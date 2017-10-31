9 фраз, которых нужно избегать, если хотите, чтобы вас любили

Иногда хорошему человеку не хватает только одного — научиться держать язык за
зубами.

AdMe.ru приводит антипримеры того, как следует себя вести, общаясь с людьми. Доказано, такое поведение может испортить репутацию даже очень хорошим людям. Если хотите, чтобы общение с вами было комфортным и приятным, избегайте этого.

9. Осуждать за спиной

  • Прежде чем критиковать кого-либо, задайте себе вопрос: готовы ли вы повторить критику публично или на камеру? Если нет, то, наверное, не стоит вообще начинать подобный разговор.

8. Давать необдуманные обещания

  • Не торопитесь давать ответ, не дослушав предложение собеседника. Даже если вы считаете, что уже поняли, о чем речь, и это кажется вам заманчивым — не давайте быстрого согласия. Поблагодарите и попросите время обдумать предложение.

7. Нахваливать себя

  • Не стоит много и с упоением говорить о своих достоинствах, о том, как интересно прошел ваш день. Обычно тех, кто очень любит поговорить о своей персоне, избегают. Нахваливать себя — самый плохой способ расположить к себе людей. Даже если нахваливать по заслугам.

6. Постоянно жаловаться на жизнь

  • Тех, кто вечно жалуется, даже и не жалеют особо. Скорее предпочитают не связываться. Если вы любите заниматься самоистязанием — заведите дневник и жалуйтесь там. А ваш собеседник не обязан быть вам «жилеткой». Не вываливайте на людей свои проблемы — это и проблем не решит, и уважения вам не добавит.

5. Не проявлять уважения

  • Обращайтесь к человеку по имени: звук собственного имени, как известно, самый приятный на свете. Имейте хотя бы малейшее представление о делах собеседника. Ему важно чувствовать личное отношение. Так вы не только проявите элементарное уважение, но и расположите человека к себе.

4. Общаться на сленге

  • Избегайте сленговых выражений и тем более ненормативной лексики в живом общении. Не доставляйте неудобства собеседнику, вынуждая его мысленно переводить сказанное на понятный язык. Общение с вами не должно приносить дискомфорта.

3. Говорить неприятную правду

  • Не давайте оценок проблемам внешности, умственным способностям и характеру собеседника. Даже если он сам спрашивает вас об этом. Все в мире относительно, и на самом деле никому не нужна ваша горькая правда. Ею вы только обидите человека, а себе не прибавите ни любви, ни уважения.

2. Затрагивать личное

  • Только бестактный человек будет судить о религиозных убеждениях, родственниках и происхождении собеседника. Многие люди болезненно реагируют даже на безобидные замечания по этим вопросам. А потому лучше этих тем избегать, если вы не хотите ранить ни чьих чувств.

1. Строить из себя самого умного

  • Строя из себя эксперта по всем вопросам на свете, вы можете снискать уважение только очень недалеких людей. И то ненадолго. У адекватного человека всезнайки, ставящие себя выше других, вызывают недоумение и раздражение.

Итак, быть любимым и уважаемым в любом обществе достаточно просто — общайтесь с людьми так, как хотите, чтобы общались с вами, и будет вам счастье!

Фото на превью depositphotos.com

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1 Комментарии
  • 31 октября 2017
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