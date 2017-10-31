9 фраз, которых нужно избегать, если хотите, чтобы вас любили

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Иногда хорошему человеку не хватает только одного — научиться держать язык за

зубами.

AdMe.ru приводит антипримеры того, как следует себя вести, общаясь с людьми. Доказано, такое поведение может испортить репутацию даже очень хорошим людям. Если хотите, чтобы общение с вами было комфортным и приятным, избегайте этого.