9 вещей, которые любят женщины, хотя никогда в этом не признаются

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Порой девушек так тяжело понять. Ведь их твердое «да» может означать «нет», а такое уверенное, на первый взгляд, «нет» — как раз наоборот, свидетельствовать о согласии. Чтобы разобраться в противоречиях и научиться лучше понимать представительниц прекрасного пола, мы решили немного покопаться в их сознании.

AdMe.ru попросил женскую часть редакции рассказать, что же им на самом деле нравится, хотя на публике они никогда в этом не признаются.

1. «Когда на меня смотрят»

Мы, женщины, любим, когда на нас оглядываются прохожие. Например, когда на тебе любимое платье, идеальная укладка и ты вся такая уверенная в себе идешь по улице, а вслед оборачиваются мужчины, чтобы еще раз посмотреть, какая ты красивая. И даже раздражающий свист и «кис-кис» из окна проезжающей мимо машины в какой-то степени нам нравятся. Все это повышает самооценку и гарантирует улыбку на лице.

2. «Когда другие женщины мне завидуют»

Никто из нас не любит, когда другие женщины смотрят на нашего мужчину. Сразу просыпается чувство собственничества и ревность. Но, с другой стороны, в душе каждая из нас тихонечко злорадствует, когда видит восхищенные взгляды посторонних. Так и хочется подойти, как маленькая высунуть язык и сказать: «Да, этот классный парень со мной!»

3. «Когда со мной флиртуют»

В большинстве ситуаций женщины воспринимают флирт как безобидную игру. Улыбка симпатичного бариста из кофейни возле дома, комплимент от коллеги и прочие мелочи, которые никого ни к чему не обязывают, — все это помогает почувствовать себя привлекательной и поднять настроение.

4. «Когда дерутся из-за меня»

Да, каждая из нас будет кричать, что ее парень — идиот, из-за того что ввязался в драку. И мы будем страстно доказывать, что любую проблему можно решить полюбовно, а не размахивая кулаками. Но если вдруг к вам пристанет какой-то пьяный мужик, а ваш мужчина отстоит вашу честь, втайне вам это очень понравится. В такие моменты мы чувствуем себя как в кино — хрупкой красавицей, которую спас настоящий супергерой.

5. «Когда мужчина не задумывается о деньгах»

Большинство из нас вполне в состоянии самостоятельно купить себе новый телефон и заплатить за себя в ресторане. Но это не отменяет того факта, что нам нравится, когда мужчина хорошо зарабатывает. И дело тут вовсе не в деньгах, наличии у него своего дорогого автомобиля или костюма. Просто финансово обеспеченные мужчины ведут себя совсем иначе: они уверенные, спокойные и какие-то более самостоятельные. И да, нам нравится, что если мы, например, задержимся на работе, то он вызовет такси или приедет и заберет самостоятельно, а не отправит на метро, чтобы сэкономить.

6. «Когда мне достается что-то бесплатно»

Всем нравится получать что-либо бесплатно вне зависимости от пола. И женщины точно не исключение. Мы любим получать бесплатные «комплименты»: коктейль в баре от мужчины «вон за тем столиком» или скидки в продуктовой лавке для «такой красавицы!» — не имеет значения, как выглядит даритель. Для нас это всего лишь еще один способ убедиться в своей привлекательности.

7. «Когда мужчина ведет себя дерзко»

Плохие парни всегда в моде. Только вот с возрастом уже западаешь не на того, кто курит за школой, а на дерзкого мужчину. Такой типаж — это всеобщая женская слабость. Нам нравится, что он не боится сделать первый шаг, уверен в себе и своих действиях. Для него не существует правил — есть только цели, к которым он идет.

8. «Когда у меня есть сразу два поклонника»

Признаться по правде, нам, девушкам, нравится, когда у нас есть сразу несколько поклонников. И чем больше их, тем лучше. Это вовсе не вопрос романтических отношений. Просто нам нужно знать, что помимо своего мужчины мы также нравимся и остальным представителям противоположного пола. Когда женщина чувствует на себе восхищенные взгляды и слышит комплименты — она расцветает. Такова уж наша сущность.

9. «Когда мужчина придерживается старомодных правил»

XXI век на дворе: мы не следим за тем, кто первым зайдет в лифт, а бургеры едим руками, а не ножом с вилкой. Но женщинам все еще нравятся эти уникальные мужчины с манерами. Они открывают перед тобой дверь, отодвигают стул в ресторане и помогают надеть пальто. Старомодные правила, благодаря которым ощущаешь себя настоящей леди. Шутки ради, пора заносить этих мужчин в Красную книгу — они большая редкость в наше время.

А вы согласны с этими пунктами?