9 способов понять, что вы нравитесь тому, с кем переписываетесь

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Люди тратят на интернет от 8 часов в неделю. Так что и развитие романтических отношений плавно перетекает в виртуальную жизнь. Но если при личной коммуникации распознать неравнодушие бывает непросто, то онлайн и подавно. Стоит разобраться, чтобы не упустить свое счастье.

Мы в AdMe.ru уверены: отдельные моменты в письменном общении могут выдать собеседника или собеседницу с головой. Главное — читать между строк.

1. Инициатива

В большинстве случаев человек самостоятельно инициирует беседу? Не успели вы выйти в сеть, как вам уже пишут? Как минимум хотят общения. Как максимум — специально ждут вашего появления на просторах Всемирной паутины. Словом, все как в реальности: на свидание ведь тоже просто так не приглашают. Обратная ситуация: вам не пишут, а лишь отвечают, инициативы к продолжению разговора не проявляют. Не нужно строить иллюзий по поводу «занятости» человека. Тот, кто хочет, всегда найдет время.

2. Корректность и вежливость

Хороший показатель — это стиль общения в целом: с вами беседуют максимально корректно и грамотно, не бросая равнодушных фраз в стиле «твое дело». Собеседник старается не употреблять нецензурных выражений, по крайней мере первым. Не потешается над вами и не троллит, следит за грамотностью. В общем, старается выглядеть как можно лучше в ваших глазах, а также демонстрирует уважение.

3. Частота и длительность

В какой-то момент приходит понимание, что переписка длится по нескольку часов: вы начинаете общаться вечером и говорите об одном, а заканчиваете под утро уже совсем на другую тему. Частота и продолжительность общения — важный нюанс: значит, время на беседы с вами выделяют специально. Вряд ли кто-то станет жертвовать своими интересами и делами ради безразличного человека.

4. Скорость ответа

Ответить на сообщение — это пара минут, и найти их нетрудно, если хочется. Настигли авралы и тотальная занятость? В крайнем случае можно просто написать: «Извини, я сейчас занят / занята, спишемся позже». Короткое послание, объясняющее ситуацию, — это и вовсе несколько секунд. Так что не стоит искать оправданий висящему непрочитанным часами и сутками напролет «месседжу». Мгновенные ответы — признак того, что собеседника или собеседницу выделяют среди остальных.

5. Содержательность беседы

Не надо забывать о качестве сообщений. Если вам симпатизируют, то будут стараться приятно удивить — вести осмысленные диалоги и покорять эрудированностью. Он / она увлеченно рассказывает вам о своей профессии или увлечениях, интересуется, чем живете вы, и старается поддерживать эту тему? Явно хороший знак. Короткие предложения и односложные ответы, сухой стиль изложения без намека на продолжение разговора — свидетельство общения из вежливости.

6. Заинтересованность

В случае симпатии человек хочет знать как можно больше о том, кто ему нравится. Поэтому после разговора по делу старается задавать вопросы, чтобы продолжить беседу. Обычно это бывают нехитрые вопросы вроде планов на день, которые, однако, проливают свет на личную жизнь. А уже потом затрагиваются более глубокие темы вроде интересов, хобби, приоритетов. А вот если в ответ на душевные излияния следуют отписки и попытки свернуть разговор, похоже, вы рано порадовались.

7. Искренность

В беседе вам расскажут о сокровенном: поделятся главными событиями жизни, вспомнят смешные или грустные ситуации, выразят точку зрения по каким-либо вопросам, посвятят в свои хобби, интересы и пристрастия. А еще не побоятся проявить искренность и даже некоторую сентиментальность, похвалить или продемонстрировать уважение. Ведь когда люди действительно симпатичны друг другу, они не боятся быть настоящими, не скрывают эмоции.

8. Забота и внимание

Когда переписка выпала на непростой период, есть шанс расставить все точки над «i». Узнав о проблемной ситуации, в которую попал онлайн-друг или подруга, человек «на том конце провода» сделает все возможное, чтобы помочь. Вплоть до того, что переведет коммуникацию в офлайн. Вы только пожаловались, что из-за гриппа даже встать с постели не можете, а к вам уже летят с апельсинами? Все идет как нужно.

9. Лайки