9 слов в резюме, которые автоматически бесят работодателей

Отправка резюме на должность мечты — поступок, который требует мужества и щепетильного подхода к делу. Но часто люди, желая выставить себя в наилучшем свете, убивают желание приглашать их на собеседование.

AdMe.ru составил список слов, которые открыто ненавидят работодатели. А в конце мы расскажем об ошибках, из-за которых резюме не будет дочитано до конца.

Недочеты, которые не дадут дочитать ваше резюме до конца

Важно не только следить за тем, что вы пишете в резюме, но и обращать внимание на то, как вы это делаете.

  • Не используйте CAPS LOCK.
  • Не ставьте восклицательных знаков!!!
  • Не заканчивайте предложения многоточиями...
  • Перед отправкой резюме проверьте его на ошибки.
  • Соблюдайте структуру: используйте заголовки, подзаголовки и маркировку.
  • Указывайте контакты в шапке резюме, чтобы их не нужно было искать по тексту.
  • Не указывайте работодателю, как ему себя вести: в какое время звонить, через кого связываться и какой информацией делиться.

Фото на превью Lucasfilm Ltd., Children's Television Workshop

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