной расставания не является.

2. Расскажите, как будет выстроена ваша новая жизнь

Все дети без исключения испытывают тяжелое беспокойство, поскольку развод — это первое радикальное изменение в их жизни. В связи с этим появляются вопросы, которые со стороны часто кажутся глупыми: А я увижу папу?

А с кем будет жить наша кошка?

А если мы переедем, в какую школу я буду ходить? Для ребенка это большие проблемы, которые могут отнять покой и сон. Задавая такие вопросы, он пытается взять ситуацию под контроль и успокоиться. Поэтому нужно подробно, без агрессии отвечать на них, а еще лучше — самостоятельно завести разговор на эту тему и в деталях разъяснить, каким образом будет устроен ваш новый быт.

3. Предметно объясните причину расставания

В любом случае родители должны найти в себе силы объяснить ребенку причину разрыва, причем предметно. Главная цель такой беседы — показать, что чувства младших членов семьи поняты и будет сделано все, чтобы помочь им преодолеть предстоящие трудности. Разговаривать нужно на равных, не стоит отшучиваться или бросать небрежное: «Это дела взрослых, ты не поймешь». Возможно, одного разговора будет недостаточно, еще не раз придется делать над собой усилие и снова втолковывать малышу, что причиной разрыва послужили конкретные, осязаемые вещи, а не он сам.

4. Будьте вместе 24 / 7, если это необходимо

Нередко ребенок, которому только что сообщили о предстоящем разводе, в психологическом смысле временно деградирует. Он может вести себя как трехлетка: хвататься за юбки матери, пытаться контролировать, куда она идет и когда вернется. Может плакать, если остается один. При подобных обстоятельствах лучше всего взять отпуск. Такое поведение вызвано страхом потерять обоих родителей: если мама разлюбила папу, то что помешает ей разлюбить меня? Задача взрослых — убедить малыша, что он по-прежнему любим и никто бросать его не собирается. Словам в этом случае он вряд ли поверит, лучше доказывать все поступками: проводить время вместе, подолгу разговаривать.

5. Не скрывайте правду

Такое часто происходит, если остающийся родитель сам слишком болезненно переживает разрыв. Не желая даже думать об этом, он как будто забывает о случившемся. Как следствие, все попытки разговора на эту тему встречает в штыки. Ребенка в этом случае часто обманывают, рассказывая сказки о папах — шпионах или разведчиках. Малыш в такой ситуации находится в постоянном стрессе, даже если со стороны так не кажется. Это состояние может привести и к другим проблемам: нежеланию подчиняться, замкнутости, стеснительности.

6. Не требуйте принять ситуацию

Иногда родители отодвигают личные потребности на задний план: перестают общаться с друзьями, заботиться о своем здоровье, развиваться профессионально и игнорируют личную жизнь. Такие вытесненные потребности будут проявляться в плохом настроении и в завышенных требованиях к себе и окружающим. Обычно в такой ситуации оказывается женщина. Часто за свои усилия она начинает требовать от ребенка «вознаграждение»: он обязан выглядеть счастливым и не имеет права скандалить, проявлять агрессию или даже выглядеть недовольным. Психологи в этих случаях рекомендуют заняться собственной жизнью, ни в коем случае не требуя от младших членов семьи принятия ситуации.

7. Не манипулируйте

Чувство вины за разрушение семьи свойственно не только детям, но и взрослым. Здоровая реакция — осознание и принятие своей роли в разводе. Нездоровая и часто встречающаяся реакция — самобичевание. В последнем случае на плечи родителя ложится непосильная ноша ответственности, которую он пытается сбросить, причем часто на ребенка. Разговоры вроде: «Хочешь, чтобы папа остался? Скажи ему, и он останется» повергают детей в отчание: сколько бы они ни просили, отец все равно уйдет. Ответственность при этом формально ляжет на плечи малыша, который якобы недостаточно хорошо упрашивал отца остаться. Матери психологически станет легче.

8. Не формируйте коалиции

Типичное поведение при расставании — образование союзов. Мать настраивает ребенка против отца и свекрови, отец — против матери и тещи. Представьте, что происходит в душе малыша. Он не может рассчитывать на психологическую помощь взрослых, которая в условиях развода ему жизненно необходима. Чувствует одиночество и тратит энергию на попытки погасить конфликты между родственниками. Кроме того, любить обоих родителей — это святое право каждого человека. Препятствуя этому, можно добиться обратного эффекта. Любовь будет тайной и сильной, а инициатор такой коалиции останется с носом: чувства к нему будут поставлены под большое сомнение.

9. Снимайте собственный стресс

Душевные перегрузки ведут к частым сменам настроения и неправильной оценке действий окружающих. Например, малыш слишком медленно одевается, и тогда мать может накричать на него, хотя в обычной ситуации она бы этого не сделала. Ситуация может усугубиться, когда ребенок сильно напоминает ушедшего родителя. Если мать ощущает ненависть к бывшему супругу, то может срываться на детях — иногда осознанно, иногда нет. Психологи в этом случае советуют находить безвредные способы снятия стресса и просто подавлять негативные эмоции.

Бонус

Не стоит забывать о стереотипах. Разведенная женщина для многих имеет в обществе более низкое положение, чем замужняя. То же самое относится к и ее детям. Открытое пренебрежение могут высказывать сверстники малыша. В этом случае он должен знать, каким образом реагировать на насмешки. Главная мысль, которую нужно внушить: кто из родителей где живет, никого не касается, за исключением семьи. Всем обидчикам лучше отвечать прямо и безэмоционально: «У меня есть оба родителя». Это лишит нападающих возможности глумиться.

Если вы или ваши близкие попадали в подобную ситуацию, поделитесь с нами в комментариях, каким образом реагировали на развод дети и как с этим справлялись их родители.