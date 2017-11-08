9 вещей, которые не должен делать хороший психолог

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы стали намного чаще говорить и слышать о психическом благополучии, чем это было еще несколько лет назад. И это хорошо, ведь без здоровых эмоций сложно получать удовольствие от жизни. Но повышенный интерес ко всему, что начинается на «психо», привел к наплыву дилетантов. AdMe.ru узнал, какие 9 вещей не станет делать хороший психолог или другой специалист по душевному здоровью. Читайте и будьте здоровы!

1. Работать в обход своей компетенции

Врачеванием эмоций занимаются психологи, психотерапевты и психиатры. Компетенции у этих специалистов следующие: Психолог. Это не врач. Чаще слышит от пациентов: «Я некрасивая», «Мой ребенок меня не слушается», «Меня никто не любит».

Это не врач. Чаще слышит от пациентов: «Я некрасивая», «Мой ребенок меня не слушается», «Меня никто не любит». Психотерапевт. Может быть врачом, а может и не быть им (ниже объясним, почему так). Чаще слышит от пациентов: «Я боюсь микробов», «Меня так и тянет что-нибудь украсть», «Со мной часто случаются приступы паники».

Может быть врачом, а может и не быть им (ниже объясним, почему так). Чаще слышит от пациентов: «Я боюсь микробов», «Меня так и тянет что-нибудь украсть», «Со мной часто случаются приступы паники». Психиатр. Это врач. Чаще слышит от пациентов: «Я слышу голоса», «Я хочу красиво спрыгнуть с 9-го этажа», «Я бог, на колени, раб!». Хороший психолог не возьмется помогать пациенту с фобией, как и хороший психиатр не станет лечить неуверенность в себе, потому что эти вопросы выходят за рамки профессиональной компетенции. А вот дилетанты берутся лечить все и всех, нередко обещая быстрый и качественный результат.

2. Скрывать образование

Многие так себе специалисты прикрывают отсутствие нужного образования разными дипломами, часто получая их на ускоренных онлайн-курсах. Но никакая бумажка не отменяет того, что у психолога должно быть высшее психологическое образование, у психиатра — высшее в сфере психиатрии. С психотерапевтами сложнее. Право заниматься психотерапией дает: Базовое образование (медицинское или психологическое). На него может быть потрачено как 8-10 лет в мединституте, так и в 2 раза меньше времени в каком-нибудь вузе, где преподают психологию. Переподготовка. Пройти можно как за 2 дня, получив сертификат арт-терапевта например, так и за 5 лет, став обладателем диплома психоаналитика (психотерапевта, который занимается психоанализом). Очевидно, что вне зависимости от того, к какому специалисту вы обратились за помощью, следует детально расспросить его об образовании. Профессионал без запинок, смущения или нервозности ответит на все ваши вопросы.

3. Нарушать временные рамки сеанса

Профессионал не станет завершать сеанс ни раньше, ни позже оговоренного времени. Во-первых, это элементарная вежливость, ведь у вас могут быть планы. Во-вторых, соблюдение временных рамок создает ощущение стабильности у пациента и помогает ему следовать составленному плану терапии.

4. Критиковать коллег

Если вы посещали психолога, который вместе с психикой обещал «подлечить» энергетику и научить гадать на таро, а затем обратились к другому специалисту — тот может тактично объяснить, почему стоит избегать «врачевателей», подобных тому, к которому вы обращались до него. Не громко рассмеяться, а тактично объяснить. В остальных случаях уважающий себя психолог, психотерапевт или психиатр не станет критиковать методы работы предыдущего специалиста, так как не будет знать истинного положения вещей.

5. Фамильярничать

Хороший психолог, психотерапевт или психиатр сделают все для того, чтобы установить доверительные отношения с человеком, который обратился к ним за помощью. Попросят обратную связь, например, после сеанса, чтобы обсудить сомнения или причину вашего дискомфорта, если они будут. Но никогда не станут переходить на «ты» без вашего согласия, рассказывать скабрезные анекдоты, отпускать сомнительные комплименты. И набиваться в друзья квалифицированный специалист тоже не станет.

6. Давать много советов

Известный психолог и психотерапевт Михаил Литвак утверждает: «Квалификация психолога обратно пропорциональна количеству даваемых им советов». Это же относится и к другим специалистам в области врачевания души. Их задача состоит в том, чтобы пациент сам подошел к проблеме и нашел для себя правильное решение. Конечно, за исключением случаев, когда помочь могут только лекарства. Неправильно: «Чувствуете себя никому не нужной? Заведите собаку!»

«Чувствуете себя никому не нужной? Заведите собаку!» Правильно: «Чувствуете себя никому не нужной? Что, по-вашему, избавит вас от этого чувства? Не знаете? Вспомните моменты, когда вы забывали о нем... И так до тех пор, пока не поймете, что чувствуете себя нужной, когда, например, пишете стихи».

7. Предлагать широкий спектр услуг

Мастер в своем деле — это не только хорошее образование, но и опыт. Получить практические навыки во всех сферах сложно, поэтому профессионал выбирает 2-3 и в них оттачивает свое мастерство. Например, фобии, навязчивые состояния, депрессии. Или дети: их болезни, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. А когда специалист и швец, и жнец, и на дуде игрец, то, скорее всего, это не очень хороший специалист.

8. Козырять непонятными терминами

«Ваша ятрогения настораживает, надо развивать аффилиацию, иначе не за горами полная деперсонализация» — что-то похожее можно услышать от многих доморощенных целителей душ. И часто это не следствие высокого профессионализма, а попытка замаскировать некомпетентность. Ведь хороший специалист делает максимум для того, чтобы на сеансе вы расслабились и чувствовали себя комфортно, и неясные термины в этом совсем не помощники.

9. Навязывать свои услуги

Нет универсального совета, который бы позволил найти психолога, психотерапевта или психиатра, подходящего именно вам. В идеале после первого же сеанса появляется облегчение, чувство того, что вас слушают и пытаются вам помочь. Если не случилось, это даже не значит, что специалист плохой, — может, он просто не ваш. И профессионал не станет вам названивать и давить с целью вернуть. Важно понимать, что работа над своим душевным состоянием — это в первую очередь ваши старания. И, если вы не прилагаете усилий, чуда не случится, как и не появится красивая фигура от того, что вы просто слушаете фитнес-тренера.