9 тайных страхов мужчин, о которых нужно знать любой женщине

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Когда мужчина гордо утверждает, что он ничего не боится, знайте — он лукавит. Существуют вещи, которые вселяют страх в души представителей сильной половины человечества, просто они в этом не признаются. Причем эти фобии являются страшной тайной за семью печатями и передаются из поколения в поколение. Поэтому, познакомясь с этой темной стороной души мужчины, вы сможете лучше его понять.

AdMe.ru поможет узнать, чего так панически боятся мужчины.

1. Свадьба

Бывает такое, что, как только дело идет к браку, мужчина превращается в «сбежавшего жениха». Причиной тому может быть страх... будущего развода! Исследование ученых из американского университета г. Корнелла показало, что 60 % неженатых мужчин, живущих вместе с любимой девушкой, задумываются о том, что будет, если они поженятся, а потом придется расстаться. Это все результат неуверенности в собственных силах и, как следствие, сомнений в избраннице. До тех пор, пока мужчина не осознает, что он и только он полностью контролирует свою судьбу, есть вероятность, что страх последствий придуманного развода будет управлять им.

2. Показаться смешным

Бытует мнение, что настоящий мужчина всегда серьезен и невозмутим, а тот, кто вызывает улыбку у окружающих, — неудачник и слабак. Все герои боевиков суровы, сдержанны и вообще не умеют смеяться. Такой образ влияет на самооценку мужчины, поэтому дурачьтесь вместе, смотрите комедии, рассказывайте друг другу анекдоты. Это поможет ему принять себя таким, какой он есть.

3. Что скажет мама об избраннице?

Хотите вы этого или нет, но редкий мужчина не прислушивается к мнению своей мамы, а уж смеют идти против него и подавно единицы. Поэтому, если в момент знакомства девушки с родителями мужчины у последнего на лице полный штиль, знайте — внутри у него бушует шторм. Так происходит потому, что мама с раннего детства контролирует всю жизнь своего растущего сына, а с возрастом у него не получается до конца избавиться от нависающего над ним родительского давления. Унять такую бурю помогут явный интерес к его маме с вашей стороны и открыто выраженное желание ей понравиться.

4. Не облажаться бы

С детства мальчикам твердят, что настоящий мужчина всегда должен быть на высоте — в работе, в отношениях, в домашних делах. Иначе он просто тряпка, и на смену ему обязательно придет другой, который будет лучше. Поэтому взрослые мужчины часто переживают, если ими недоволен начальник или у них не получается починить кран в квартире. Чтобы мужчина смог избавиться от этого страха, помогите ему принять свое несовершенство, ведь все мы люди и каждый из нас имеет право на ошибку, однако хуже мы от этого не становимся.

5. Да ты подкаблучник!

Мужчины — это дикие и независимые мустанги, которые скачут по прериям в порыве свободы, и ничто не может привязать их к одному месту. Слушать советы избранницы, да еще и следовать им? Парень, да ты подкаблучник! Так могут сказать о любящем и заботливом мужчине его друзья, которые сами потом пойдут к своим женам под крылышко.

6. Придет женщина, и дом не будет прежним

Она переезжает к мужчине, и в квартире начинают появляться всевозможные баночки и бутылочки, исчезают разбросанные по дому носки, а шкафы заполняются платьями. Рушится весь привычный уклад жизни, а ведь все так хорошо начиналось. Однако исследования говорят, что женщина с гораздо большей вероятностью, нежели мужчина, берется за поддержание порядка в доме. А это значит, что ее появление рискует привести к появлению настоящего домашнего уюта, чистоты и порядка.

7. Не понять, чего она хочет

Мужчины привыкли к четкости и ясности, но иногда от избранниц поступают очень абстрактные вопросы, ответы на которые так сразу и не найдешь. Это сбивает с толку и вводит в ступор. Поэтому, если возникает спорная ситуация, лучше всего напрямую задать ему интересующий вас вопрос.

8. Быть плохим отцом

Мужчины хотят, чтобы их дети гордились своими папами и приводили их в пример своим друзьям. Быть старейшиной племени — это настоящее искусство, которому учит только опыт, особенно если у самого мужчины такого мудрого наставника не было. Чтобы эта мечта вашего партнера осуществилась, совместно обсудите, каким вы видите воспитание ребенка и кто какие обязанности будет на себя брать.

9. Состариться

Стать обузой для близких и поэтому быть отвергнутым — вот с чем ассоциируется слово «старость» в голове у мужчин. В запущенной форме этот страх может привести к настоящему психическому заболеванию. К сожалению, время вспять не повернуть, и процесс увядания необратим. Но пусть теплые отношения с близкими и поддержка семьи станут той постоянной, которая поможет пережить сложные моменты в жизни.