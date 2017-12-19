9 способов уйти от ответа на неудобный вопрос и не показаться грубияном

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«Почему не замужем?», «сколько зарабатываешь?», «за кого будешь голосовать?» — эти и другие подобные бестактные вопросы вызывают содрогание у многих из нас. Что делать, если собеседник задал вопрос, а вы не хотите или просто не можете на него ответить? AdMe.ru расскажет о 9 способах красиво уйти от ответа. А бонус в конце статьи подскажет, что же делать, если вам попался назойливый собеседник, на которого эти хитрости не действуют.

1. Задавайте уточняющие вопросы

Чтобы выбить почву из-под ног собеседника, задавайте ему уточняющие вопросы, и чем больше их будет, тем лучше. Отвечая на них, он запутается и потеряет нить беседы. Главное, задавайте вопросы с серьезным выражением лица, чтобы собеседник не почувствовал подвоха. Кстати, если вы беседуете с не очень близким человеком, на вопросы о зарплате или в целом о работе можно отказаться отвечать, сославшись на коммерческую тайну.

2. Сделайте комплимент

Проще и естественнее будут выглядеть комплименты, связанные с вопросом, который вам задали. Например, если вас спросили про детей, похвалите ребенка или внука собеседника. И добавьте какой-нибудь общий ответ — «всему свое время», «как только, так сразу», «не от меня зависит» и так далее. Комплименты нравятся людям и вместе с тем немного смущают их. Поэтому собеседник вряд ли будет дальше развивать тему. Главное, чтобы похвала соответствовала истинному положению вещей, иначе ваш комплимент будет воспринят как сарказм.

3. Уточните причину вопроса

Спросите собеседника, что побудило его задать вопрос, и после ответа продолжайте развивать эту тему. Например, предположите ту или иную причину возникновения вопроса. Таким образом беседа сменит направление, а неудобный вопрос так и останется без ответа.

4. Ответьте шуткой

Отшутиться от неуместного вопроса можно в тех случаях, когда есть уверенность в том, что шутку поймут и оценят. Лучше всего этот метод работает в большой компании, ведь чем больше вокруг людей, тем выше вероятность того, что кто-то рассмеется и расскажет в ответ другую шутку, тем самым избавив вас от необходимости отвечать на вопрос.

5. Начните лить воду

Этим способом часто пользуются политики и разные общественные деятели. В результате собеседник вроде как получает ответ на свой вопрос, но точно сказать, что именно ему ответили, он не сможет. Метод идеально подходит для людей, чей конек — красноречие.

6. Отвечайте вопросом на вопрос

Еще один излюбленный прием политиков и других лиц, обладающих высоким общественным статусом. Используется этот метод достаточно часто, из-за чего нередко вызывает раздражение. Поэтому лучше пользоваться им только в исключительных случаях.

7. Блесните интеллектом

Метод пригодится в том случае, если знания позволяют развернуть глубокую дискуссию на заданную вами тему. Большое количество действительно интересных фактов может отвлечь от заданного вопроса даже самого назойливого собеседника.

8. Переформулируйте вопрос

Смысл этого метода заключается в том, чтобы заставить собеседника почувствовать нелепость, неуместность своего вопроса. Важно не переборщить с сарказмом, иначе собеседник может обидеться. Помните, ваша цель — сохранить расположение этого человека (разумеется, если он не слишком часто задает неуместные вопросы).

9. Притворитесь, что не услышали вопрос

Этот метод из разряда тяжелой артиллерии можно применять в тех случаях, когда заданный вопрос является слишком личным или щепетильным. Чтобы заполнить паузу, направьте разговор в другое русло, задав какой-нибудь вопрос или рассказав свежую интересную новость. Человек, обладающий хоть малой толикой воспитания, поймет, что затронутая тема для вас табу.

Бонус: что делать, если собеседник не унимается

Все вышеперечисленные методы работают в том случае, если неудобные вопросы для человека, который их задает, являются скорее исключением, нежели правилом. Но если бестактные вопросы — это визитная карточка вашего собеседника, у вас есть право отказаться отвечать на них без каких-либо оправданий перед своим визави или самим собой. Простое «я не хочу отвечать» избавит вас от многих проблем. А какие еще методы борьбы с назойливыми собеседниками вам известны?