Существуют 9 типов интеллекта, которые определяют наше будущее

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Психолог Говард Гарднер (Howard Gardener) считает, что способность легко решать головоломки не говорит о высоком интеллекте. Это лишь один из типов мышления, который лучше всего проявляется в решении математических задач.

Мы в AdMe.ru выяснили, чем же тогда различаются типы интеллекта, которые Гарднер описал в своей «Теории множественного интеллекта».