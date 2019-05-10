9 советов психологов, которые мы зря лайкаем и репостим в интернете

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Современная психология настолько проникла в жизнь общества, что ее рекомендации известны сегодня каждому: счастье начинается за пределами зоны комфорта, работу стоит менять каждые 3–5 лет, нужно всегда выкладываться на все 200 %... Но правда ли это?

Мы в AdMe.ru решили переосмыслить известные советы и выяснить, так ли они полезны, как нам говорят.

Всегда выкладывайтесь на 100 %

Казалось бы, такой совет очень полезен и служит рецептом удачной карьеры или личной жизни. Однако на деле это прямой путь к патологическому перфекционизму и выгоранию. Мы просто физически неспособны всегда выкладываться полностью, а сам перфекционизм опасен повышенной тревожностью и риском развития психических заболеваний. Необходимо давать себе отдых, периодически лениться и даже совершать ошибки — все это позволяет нам оставаться в форме и избавляться от стресса.

Следует менять работу раз в 3–5 лет

Существует множество психологических статей, в которых приводится бесконечное число аргументов в пользу смены работы каждые 5 лет. Также встречаются цифры 1, 3 и 4 года, но в любом случае перемены в карьере просто необходимы, говорят психологи. Вот только нужно ли это всем? Ведь раньше человек, как правило, работал в одной компании по 10–20 лет. Исследования в разных странах говорят о том, что частота смены работы во многом связана с возрастом и что люди старше 35 уже реже склонны менять профессию. Метания чаще всего связаны с поиском себя, но сегодня большое число компаний предоставляет возможность роста внутри организации. А многие современные профессии предполагают определенную гибкость, так что профессиональный рост возможен и в рамках одного места работы.

Всегда оставайтесь собой

Этот совет вреден сразу по двум причинам. Во-первых, очень уж он абстрактный: кто действительно понимает, что такое «быть собой»? Чтобы соответствовать этому понятию, нужно разобраться в себе и познать все грани личности. А во-вторых, этот совет словно дает разрешение на то, чтобы отрицать все свои недостатки и не работать над ними, забывая о развитии личности. Но ведь человек стремится быть лучшей версией себя, и это нормально.

Всегда говорите то, что думаете

Жизнь взрослого человека полна условностей, и поначалу кажется, что всегда говорить то, что на уме, — отличная идея. Но ведь в социуме без недомолвок не обойтись. Мы можем заблуждаться, иногда менять мнение, говорить что-то на эмоциях или по ошибке, когда не имеем полного представления о ситуации, и в итоге всем этим ранить близкого человека. Существует ложь во благо. И хотя с моральной точки зрения ее нельзя назвать оправданной, порой для защиты близкого человека все средства хороши.

Измените свое отношение

«Если не можешь повлиять на ситуацию, измени свое отношение к ней». Конечно, есть ситуации, в которых мы действительно бессильны, и в данном случае действительно изменить что-то можно только в своей голове. Но из-за привычки «менять отношение» можно пропустить ситуации, в которых есть реальная возможность совершить перемены. Поэтому, прежде чем менять отношение, стоит шире взглянуть на происходящее и попробовать разные варианты.

Отвлекайтесь или переключайтесь в неприятных ситуациях

Особенно часто встречается этот совет в детской психологии: если ребенок зол или расстроен, отвлеките его. А затем из таких детей вырастают взрослые, которые не умеют справляться с негативными эмоциями. В результате подавленный гнев, страх или агрессия все равно выходят наружу — через переедание, внезапные истерики или импульсивные покупки. Негативные эмоции не менее важны для человека, чем позитивные, поэтому нужно учиться находить их причину и работать с ней.

Не нужно жалеть себя

Парадок жалости к себе заключается в том, что те, кого мы обычно обвиняем в ее избытке, на самом деле сочувствовать себе не умеют. Здоровая личность сама проявляет к себе определенную жалость, что выражается в отдыхе, заботе, адекватных требованиях к себе. Человек, который не способен жалеть себя, эту самую жалость вымогает у других бесконечным потоком рассказов о своих проблемах. Жалость к себе не стоит отрицать, ее можно направить в верном направлении и использовать во благо.

Нужно думать только о хорошем

Не стоит думать о плохом, и оно не случится; нужно думать только о хорошем, а весь негатив забывать. Казалось бы, в чем подвох? Ведь так и настроение будет лучше, и жизнь приятнее. Позитивное мышление обесценивает наш жизненный опыт и мешает извлечь из него пользу. Если в жизни мы постоянно оказываемся в похожих неудобных ситуациях, прежде всего стоит задуматься, почему так выходит, а не только как сейчас все быстро исправить. Если случается что-то неприятное, стоит признать это и работать над тем, чтобы ситуация не повторилась.

Не надо расстраиваться: впереди еще множество возможностей

«Парни как автобусы: ушел один — придет другой», — говорят подружки девушке после завершения отношений. Сюда же относятся убеждения вроде «Еще тысяча таких будет», «Да эти соревнования и не значили ничего», «Есть множество компаний лучше этой» и т. д. Таким образом мы преуменьшаем масштабы своих потерь, и во многом это помогает их пережить. Но постоянно практиковать такой подход означает обесценить и свои достижения — удачную работу, гармоничные отношения, хорошую оценку. Страх потери повышает ценность того, что у нас есть, и помогает лучше выстраивать свою жизнь.

Психология может стать отличным помощником, но прислушиваться к ней стоит с умом, полагаясь при этом на свой здравый смысл. А какие психологические советы вы считаете вредными?