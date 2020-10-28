9 способов ответить на неуместный вопрос так, чтобы его больше не задавали

Не всегда раздражающие вопросы задают, чтобы обидеть. Они могут задеть до глубины души, но в их основе часто лежат добрые побуждения. Так что стоит вначале задуматься, чем вызван вопрос, а потом отвечать на него. В противном случае вы рискуете сами сорваться на грубость.

AdMe.ru обратился к исследованиям психологов, чтобы узнать, как они рекомендуют отвечать на скользкие вопросы.

Игнорировать

Вместо того чтобы раздражаться в ответ на неприятный вопрос, постарайтесь сохранить спокойствие. Сосчитайте в уме до 10 и постарайтесь, чтобы колкие замечания не отразились на вашем отношении к себе. Попробуйте перевести разговор в другое русло или начните общаться с неагрессивно настроенными людьми.

Отзеркаливать вопрос

Часто стоит ответить вопросом на вопрос и поставить оппонента самого в неудобное положение. Если человек не пытался вас обидеть, то такой ответ его не заденет, а если же у него были нехорошие мотивы, то осадит.

Переводить в шутку

Как ни странно, многие люди затрагивают скользкие темы, когда хотят установить более близкие, теплые связи. Просто делают это неловко и неприятно для обоих участников беседы. В этом случае один из наиболее простых способов ответить на вопрос и справиться с нарастающим раздражением — это пошутить.

Отказываться отвечать

Иногда полезно просто установить личные границы без лишней агрессии. Вы не обязаны отвечать на любой вопрос, который вам задают. Скажите, что не готовы сейчас об этом говорить или не привыкли обсуждать такие темы с посторонними.

Благодарить

Нередко сложные темы затрагивают люди с психологическими проблемами, которые не способны на сопереживание, или те, кто искренне пытается помочь. И в том, и в другом случае сказать спасибо за внимание и заботу — это значит показать свою зрелость и то, что вас не так просто вывести из себя неприятной фразой.

Ставить человека самого в неловкое положение

Еще один простой способ проигнорировать неприятную вам фразу — просто притвориться, что вы не расслышали ее. Если человек хотел вас обидеть или задеть, то ваше равнодушие и вежливая улыбка лишат его самого внутреннего равновесия. Вместо того чтобы эмоционально реагировать на замечание, заставьте человека объяснять, что он имеет в виду. В результате в следующий раз он просто не захочет вам задавать неловких вопросов.

Признавать правду

Ничто так не обескураживает агрессивно настроенного оппонента, как то, что вы спокойно относитесь к его словам, и в идеале — с долей юмора. Если кто-то подшучивает над формой вашего носа, шутите на эту тему, не дожидаясь, пока кто-то сделает это первым. Или просто признайте правоту человека, закончив тем самым разговор без лишних эмоций.

Не отказываться от помощи

Если, например, родственники наперебой предлагают свести вас с кем-то вашего возраста или предлагают свою помощь, иногда не стоит отказываться, но попробуйте поставить свои условия. Распишите, каким вы видите идеального кандидата в свои супруги и не отступайте ни на йоту. Тут будут вероятны только 2 варианта развития событий: либо от вас отстанут, либо... вы случайно получите желаемое.

Отвечать тем же

Отвечать агрессией на агрессию — плохой вариант. Но, к сожалению, некоторые люди любят сознательно нарушать социальные нормы, «сливать» на других негативные эмоции или же могут отыгрываться на вас, поскольку сами когда-то были в подобной неприятной ситуации. И если такое происходит изо дня в день, например, на работе, то вариантов немного: научиться сохранять спокойствие, сменить коллектив, пока не пострадало здоровье, или ответить тем же. Только не создавайте эффект волны, перенося свое раздражение на других коллег или близких, просто постарайтесь поставить точку в отношениях с конкретным человеком.