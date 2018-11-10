9 токсичных советов родственников, на которые никто не знает, как реагировать

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Друзья и родственники — неиссякаемый кладезь советов, которых мы чаще всего не просим. Какие-то из них помогают принять решение в сложной ситуации, но есть и откровенно вредные, которые лучше пропустить мимо ушей и сделать по-своему.

AdMe.ru составил список самых токсичных советов всех времен и народов, и если вы услышите хотя бы один из них, то бегите прочь со всех ног.

1. Тебе пора...

Стремление кардинально изменить свою жизнь должно прорастать из внутренней готовности и сильного желания. Правда, мамам и бабушкам с высоты жизненного опыта кажется, что им точно виднее, без чего вы прямо сейчас не можете нормально жить. Что делать. Поступок просто потому, что «так надо», вряд ли сделает нас счастливыми. Чтобы через 10 лет не ругать родителей за испорченную жизнь, лучше отделять навязанные желания от собственных. Стоит честно ответить на вопросы: «Чего я хочу прямо сейчас?», «Как я хотел(а) бы жить через 5 и 10 лет?»

2. Подумай о будущем...

Родителям сложно принять, что их взрослый сын или дочь может жить совсем не так, как они мечтали, и получать от этого удовольствие. Такой совет уместен только в том случае, если человек себя разрушает: выпивает, употребляет наркотики, состоит в токсичных отношениях. Что делать. По мнению психологов, мысли о будущем полезны, но только конструктивные. Например, укорять себя за мнимое отсутствие перспектив не стоит, а вот поразмышлять над обозримыми планами и приступить к их исполнению уже сейчас очень даже нужно.

3. У тебя не получится...

Родители даже во взрослых детях часто видят несмышленышей, которые неспособны отвечать за принятые решения и нести ответственность. Старшему поколению проще отговорить чадо от новых начинаний, чем отчаянно переживать и сомневаться в удачном исходе дела. Что делать. Сформируйте привычку обдумывать любые планы на трезвую голову, без лишних эмоций. И если вы уверены в своих силах, опасения родных не должны становиться причиной отказа от интересных начинаний. Даже когда речь идет о попытке сбросить вес, нужно быть внутренне готовым к ответственности.

4. Тебе пригодится...

Во времена молодости наших родителей мир менялся не так стремительно, поэтому накопление вещей, знаний и умений (даже навыка готовить борщ) было актуальным. Сейчас важнее уметь искать и обрабатывать информацию, а серьезно заниматься только теми предметами, которые действительно интересны. Что делать. Сказать, что вы устаете от постоянного потока информации, поэтому обращаете внимание только на самое важное. При этом стоит обрисовать круг своих интересов: игра на флейте, конный спорт, фитнес, изучение древнегреческой философии. Значит, мастер-класс по изготовлению рыболовных удочек точно мимо.

5. Зачем тебе...

«Первый автомобиль должен быть простым и дешевым»; «Платье надевается только один раз»; «Откладывать стоит на недвижимость, а не на развлечения» — все это вариации на тему: «Знай свое место». Причем призывы родных пользоваться только лучшим или, наоборот, довольствоваться малым одинаково вредны, потому что они предлагают человеку добровольно наложить на себя ограничения. Что делать. Для начала стоит искоренить свой страх совершить ошибку. Кому-то для счастья нужны отличная карьера и дорогие вещи, для другого человека важнее возможность путешествовать без ограничений. Принимать значимые для себя решения нужно самостоятельно, даже если речь идет «всего лишь» о свадебном платье.

6. Это именно то, что тебе нужно...

Каждый хотя бы раз слышал что-то вроде: «И почему ты ушла с курсов актерского мастерства? Это же твое призвание!» или: «Вот этот костюм идеально тебе подойдет!» Если на самом деле предложенный вариант совершенно далек от реальности, стоит задуматься: может, вы слишком редко общаетесь друг с другом? Что делать. Лучший вариант пресечь поток советов — быстро и четко высказать свою позицию. Даже твердая фраза: «Извини, но я так не думаю» способна утихомирить советчика. Более мягкий вариант: «Спасибо за заботу, но я уже сформировала свое мнение».

7. Ты должен...

Корни опять отходят к старшему поколению, воспитанному в строгости: нашим мамам и папам сложно себе представить, каково это — жить без чувства долга и вечной повинности. На самом деле формирование родственных связей происходит без насилия: пресловутый стакан воды в старости скорее подаст любящий, а не задавленный требованиями ребенок. Что делать. Родители стремятся воспитать в ребенке чувство долга. В результате оно заменяет реальные желания, становится основой при выборе профессии и спутника жизни. Слово «должен» уместно в редких случаях, например когда оно касается ухода за своим ребенком или оплаты счетов.

8. Бери пример с...

В нашем детстве был мифический персонаж — отпрыск маминой подруги, который отлично учился, помогал родителям по дому и параллельно успевал посещать десяток кружков. Сейчас этот человек вырос и наверняка создал успешный бизнес, путешествует по всему миру и совмещает ведение блога с воспитанием детей. Конечно, родителям кажется, что они что-то упустили и их ребенок должен стараться больше, тогда он непременно дотянется до идеала. Что делать. Оценивать себя по достижениям окружающих — очень плохая привычка, от которой стоит отказаться. Сравните свое нынешнее положение с тем, которое было год назад или больше. Если сейчас вы стали более счастливым, прогресс налицо. Хотя выглядеть такое счастье может совсем иначе, чем в инстаграме сына маминой подруги.

9. Не будь как...

Популярный прием — указывать на одну отрицательную черту в человеке и характеризовать его по ней. Например, даже если ваш отец действительно редко доводил дела до конца, при этом он вполне мог быть достоин подражания. Чаще всего такие «советы» дают с желанием не помочь, а уязвить посредством социальных связей. Дальше возникает чувство вины, «советчик» добивается желаемого и укрепляет свою власть. Что делать. Лучший способ выйти из ситуации — задавать вопросы, считает лайф-коуч Меган Андерсон (Meghan Keaney Anderson). Вместо того чтобы расстраиваться, позвольте советчику высказаться. Вопросы могут быть даже слегка абсурдными, главное — самому вести разговор. Например: «Расскажи, а в чем еще я похожа на своего отца?»

Расскажите, какие вредные советы родственников вы чаще всего слышите в свой адрес и как реагируете на них?