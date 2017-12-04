9 способов сохранить свое психическое здоровье

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Темп жизни ускоряется с каждым днем, поэтому не удивительно, что вместе с ним растет и психоэмоциональное напряжение у людей. Чего греха таить, регулярные нервные срывы стали привычны для некоторых из нас! А это серьезный повод задуматься о психическом здоровье. AdMe.ru узнал самые простые способы, как позаботиться о себе и своих близких.

Решите проблемы со сном

Сон необходим для нормального функционирования всех систем организма. Мозговая активность во сне снижается, начинается обработка информации, полученной за день, закрепляется в памяти важная информация. Организм восстанавливается. Снимается напряжение, в котором человек был весь день. Длительный недостаток сна грозит внушительным списком недомоганий. Старайтесь соблюдать режим. Перед сном, вместо того чтобы сидеть с гаджетом или перед компьютером, выйдите на улицу прогуляться. Примите теплую ванну. Хорошо приобрести светонепроницаемые шторы. Если нарушения сна уже не корректируются подобными простыми действиями, обратитесь к врачу.

Не стесняйтесь ходить к психологу

Не стесняйтесь записаться на прием к психологу. Вполне возможно, что вы и сами человек достаточно умный, но одна голова хорошо, а две — лучше. И будет полезнее, если «вторая голова» будет принадлежать не вашей подруге, а профессионалу. В зависимости от серьезности вашей ситуации, вы можете получить не только психологическую консультацию, но и медикаментозное лечение, которое значительно ускорит восстановление. Хорошие специалисты всегда работают в связке. Так что не пугайтесь предложению психолога посетить психотерапевта. Это значит только то, что перед вами специалист, который четко разделяет случаи, в которых одной психологической помощи недостаточно.

Ешьте йогурт

Недавнее исследование доказало благотоворное влияние пробиотиков, содержащихся в йогурте, на здоровье человека. Ученые пришли к выводу, что люди, регулярно потребляющие кисломолочные продукты, менее подвержены депрессиям и риску развития гипертонии. Также стоит ввести в свой рацион побольше продуктов, содержащих витамины В и С, цинк и магний: бананы, шоколад, цитрусовые, орехи. На такой диете и посидеть приятно!

Не злоупотребляйте кофе

Чрезмерное употребление кофе ведет к повышенной раздражительности, нервозности и беспокойству. С другой стороны, резкий отказ от любимого напитка может вызвать те же симптомы. К тому же некоторые научные исследования подтверждают: кофе в определенных количествах защищает от деменции. Все это показывает, как сильно влияет кофеин на деятельность мозга и как важно придерживаться золотой середины в любви к кофеиносодержащим напиткам. Понаблюдайте за своим организмом. Вполне возможно, что после чашечки кофе вы становитесь более раздражительным и сверхвозбужденным. В таком случае попробуйте на время совсем отказаться от кофе.

Ловите солнце

Дефицит витамина D угрожает не только хрупкостью костей, но и раком молочной железы, развитием некоторых аутоиммунных заболеваний, понижением сопротивляемости вирусам и депрессиями. Поэтому значение витамина D для нашего здоровья сложно переоценить.

Уделите себе время

Общайтесь с приятными людьми, заведите домашнего питомца, танцуйте, слушайте любимую музыку. Выделите наконец уже время для своего хобби, которое забросили, или найдите новое. Ищите то, что доставляет вам радость. Все эти занятия повышают уровень эндорфинов — гормонов, помогающих справиться со стрессом. Мы слишком зависимы от общественного мнения: если наши способы получать удовольствие не соответствуют вкусам большинства наших друзей, то мы, вместо того чтобы бороться за свое право радоваться, сразу же сдаемся. Но, если посещение бара или кинотеатра не доставляет вам удовольствия, не переступайте через себя в угоду дружбе. Дружба не про это.

Избегайте ненужной информации

Мы живем во время, когда новости льются на нас нескончаемым потоком. Многие из них вызывают неприятные эмоции. Совсем без новостей прожить сложно, но разделить информацию на важную и ненужную — запросто. Оградите себя от негативной информации. Откажитесь от телевизионных каналов, на которых грубо играют с эмоциями зрителей, отпишитесь от страничек в соцсетях, которые грешат грустными слезливыми историями.

Разорвите отношения

Грустно, но большинство людей находятся в отношениях, не приносящих радости. Кого-то удерживает в паре общественное мнение, кого-то — привычка, кто-то просто боится быть один. Для чего каждый день добровольно общаться с человеком, который вас не понимает, не радует, не любит, доводит до нервного срыва? Примите жесткое решение ради своего будущего — разорвите эти тягостные отношения. Ведь, в конце концов, никто не знает, что ждет вас дальше. И чем дольше вы остаетесь в несчастливых отношениях, тем больше времени от нормальной жизни вы у себя отнимаете.

Формируйте приятный круг общения

Говорят, друзья — это семья, которую мы выбираем. Нет ничего плохого в том, чтобы выбрать не только людей, с которыми вы будете общаться, но и тех, с которыми не станете. Вы ничего никому не должны, да и вам тоже. Не стесняйтесь прекращать отношения с людьми, которые вас утомляют. Вы не нанимались к ним в няньки, они сами как-нибудь проживут, даже если и пытаются убедить вас в обратном, чтобы выбить себе еще какую-нибудь выгоду. Подумайте о себе.

А у вас есть какие-то свои работающие способы сделать мир вокруг приятнее?