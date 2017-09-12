Существуют 9 типов интеллекта, которые определяют наше будущее
Психолог Говард Гарднер (Howard Gardener) считает, что способность легко решать головоломки не говорит о высоком интеллекте. Это лишь один из типов мышления, который лучше всего проявляется в решении математических задач.
Мы в AdMe.ru выяснили, чем же тогда различаются типы интеллекта, которые Гарднер описал в своей «Теории множественного интеллекта».
Как определить свой тип интеллекта?
Тип мышления легко узнать по врожденным способностям. Например, вы не интересуетесь цифрами, но обожаете музыку. Вот где зарыт талант. Вспомните о своих интересах и привычках, чтобы узнать, где вы можете стать настоящим гением.
Подходящие профессии: биолог, ботаник, ландшафтный дизайнер, парфюмер, фермер, археолог, ветеринар, химик, медицинский работник или повар.
Подходящие профессии: музыкант, диджей, музыкальный продюсер, дирижер, композитор, режиссер.
Подходящие профессии: математик, детектив, экономист, финансист, программист, композитор, дирижер, инженер, разработчик, физик, аналитик.
Подходящие профессии: журналист, писатель, лингвист, переводчик, копирайтер, сценарист, преподаватель, ведущий, историк, политик, аналитик.
Подходящие профессии: психолог и психоаналитик, историк, археолог, религиозный деятель, писатель, художник, артист.
Подходящие профессии: социальный работник, учитель, артист, политик, ведущий, психолог, PR-специалист, журналист.
Подходящие профессии: психолог, социальный работник, воспитатель, учитель, специалист по коммуникациям, ведущий, артист, HR-специалист.
Подходящие профессии: танцор, спортсмен, дирижер, артист, военный, моряк.
Подходящие профессии: архитектор, водитель, моряк, летчик, художник, скульптор, военный, инженер, строитель.
Как это работает?
Все дело в голове. У каждого человека зоны мозга работают с разной активностью. Поэтому один легко складывает в уме большие числа, другой великолепно владеет телом, а третий неуклюж и живет в беспорядке, но узнает любую мелодию с трех нот или прекрасно распределит работу между людьми.