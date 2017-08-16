9 слов в резюме, которые автоматически бесят работодателей
Отправка резюме на должность мечты — поступок, который требует мужества и щепетильного подхода к делу. Но часто люди, желая выставить себя в наилучшем свете, убивают желание приглашать их на собеседование.
AdMe.ru составил список слов, которые открыто ненавидят работодатели. А в конце мы расскажем об ошибках, из-за которых резюме не будет дочитано до конца.
Недочеты, которые не дадут дочитать ваше резюме до конца
Важно не только следить за тем, что вы пишете в резюме, но и обращать внимание на то, как вы это делаете.
- Не используйте CAPS LOCK.
- Не ставьте восклицательных знаков!!!
- Не заканчивайте предложения многоточиями...
- Перед отправкой резюме проверьте его на ошибки.
- Соблюдайте структуру: используйте заголовки, подзаголовки и маркировку.
- Указывайте контакты в шапке резюме, чтобы их не нужно было искать по тексту.
- Не указывайте работодателю, как ему себя вести: в какое время звонить, через кого связываться и какой информацией делиться.
Фото на превью Lucasfilm Ltd., Children's Television Workshop