9 важных отличий между совами и жаворонками, которые помогут вам лучше разбираться в людях

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В организме человека еще при рождении на генетическом уровне закладываются биоритмы, которые определяют, сова вы или жаворонок. Хронотип влияет не только на наш режим, но и на такие вещи, как вкусовые предпочтения, тип мышления и даже умение зарабатывать. Зная эти особенности, можно улучшить продуктивность и добиться большего как на работе, так и в личных отношениях.

AdMe.ru собрал результаты разных исследований и разобрался в основных отличиях между совами и жаворонками. Проверьте, кто же вы на самом деле. Быть может, вы вовсе не сова, как всегда думали, а самый настоящий жаворонок.

1. Принятие решений

Совы. Руководствуются желаниями, а не логическим подходом, принимают решения спонтанно и импульсивно. Предпочитают наслаждаться моментом и не думать о последствиях. Жаворонки. Им нужно все тщательно обдумать и взвесить. Очень боятся ошибиться и совершить неправильный поступок. Так что если вам необходимо принять важное решение, например стоит ли переезжать в другую страну или менять работу, то лучше посоветуйтесь с жаворонком. Он найдет стоящие доводы и аргументы, чтобы вы точно не пожалели о своем решении.

2. Восприятие информации

Совы. Предпочитают узнавать информацию, листая, например, ленту Facebook, в которой уже есть определенное отношение людей к конкретной ситуации. Для сов ключевым является мнение со стороны, и, прежде чем посмотреть фильм, они почитают отзывы, а при выборе отеля для отпуска руководствоваться будут не красивыми описаниями номеров, а рейтингами на сайтах для путешественников. Жаворонки. Более старомодны в плане получения информации. Если они захотят узнать, что же происходит в мире, то, скорее всего, включат телевизор либо же почитают газету. Ведь там информация не искажена хейтерами и прочими мнениями недоблогеров.

3. Режим питания

Совы. Спокойно могут обойтись без завтрака, захватив лишь чашку кофе по дороге на работу. Считается, что совы больше жаворонков склонны к набору лишнего веса, так как для них характерно есть мало в течение всего дня, довольствуясь перекусами всухомятку, и больше употреблять на ночь. Чтобы утолить чувство голода ночью, диетологи советуют выпить травяной чай или теплую воду с лимоном, а вместо бутербродов съесть нежирный натуральный йогурт. Жаворонки. Для начала вкусный и плотный завтрак, а потом все остальное. Предпочитают есть неспешно и в основном здоровую пищу. Жаворонки могут отказаться от ужина, заменив его, например, стаканом кефира. Благодаря правильному питанию и воздержанию от приема пищи на ночь они с легкостью избавляются от лишних килограммов.

4. Предпочтения в напитках

Совы. Кофе. И еще одну чашечку, пожалуйста! А вечером можно выпить пару коктейлей в баре. Если ваш хронотип — сова, то вам следует ограничить употребление вредных напитков. Например, возьмите за правило пить не более одной чашки кофе в день. Если же захотите еще, то выбирайте кофе без кофеина. А что касается алкоголя, выбирайте чистые напитки: белое или красное вино. Это убережет вас от набора лишнего веса. Жаворонки. Отдают предпочтение чаю и натуральным напиткам, а не вот этому вашему мохито! Поэтому у них дома, скорее всего, вы найдете минимум 5 сортов разного чая, бутилированную воду, а может, даже и соковыжималку.

5. Тип мышления

Совы. По результатам теста GMAT, совы обладают математическим складом ума и склонны к предпринимательскому делу. Данный тест используется для определения способностей к обучению в бизнес-школах, которые используют такую программу как, например, MBA. Именно совам легче справляться с подсчетами и задачами на логику. Жаворонки. Обладают гуманитарным складом ума. Быстро учат языки и запоминают информацию. У них хорошо подвешен язык, найдут ответ на любой вопрос, даже если понятия не имеют, о чем их спросили.

6. Сон

Совы. Воспринимают информацию слишком близко к сердцу, в результате чего нервничают и часто страдают нарушениями сна: бессонница, храп и остановка дыхания во время сна. Для того чтобы засыпать было легче, возьмите за правило не пользоваться телефоном и ноутбуком за час до сна. Жаворонки. Уже в 22:00 начинают зевать и чувствуют себя сонными, поэтому засыпают быстро. Спят крепко, сладко и спокойно. Если же у вас был тяжелый, нервный день, то перед сном выпейте молоко с медом и проветрите комнату за 15 минут до сна. Это поможет вам расслабиться и крепко уснуть.

7. Пробуждение

Совы. Постоянно переставляют будильник на повтор. Проснувшись, мечтают поскорее доползти до кофемашины. Идеальное время для пробуждения — 10:00–11:00. Однако большинство из нас не могут позволить себе подобную роскошь и должны вставать раньше, чтобы ехать на работу. Для того чтобы проснуться было легче, установите будильник с постепенно нарастающим звуком. Затем примите контрастный душ, чтобы взбодриться. Жаворонки. Быстро и легко встают. С самого утра чувствуют бодрость и желание свершать великие дела. По возможности скорректируйте свой рабочий день так, чтобы начинать его в 8:00–9:00 утра — в моменты вашей наибольшей активности.

8. Расходы

Совы. Умеют быстро находить источники дохода, хотя еще те транжиры! Они точно не откажут себе в желании купить лишнюю пару джинсов и скорее поедут на такси, чем будут толкаться в тесной жаркой маршрутке. В конце месяца совы включают «режим экономии» и не могут дождаться зарплаты. Чтобы избежать лишних трат, откладывайте 20 % с каждой получки. Во многих банках можно сделать эту функцию автоматической, что позволит вам не тратить эту сумму и копить деньги для масштабных покупок или поездок. Жаворонки. Тщательно планируют свою жизнь, учитывая ежедневные расходы, затраты на летний отпуск и даже день рождения сына двоюродного брата. Жаворонки умеют обращаться с деньгами, но часто забывают их истинное предназначение. Выделяйте часть средств на то, что любите, неважно, новое платье это или поход в кино. Любимое занятие придаст вам больше энергии для новых свершений.

9. Работа

Совы. Предпочитают брать на себя ответственность и выполнять работу в одиночку. Только полагаясь на собственные силы, не отвлекаясь на мнение остальных, они могут показать наилучший результат. Поэтому не бойтесь проявлять инициативность и брать отдельные проекты под свое полное руководство, у вас точно получится все наилучшим образом. Жаворонки. Настоящие командные игроки. Брейнштормы и кооперация — вот их путь к победе! Жаворонки с радостью поделятся знаниями и дадут хороший совет, поэтому нередко становятся любимчиками в коллективе. Так что, если вы столкнулись с тяжелой задачей, не стесняйтесь просить помощи у других, ведь благодаря вашей открытости коллеги с радостью придут вам на помощь.

А у вас сошлись «показания»? Поделитесь в комментариях, с какими пунктами вы согласны, а с какими нет.