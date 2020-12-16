9 вещей, которые методично высасывают деньги из вашего кошелька

Зачастую мы покупаем отдельные товары или пользуемся некоторыми услугами по привычке, совершенно не задумываясь о тратах. Но несущественная на первый взгляд стоимость со временем выливается в кругленькую сумму. Все эти вещи-паразиты лишь имитируют удовольствие от покупки и постепенно проделывают дыру в вашем кошельке. Как итог — нулевой баланс на карте и отсутствие средств на приобретение действительно необходимого.

AdMe.ru решил разобраться в этом животрепещущем вопросе и составил подборку вещей, которые только и делают, что незаметно высасывают ваши кровно заработанные.

Безделушки на кассе

До боли знакомая ситуация: в ожидании своей очереди вы прихватываете понравившуюся безделушку в прикассовой зоне. Вещь, которая и не особо-то нужна, но симпатичный внешний вид и демократичная цена подкупают. На самом деле люди, совершившие такую импульсивную покупку, всего-навсего попались на уловки маркетологов, которые специально выкладывают на прилавки яркие, блестящие, привлекающие внимание мелочи сомнительного качества. Возможно, эти простые советы помогут сохранить приличное количество денег и уберегут вас от спонтанных покупок: Посещайте магазин сытым, ни в коем случае не ходите туда на голодный желудок.

Заранее составляйте список покупок.

Оставленная в кошельке записка «Тебе действительно это нужно?» напомнит, что надо еще раз оценить необходимость товара перед оплатой.

Тонкие капроновые колготки

Наверное, каждой девушке знакомо чувство глубокого разочарования, когда на новых, только что купленных колготках появляется предательская стрелка. Тонкий капрон — поистине золотая жила для производителей. Ведь изделия из него имеют свойство рваться в самый неподходящий момент, причем с завидной периодичностью. Чтобы продлить жизнь колготкам и сократить затраты на них, стоит попробовать 2 нехитрых, но эффективных способа: После покупки достаньте изделие из упаковки, намочите и отправьте в морозильную камеру до замерзания. Затем разморозьте и дайте колготкам высохнуть. Готово.

Новые колготки необходимо обработать лаком для волос. Дайте ему просохнуть, после чего можете смело их надевать.

Жевательная резинка

Присутствует практически в каждой женской сумочке, выручает в ответственные моменты и дарит чувство уверенности даже после чашки крепкого кофе. Вот только незаметно высасывает средства из кошелька. Особенно у тех, кто любит жевать часто и по 2 пастилки разом, как в рекламе. Жевательная резинка не так безобидна, как кажется. Ее использование негативно сказывается не только на вашем бюджете, но и на здоровье. В качестве более полезной альтернативы попробуйте жвачку собственного изготовления. Рецепт крайне прост, а ингредиентов всего 4: желатин, сахар, яйцо и фруктовый сок.

Одежда и аксессуары одного излюбленного цвета

Порой любовь к конкретному цвету в одежде превращает весь гардероб в сплошной total look. Не стоит зацикливаться и скупать брюки, кофты, туфли и сумки в одной цветовой гамме. Ведь это только уменьшит баланс на вашей банковской карте. Эксперты моды и гиды по стилю рекомендуют смелее комбинировать новые вещи с уже имеющимися. Также они советуют не гнаться за последними тенденциями и своевременно разбирать содержимое шкафа по фасонам и цветам.

Полиэтиленовые пакеты для покупок

В большинстве случаев на вопрос кассира, нужен ли пакет, мы отвечаем утвердительно. В итоге домашний «пакет с пакетами» никогда не бывает пуст, а дыра в кошельке становится все больше. Неплохая альтернатива — всегда держать при себе сумку (авоську) из хлопчатобумажной ткани. Она вместительная, выдерживает большой вес и занимает совсем немного места ввиду своей компактности.

Фрукты и овощи не в сезон

Покупая заморские ягоды, фрукты и овощи, вы рискуете нарваться на продукт с сомнительными вкусом и ценностью. К тому же ценник будет в несколько раз превышать средний, что сильно ударит по вашему кошельку. Приобретая сезонные товары, вы не только экономите свой бюджет, но и получаете действительно полезные и сочные продукты. К тому же овощи-фрукты, купленные в сезон их созревания в вашей местности, можно замораживать, не опасаясь потери их полезных свойств.

Туалетная бумага

Ученые доказали, что бедный тратит на туалетную бумагу на 6 % больше, чем богатый. Все дело в том, что человек с высоким достатком может себе позволить приобрести ее оптом, по более выгодной цене. Этого запаса ему хватит, чтобы дождаться распродажи, и тогда стоимость товара станет для него еще меньше. А обычные люди в большинстве случаев покупают 1–2 рулона бумаги, и в дальнейшем им приходится постоянно пополнять ее запасы, так и не дождавшись скидок. Пожалуй, стоит последовать примеру состоятельных людей и по возможности приобретать туалетную бумагу в большем количестве.

Лекарства на всякий случай

Не стоит покупать дорогостоящие медикаменты впрок, тем более здоровому человеку, которому по сути они не нужны. Ведь именно таблетки и микстуры, приобретенные про запас, в большинстве случаев остаются невостребованными, и срок годности у них проходит. Сегодня круглосуточные аптеки находятся на каждом углу, поэтому нет необходимости скупать весь ассортимент «на всякий пожарный». Также не стоит забывать раз в полгода-год устраивать ревизию в домашней аптечке и избавляться от просроченных препаратов.

Мелочи с китайских сайтов

Китайские интернет-магазины пользуются бешеной популярностью среди шопоголиков. Выбор товаров поражает воображение, а относительно демократичный ценник привлекает покупателей и провоцирует частые заказы. И даже долгая доставка не пугает любителей китайских безделушек. Казалось бы, мелочь, стоит недорого, но деньги магическим образом утекают, как песок сквозь пальцы. Чтобы не оказаться у разбитого корыта, стоит внимательно изучать отзывы о товаре, приобретать лишь действительно необходимое и не оформлять заказ второпях или в ночное время. Лучше вернуться к нему утром, на свежую голову.