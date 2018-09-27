9 идеальных преступлений, которые провалились из-за одной детали

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Какой преступник не мечтает провернуть «идеальное дело» и остаться безнаказанным? Они тщательно планируют, продумывают мельчайшие детали, готовят алиби и совершают преступления в полной уверенности, что выйдут сухими из воды. Пока не прокалываются на какой-нибудь мелочи, как герои нашей статьи.

AdMe.ru верит, что даже в самых изощренных преступных планах всегда найдется брешь, а если нет — то вмешается сама судьба и справедливость все равно восторжествует.

1. Любовь к татуировкам

Преступники не раз прогорали на своей тяге к «сувенирам» с места преступления. Но Энтони Гарсия умудрился превзойти их всех. Он убил человека во время ограбления винного магазина и даже успешно скрылся, не оставив полицейским ни зацепок, ни улик. Его безнаказанность продлилась 4 года, пока он не попался на вождении с истекшими правами. В участке сделали фотографии виновного, наложили на него штраф и отпустили.

И только позже, когда один из полицейских, знакомый с делом об ограблении винного магазина, просматривал стопку фотографий из участка, он с удивлением обнаружил на одном из снимков татуировку, которая с точностью описывала сцену преступления. Там даже была вывеска магазина и подпись о том, что совершено убийство.

2. Любовь к котикам

Если вам когда-нибудь доводилось бывать в одном помещении с кошкой, то вы знаете, насколько приставучей может быть их шерсть. Вот она и погубила Дэвида Хильдера, который попытался скрыть убийство своего друга. На месте преступления криминалистам удалось найти кошачьи шерстинки. Между прочим, это стало первым делом в истории Великобритании, когда ДНК кошки послужила рабочей уликой для доказательства вины подсудимого.

3. Булавка на удачу

Убийство Сьюзан Райнер и исчезновение двух ее детей Майкла и Карен, которым было 10 и 11 лет, глубоко потрясло жителей Америки. И оно осталось бы безнаказанным, если бы не одна маленькая деталь — зеленая булавка с буквой P, которую девочка приобрела во время экскурсии и всегда носила на удачу. Эту булавку обнаружили под пассажирским сиденьем Уильяма С. Бредфорда — младшего, школьного учителя английского языка. К сожалению, суду так и не удалось узнать судьбу исчезнувших детей, но благодаря этой маленькой детали и показаниям коллеги убийцу привлекли к ответственности.

4. Социальные сети

В Кали, штат Колумбия, двое мужчин прикинулись посетителями интернет-кафе, чтобы позже внезапно выхватить пистолеты и ограбить заведение. Напарники провернули дело довольно чисто, они не оставили ни отпечатков, ни улик, ни изображений на камере слежения. Зато один из преступников, убивая время до начала «операции», вошел в свой аккаунт социальной сети Facebook. И забыл выйти из него. Персональная страница была заполнена настолько добросовестно, что в ней был указан даже домашний адрес.

5. Пристрастие к элитным аксессуарам

В записке даются подробные инструкции о том, что отец мальчика должен оставить посылку с выкупом на территории старой фабрики, и говорится, что это единственный способ спасти его сына.

В 20-е годы прошлого века Ричард Леб и Натан Леопольд, юноши из высшего общества, избалованные родительскими деньгами и увлеченные нигилистическими теориями Ницше, решили бросить вызов обществу и доказать, что ни юридический, ни моральный закон над ними не властен. И сделали это радикальным способом — убили молодого человека. Они тщательно планировали преступление в течение 4 месяцев и были уверены, что надежно спрятали тело в водосточной трубе у железной дороги. Еще они решили пустить полицию по ложному следу и отправили родителям погибшего мальчика письмо с требованием выкупа. Только вот течение в трубе оказалось сильнее, чем предполагали преступники. И утром рабочие обнаружили тело. Прибывшая полиция нашла на месте преступления очки. И не простые, а страшно дорогие — таких в городе было продано всего несколько штук, одни из них — Натану. Подозрения укрепились анализом пишущих машинок, экспертиза подтвердила, что письмо родителям было отпечатано на машинке Ричарда.

