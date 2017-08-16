9 слов в резюме, которые автоматически бесят работодателей

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Отправка резюме на должность мечты — поступок, который требует мужества и щепетильного подхода к делу. Но часто люди, желая выставить себя в наилучшем свете, убивают желание приглашать их на собеседование.

AdMe.ru составил список слов, которые открыто ненавидят работодатели. А в конце мы расскажем об ошибках, из-за которых резюме не будет дочитано до конца.