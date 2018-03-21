9 способов, которыми пользуются агенты спецслужб, чтобы воспитать железную волю

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Для достижения любой цели — от покорения Эвереста до овладения иностранным языком — требуются умение управлять собой и сила воли. Бывший агент секретной разведки ФБР с 24-летним стажем работы Ларей Куай (LaRae Quy) и бывший ветеран морской пехоты, а ныне основатель тренингового центра и коуч высокопоставленных лиц Эндрю Уитман (Andrew Wittman) делятся секретами того, как закалить железную волю.

AdMe.ru обобщил советы Ларей Куай и Эндрю Уитмана, которые помогут воспитать силу воли, а также вселить веру в то, что каждый из нас сильнее, чем о себе думает.

1. Тренируйте настойчивость и последовательность

Ларей Куай рассказывает историю, которая произошла, когда она поступала в Академию ФБР. Ей необходимо было пройти фитнес-тест, который требовал как минимум 50 отжиманий, но к тому моменту, когда прозвучал свисток, ей удалось сделать всего 49. Группа должна была выполнять следующее задание — подтягивание. А Ларей чувствовала себя побежденной и решила просто отсидеться: ведь зачем продолжать, если знаешь, что не прошла тест из-за отжиманий. Однако тренер велел ей встать и закончить соревнование. И не просто продолжить, а выложиться по полной. Ларей Куай пишет, что в тот день тренер преподнес ей важный урок и высек в сознании важную мантру: «Я не уйду. Если меня сбивают с ног, я встану и продолжу. Неважно, сколько раз. У меня есть все, что нужно, чтобы сделать это». Практика настойчивости и упорства заставляет разрабатывать успешные стратегии, чтобы продолжать двигаться вперед несмотря ни на что, делает вывод Ларей.

2. Постоянно держите свою цель в поле зрения

Чтобы активизировать свою силу воли, вы должны напоминать себе, почему то или иное дело важно для вас. Если цели размыты, то даже при небольших трудностях вы бросите дело с высокой долей вероятности. Учите новый язык? Необходимо четко понимать, с какой целью. Ходите в фитнес-клуб или/ и стремитесь к большим заработкам? Сформулируйте, для чего конкретно.

3. Правило двух минут

Если вы столкнулись со сложной задачей, то не спешите сразу отказываться от дела или впадать в панику. Эндрю Уитман советует взять паузу на 2 минуты и попытаться представить, как бы вы решили проблему, если бы это было возможно. Это как игра в понарошку, и вы можете позволить своему воображению разыграться. Человеческий мозг похож на поисковик компьютера, и чем точнее формулировка, тем лучше он ищет решение. Пары минут вполне достаточно для того, чтобы успокоить нервную систему и увидеть проблему в реальном свете.

4. Не бойтесь ответственности

Большинство людей боятся взять на себя ответственность за свои промахи и неудачи, за совершённые ошибки. Однако оправдания или поиск виноватых не приносят результатов. Просто попытайтесь вынести урок из произошедшего и понести наказание в случае, если вы этого действительно заслуживаете.

5. Концентрируйтесь только на одной задаче

Многозадачность — бич нашего времени. Мы делаем массу вещей одновременно и при этом ни в чем не достигаем полного успеха. Эндрю Уитман рекомендует концентрировать энергию только на одном деле в один момент времени. И переходить к следующей задаче только после того, как закончили с предыдущей.

6. Медитируйте

Спецагенты акцентируют внимание на необходимости уметь освобождать свой мозг от нежелательных мыслей и рекомендуют практику медитации. Ларей Куай пишет, что впервые поняла важность освобождения своего разума от лишних мыслей во время тренировок по стрельбе. Лучшими стрелками становятся те, кто может войти в состояние медитации и полностью сосредоточиться на цели перед собой. Так и в любом другом деле: наибольших результатов достигают те, кто способен очистить свое сознание от лишних мыслей и сосредоточиться на данном конкретном действии.

7. С гордостью рассказывайте истории своих побед

Эндрю Уитман советует рассказывать самому себе вслух обо всех случаях, когда вы преодолели неприятности, страдание, справились с трудностями. Важно фокусировать свой ум и эмоции на личных победах. Если напоминать себе, что у вас уже есть послужной список успешно решенных проблем, то будет легче сделать это снова.

8. Меняйте свой образ мыслей — так часто, как этого требует жизнь

Если вам приходится принимать быстрые решения, порой буквально под дулом пистолета, вы скоро понимаете, что стереотипы и устаревшие подходы к делу не устраняют возникших проблем, считает Ларей Куай. Новые препятствия требуют новых способов мышления и регулирования ситуаций. Тренируйте гибкость мышления и не бойтесь нестандартных решений.

9. Никогда не говорите: «Я попытаюсь»

Пытаться — значит заниматься самообманом. Если вы когда-нибудь приглашали кого-то на вечеринку, а человек сказал, что он «попытается это сделать», вспомните: он появился? Скорее всего, нет. Потому что люди используют слово «попробую» или «попытаюсь», чтобы оставить себе лазейку для маневра, и заранее настраивают себя на отсутствие результата. Как сказал Йода: «Делай или не делай, не надо пытаться».