6. Тщеславие и видеоигры

Одаренный хакер Макс Батлер совершил крупнейшую кражу данных кредитных карт конца XX века. Ему удалось подключиться к системе American Express и выкрасть более 2 млн комплектов данных банковских карточек. Эти данные он перепродавал другим злоумышленникам и получил на этом свыше $ 86 млн. На удивление, разбогатевший хакер не пустился во все тяжкие, а решил, что обеспечил себе будущее и зажил обычной тихой жизнью со своей девушкой. Так продолжалось несколько лет, пока в руки ФБР не попал бывший подельник Батлера Джонатан Джанноне. Естественно, он не знал ни имени, ни внешности хакера, зато припомнил факт из его биографии — Батлер рассказывал, что был одним из двух главных подозреваемых в деле о взломе игры Half-Life-2. Имена подозреваемых и их данные, естественно, сохранились.

7. Бахвальство и карты

Еще один пример, доказывающий, что никогда и ни перед кем не стоит хвастаться достижениями в области преступлений. Сьюзан Шварц была застрелена в своем доме, но полиция не обнаружила ни одной зацепки, поэтому дело осталось нераскрытым. Но фотография девушки попала в тюремный эксперимент: правительство печатало для заключенных колоды карт, на которых была указана информация о жертвах нераскрытых преступлений, номер телефона и обещание награды. Дело Шварц, как и многие другие, сразу сдвинулось с мертвой точки. Оказывается, ее убийца в это время уже сидел в тюрьме за менее тяжкие преступления и успел похвастаться перед сокамерниками тем, какое злодеяние сошло ему с рук.

8. Речевые ошибки

Первый снимок — фотография Джоуи Мартина из альбома при выпуске из средней школы. Второй снимок — Александр Барски, один из виновных, во время суда в 2012 году, через 14 лет после совершения убийства.

Свежий взгляд хорош не только в тюремных экспериментах. Иногда даже старому делу можно дать ход, если повнимательнее присмотреться к показаниям. Так было с нераскрытым случаем гибели Джоуи Мартина в 1996 году. Парень выбрался тайком из дома, чтобы встретиться в лесу с друзьями, но домой так и не вернулся. Джоуи объявили без вести пропавшим, но поисковая операция ничего не дала: ни тела, ни следов. Двое друзей на допросах утверждали, что Мартин даже не заходил с ними в лес, а отправился гулять в одиночестве. Им поверили, улик против ребят не было. И только спустя 10 лет дело перечитывал молодой детектив и обнаружил, что в тексте допроса оба юноши, описывая свои действия той ночью, используют выражение «мы все». А кто так говорит, когда вас только двое? При повторном открытии дела в 2008 году один из друзей сознался в непредумышленном убийстве, второго удалось осудить позже.

9. Судьбоносная встреча

Зефани было всего 3 дня, когда неизвестная женщина похитила ее из роддома, пока ее мама спала. Это случилось 30 апреля 1997 года.

Иногда в раскрытие преступлений вмешивается, кажется, сама судьба. Молодая пара по фамилии Нерс потеряла свою дочку Зефани в роддоме. Ее украла женщина в форме медсестры. Предполагали, что это могла быть мать, потерявшая своего ребенка при родах, но найти похитительницу не удалось, хотя родители девочки продолжали отчаянные поиски и не сдавались даже после того, как несколько лет спустя у них родилась вторая дочка. Девочка подросла, ее перевели в новую школу, где она сдружилась с ученицей выпускных классов старше нее на 4 года. Все школьные приятели и даже учителя говорили, что они невероятно похожи. Кэссиди рассказала об этом родителям, а когда они узнали, что у новой подружки день рождения совпадает с днем рождения Зефани, им удалось через полицию получить разрешение на проведение теста ДНК. Родство оказалось ближайшим: так благодаря случаю и непонятному притяжению сестры нашли друг друга.

А какая история больше всего впечатлила вас?