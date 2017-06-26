9 скелетов в шкафу, которые нельзя показывать даже лучшим подругам

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Мудро хранить свои секреты, но глупо ждать, что их сохранит кто-то другой. Эти темы должны стать табу для обсуждения даже с самыми близкими друзьями. АdMe.ru предупреждает: вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас.

Вынося сор из избы, можно лишь на мгновение почувствовать облегчение, и уже со следующей секунды вы пожалеете о своих словах. Ведь ближе родственников никого не будет, и рано или поздно примирение произойдет. Неприятный осадок от того, что опозорили семью перед чужими, будет преследовать еще долго, так что лучше сберечь причины конфликта в тайне.

Родители, которые жалуются на своих детей, выглядят глупо, ведь не кто иной, как они сами, воспитали таких оболтусов. Не спешите рассказывать подруге, как устали оплачивать коммуналку за своего взрослого сына или что дочка никак не может выйти замуж. Выдавая эту проблему подруге, помните, что пересказ услышат все члены чужой семьи, и даже кот.

Если любвеобильных мужчин гордо называют альфа-самцами, покорителями, то девушка в лучшем случае «блудливая кошка», и это самое приличное из всех прозвищ. Даже в кругу подруг можно прослыть неразборчивой дурехой, к которой будут относиться свысока. Если уж и хочется поболтать на эту тему, то лучше не вдаваться в подробности и не раскрывать все карты.

Самой интимной стороной человека можно назвать его сексуальные фантазии. Люди редко признаются друг другу, о чем они тайком мечтают, ведь почти 100 % это что-то ой как неприличное. Разболтав подругам деликатный секрет партнера, вы предадите его доверие, выставив на посмешище. Согласитесь, не очень бы хотелось оказаться на его месте и встречать насмешливые взгляды друзей.

Измена — это серьезный проступок, за который можно поплатиться счастьем в семье. Если тайна раскрыта, то до принятия окончательного решения — жить теперь с этим всю оставшуюся жизнь или разводиться — лучше молчать. В противном случае у друзей испортится отношение к нему или к вам. Но что еще важнее — если сначала решите разойтись с неверным мужем, а потом простите его, сойтись будет гораздо сложнее.

Борьба за внимание мужчины неизбежна, это конфликт длиною в жизнь. Даже самая идеальная свекровь когда-нибудь проколется и взбесит свою невестку только одним своим присутствием. Утихомирьте свой пыл, ведь все-таки именно эта женщина подарила миру вашего чудесного мужа. Если же речь идет о реальных ссорах, то здесь сторонний человек вряд ли поможет, ведь каждая семья — потемки. Лучше деликатно обсудить этот вопрос с мужем и разобраться в ситуации вместе.

Когда соединяешь с человеком судьбу, то принимаешь его вместе со всеми достоинствами и недостатками. Принять — значит стать на сторону партнера, войти в его положение. А выдавать кому-то информацию о его проблемах со здоровьем, физиологических особенностях или вредных привычках — значит дать оружие в руки тому, кто направит его против вас. Получится, что это не он такой дурак, а вы глупая, что с ним живете и терпите все эти недостатки.

Потеря денег — это, пожалуй, самый болезненный, но и самый бесценный опыт. Рассказав подруге о том, как вы попались на крючок финансовой пирамиды или прогорели с обменом валюты, вы распишетесь в собственной финансовой несостоятельности. Эта история уйдет в массы, и в кругу друзей вас будут считать недалеким человеком, которому лучше деньги в долг не давать.

Если хорошенько поискать, то в каждом роду можно найти непутевого родственника с девиантным поведением. Это, конечно, будет очень занимательная история, как ваш троюродный брат подсел на наркотики, но помните, что именно благодаря вам на него повесят ярлык на всю жизнь.

Дружба тоже имеет срок годности, и рано или поздно отношения могут если и не испортиться, то просто сойти на нет. Раскрыв однажды кому-то душу, можно сильно пожалеть об этом в будущем, поэтому не спешите делиться тайнами. Есть одна хитрость, которая здорово помогает держать рот на замке. У каждого из нас есть эдакий цензор, человек, рядом с которым никогда не будешь ляпать глупости — это может быть мама, супруг или босс. В следующий раз, когда захочется пожаловаться подружке, просто представьте, что ваш цензор рядом и все слышит. Если при нем вы бы так не сказали — это знак, прислушайтесь.