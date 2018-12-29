9 верных способов понять, что перед вами тот самый парень, от которого нужно срочно бежать

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Согласно исследованию, 39 % мужчин признаются в любви женщинам уже в первый месяц встреч. Но такие романтические порывы не гарантируют, что союз окажется крепким. Специалисты выделяют даже специальный набор мужских поступков. Они вызывают искреннее умиление и покоряют женские сердца, но при этом сигнализируют о том, что у пары, скорее всего, нет будущего.

AdMe.ru решил определить, по каким критериям уже при первых встречах можно понять, что отношения именно с этим мужчиной не продлятся долго либо в них будут серьезные проблемы. А ведь если вовремя присмотреться, то их можно избежать еще в самом начале.

1. Уже на втором свидании считает, что вы пара, и постоянно говорит об этом

Психологи пришли к выводу, что объявлять себя парой стоит примерно через 2 месяца после первого живого общения. Сроки могут быть индивидуальны. Но именно этих нескольких месяцев достаточно для того, чтобы составить более или менее верное представление о том, кто сейчас перед вами. И если этот человек не находит времени, чтобы узнать вас должным образом, значит, в действительности не слишком заинтересован. Даже несмотря на то, что торопится присвоить обычным встречам статус серьезных отношений.

2. Придумывает вам ласковое прозвище

Исследования говорят о том, что милые домашние прозвища способны сделать отношения крепче и легче. Однако речь идет об уже состоявшихся парах. Если на первых свиданиях вместо своего имени вы слышите что-то вроде «зайка», «рыбка» или «сладкий горошек», психологи советуют задуматься. Возможно, потенциальный партнер просто обезличивает вас, считая энной по списку.

3. Сразу готов познакомить(-ся) с родителями и строит планы на будущее

Нередко именно женщины любят форсировать события и даже придумывают имена детям от малознакомого кандидата в спутники жизни. Однако существуют и ухажеры, которые сами на начальных этапах сразу же озвучивают свои грандиознейшие планы. Как минимум выражают желание познакомиться с родителями девушки или представить своих. Это может быть обычной попыткой пустить пыль в глаза и произвести впечатление.

4. Готов принять на себя обязательства и сразу жить вместе

По мнению специалистов, паре предстоит ответить на немалое количество вопросов, прежде чем начать жить вместе. Причем так, чтобы не расстаться через несколько недель. Если мужчина слишком торопится с такими серьезными решениями, стоит попытаться понять, что именно им движет. Возможно, ему нужны отношения ради отношений и не особенно важно, с кем.

5. Ревнует

Психологи считают, что в паре, где есть недоверие и безмерная ревность, люди чувствуют себя плохо. Но особенно на первых порах стоит задуматься и о другом ее негативном свойстве. По мнению специалистов, очень часто ревность может стать сигналом жестокого обращения со стороны партнера в будущем.

6. Часто зовет на свидания и перестает общаться со своими друзьями и близкими

На первый взгляд это кажется серьезным поступком. Мужчина высвобождает все свое свободное время и внимание для общения с девушкой, которая ему нравится. Но психологи предостерегают, что слишком частые встречи на первых порах отношений могут серьезно навредить их развитию. А лучший способ защитить их — проявлять осторожность и не спешить. Особенно с тем, чтобы отказаться от своего собственного мира и окружения. Также здесь существует вероятность, что в будущем партнер станет требовать от вас тоже ограничить общение с другими людьми, в том числе и с близкими.

7. Звонит и пишет, настаивает на встрече, зная, что это неудобно для вас

Мужчина проявляет внимание. Но при этом явно перегибает палку с его количеством. Кавалера даже не оставливают замечания девушки о том, что он нарушает ее личные границы. Например, назначает встречи или звонит в неудобное время — в разгар рабочего дня, когда заведомо знает, что девушка занята, или среди ночи. В таких случаях стоит помнить, что в дальнейшем такое неуважение, как правило, приобретает все большие масштабы, поэтому число конфликтов в паре будет только возрастать.

8. Приглашает вас в продолжительную поездку или путешествие

Совместные путешествия помогают узнать партнера в новом качестве. В поездках возможны ситуации, в которых уже сложно притворяться кем-то, чтобы понравиться. Однако, каким бы романтичным это ни казалось, не стоит отправляться в такие поездки сразу же на первых свиданиях, не имея представления о том, что за человек перед вами. Как минимум это небезопасно. А специалисты советуют планировать совместные непродолжительные путешествия не ранее чем через 7 свиданий.

9. Отстаивает ваши права

Мужчина, который заботится о женщине и защищает ее, заслуживает уважения. Однако иногда такие попытки доходят до абсурда. Когда мужчина в кафе устраивает истерику, хамит официанту и выливает на баристу капучино своей спутницы только потому, что в нем было слишком мало пены, адекватность такого человека в будущих отношениях сразу может быть поставлена под сомнение. Подобное поведение — либо попытка произвести впечатление, либо сигнал о том, что в дальнейшем обращение с самой женщиной тоже будет грубым. А у вас есть жизненные примеры, когда подобная «романтика» разрушала пары еще до начала серьезных отношений?