9 способов ответить на хамство, не опустившись до уровня грубияна

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Из ситуаций, когда вас намеренно оскорбляют или обижают, существует достойный выход. Как говорит писательница Мариам Петросян: «Есть множество способов послать человека к черту, не прибегая к открытому хамству». Стоит ознакомиться с ними, чтобы не уподобляться невоспитанным индивидуумам.

AdMe.ru знает, как ответить грубияну, при этом не опустившись до его уровня интеллекта и воспитания. То есть умно и красиво.

1. Сохранять спокойствие

Цель нападок хама — вывести другого из равновесия и получить выплеск негативной энергии. Если получится — вы проиграли. Так что не стоит доставлять этому энергетическому вампиру такую радость. Держите себя в руках, не позволяйте себе бурных реакций и унизительных оправданий. Речь — спокойная, расслабленная и одновременно четкая, твердая. Это обескуражит оппонента и лишит его возможности сыграть на ваших эмоциях. Пример: у продавца нет сдачи, и он раздраженно и гневно заявляет об этом. Не переходите на уровень эмоций вслед за ним. Сконцентрируйтесь на сути проблемы. Спокойно скажите, что наличие размена — это забота магазина, и не стоит перекладывать эту ответственность на покупателя, тем более в такой грубой форме. В случае неадекватной реакции всегда можно написать жалобу, обратиться к администратору или напрямую к начальству.

2. Пытаться понять

Представьте себе ежа с колючими иглами — маленького испуганного зверька. Спроецируйте этот образ на грубияна: так вы займете по отношению к нему позицию покровительственно-снисходительную. Теперь можно задавать вопросы, которые остудят его пыл: обратите внимание на причины агрессии, на ее бессмысленность, на то, что она не имеет отношения к сути дела. Пример: «У вас выдался трудный день?», «Вам хочется меня обидеть? А зачем?», «Что еще у вас на душе?», «Почему вы так себя ведете?», «Зачем вы стремитесь выглядеть хуже, чем вы есть на самом деле?» и так далее. Задумавшись над вашими вопросами, человек поймет всю абсурдность ситуации.

3. Переводить в конструктив

Если в словах обидчика есть справедливая, но облеченная в неприглядную форму критика, то зацепитесь за рациональное зерно. Скажите, что вы цените его точку зрения по данному вопросу: такая реакция покажет, что в вас говорит разум, тогда как хам руководствуется эмоциями. А вести осмысленный диалог — куда более сильный и грамотный вариант. Настолько, что даже те, кому чуждо понятие вежливости, наверняка отнесутся к вашим словам с уважением. Пример: вы неправильно припарковались, создав неудобство другому водителю, и его реакция на это крайне нервная. Просто извинитесь и скажите, что впредь будете внимательнее при выборе места стоянки.

4. Указывать на истинное лицо

Правду не любит никто. Поэтому хороший вариант — сместить фокус внимания с себя на человека, который сказал вам неприятную вещь. Иными словами, покажите хаму его собственное отражение. Ответ получится эмоциональным, но в то же время вы не опуститесь до уровня скандалиста. Можно сказать напрямую, а можно — иносказательно и метафорично, с применением фантазии. Пример: «Похоже, вы просто плохо воспитаны. Больше тут добавить нечего», «У вас в запасе всегда найдется, что сказать плохого, правда?», «Как жаль, что таблеток от хамства еще не изобрели», «Хамство вам совершенно не к лицу». Причем подобные фразы должны произноситься исключительно спокойно.

5. Блистать остроумием

Юмор и сарказм застают зарвавшегося хама врасплох и вызывают у него чувство неловкости. Самый простой вариант — рассмеяться в ответ на резкость. Высший пилотаж — самоирония, быстрый остроумный ответ или даже комплимент оппоненту. А еще замечено: намереваясь сказать что-то плохое, человек напрягается и набирает воздух, а если его рассмешить, он расслабится, и порыв гнева улетучится. Пример: вам припомнили историю, где вы попали впросак? Смейтесь! На такое способны только сильные люди. Кто-то обрушивается на вас с обвинениями? Доведите тезисы до абсурда, соглашаясь с ними. К примеру, на замечание «Куда прешь? Ничего вокруг не видишь?» ответьте: «Да, не вижу. Странно, что вы не заметили: я действительно сегодня забыл дома очки». Или же просто саркастично скажите: «Это почти задело меня».

6. Демонстрировать вежливость

Если на вашем пути — хронический грубиян, абсолютная вежливость и безграничное терпение вам в помощь. Улыбка и доброжелательное общение — непривычный формат для людей подобного склада, и это может выбить их из колеи. Кроме того, не получив предполагаемого по его сценарию ответа, грубиян потеряет интерес к перепалке. Вы же получите шанс взять ситуацию в свои руки. Пример: консультант магазина одежды нервничает: «Вы долго будете мерить? Пора бы определиться». Ответ: «Принесите, пожалуйста, еще вот эту модель». Если хам — крепкий орешек, можно произносить слова немного громче обычного.

7. Стать занудой

Метод придется особенно кстати тем людям, кому часто приходится сталкиваться с недовольными клиентами на работе. Причины недовольства не всегда имеют под собой основание или же излагаются в неадекватной форме. Что делать? В ответ на грубое обращение методично гните свою линию: повторяйте одно и то же сухим казенным языком. В жизни за пределами работы тоже действует. Пример: чаще всего от подобных нападок страдают администраторы сообществ в интернете. На что они стабильно отвечают: «Вы нарушили такое-то правило, вследствие чего вам полагается бан на такой-то срок. Если вы будете оскорблять администрацию, бан будет продлен».

9. Игнорировать

Ничего не помогает? Или чувствуете, что не в силах сдерживаться? Прекратите неприятную беседу. Так вы не опуститесь до скандала и в то же время покажете, что с вами не стоит общаться грубо. Это универсальный способ психологической защиты. Подходит для всех видов агрессии. Особенно если перед вами психически нездоровый человек или тот, с кем нет нужды поддерживать общение. Пример: вы отказали в милостыне асоциальному персонажу в нетрезвом виде. Он кричит на вас и угрожает. Не обращайте внимания и дальше идите по своим делам. Но игнорируйте правильно. Не «эмоционируйте» внутри себя, как бы молча проглатывая обиду, а сохраняйте образ успешной личности, которой некогда зацикливаться на досадных мелочах.

Бонус: «Я люблю тебя»