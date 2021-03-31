9 ситуаций, когда мы применяем двойные стандарты, не замечая бревна в своем глазу

Порой мы, сами того не замечая, применяем двойные стандарты — по-разному оцениваем обстановку в зависимости от того, на какой стороне оказались. Людям свойственно оправдывать свои поступки обстоятельствами, а чужие не оправдывать вовсе и полагать, что кто-то сам виноват. Такие ситуации могут быть где угодно: в семье, на работе или даже в очереди к врачу.

Мы в AdMe.ru разобрались, в какие моменты мы, сами того не замечая, применяем двойные стандарты.

«Когда я куда-то тороплюсь, меня обязаны пропустить»

Ученые доказали, что в очередях нас раздражает вовсе не сам факт ожидания, а скука, которая возникает в процессе. Все сталкивались с ситуацией, когда очередь к врачу движется очень медленно да еще кто-то постоянно пытается влезть вперед остальных. Но ситуация кардинально меняется, когда нам самим нужно пройти без очереди. Нам хочется, чтобы все вокруг были понимающими и пропустили нас вперед, ведь нам «только спросить».

«Ко мне пришли гости — мы немного пошумим»

Так или иначе почти в каждой стране есть своя разновидность «закона о шуме». Согласно правилам, нельзя шуметь начиная с позднего вечера и до утра. Поэтому, когда шумят соседи, нам хочется вызвать правоохранительные органы или пожаловаться на шум. Какая наглость — вам рано вставать, а они устроили вечеринку! Но есть и другая сторона медали. Иногда источником шума является наша квартира. И тогда в ход идут различные отговорки, а с соседями приходится договариваться.

«Я не опаздываю, я задерживаюсь»

В народе ходит слух, что опоздать на 5 минут все равно что вовсе не опоздать. Якобы когда-то давно английские города жили каждый по своему времени, но с появлением транспортного сообщения все стали равняться на лондонские часы. Однако в одном из населенных пунктов, Оксфорде, время по-прежнему шло вразрез с часовым измерением остальной страны. Поэтому задержаться на 5 минут в понимании людей то же самое, что прийти вовремя, только по оксфордскому времени. Опоздания приводят людей в бешенство. Нам кажется, что, задерживаясь, люди проявляют неуважение. Однако на собственное промедление мы всегда смотрим сквозь пальцы и придумываем отговорки: автобус уехал раньше, задержал ребенок, образовалась очередь.

«Мои советы всегда „прошеные“»

Люди, которые постоянно дают нежелательные советы, могут действовать из лучших побуждений и искренне пытаться помочь. Однако чаще всего такие пожелания сильно раздражают, а также, как выяснили психологи, приносят адресату мало пользы. Но иногда нам самим до смерти хочется дать кому-то рекомендации. Из лучших побуждений, конечно же. Таким образом человек пытается проявить свою значимость, стремится навести порядок. Каждый раз, давая совет, спрашивайте себя, просил ли вас об этом собеседник.

«Я могу говорить по телефону где хочу»

Извечный спор — нормально ли разговаривать по телефону в общественном месте. Представьте себя по обе стороны баррикад. С одной стороны, слушать чьи-то длинные разговоры по телефону неприятно. Психологи считают, что некоторые люди таким образом пытаются привлечь к себе внимание и громкий разговор по телефону — форма перформанса. С другой стороны, порой нам просто необходимо обсудить с собеседником что-то важное, причем все равно где. Чтобы не наткнуться на грубость и не раздражать окружающих, убедитесь, что вы никому не мешаете, и постарайтесь говорить кратко.

«Я нарушаю правила, потому что тороплюсь»

Один из наиболее явных примеров применения двойных стандартов — нарушение правил. Если я списываю на уроке, значит, у меня не было времени и желания подготовиться, а если сосед по парте — он лентяй, который нарушает правила. Мы также склонны оправдывать свои поступки, нарушая правила дорожного движения. Якобы кто-то проехал на запрещающий сигнал светофора, потому что не уважает других водителей, а если я пролетел на красный — я тороплюсь.

«Я долго вожусь на кассе, потому что у меня вопрос»

Стояние в очереди входит в топ самых раздражающих вещей, которые беспокоят людей во время покупок. Также люди часто выходят из себя, когда покупатель перед ними начинает спорить или общаться с кассиром. Тем не менее иногда мы сами не замечаем в своем глазу бревно. Порой именно мы — это те люди, что раздражают других: медленно выкладываем покупки на ленту, обсуждаем с кассиром особенности товара. В следующий раз, когда начнете нервничать из-за покупателя, который уже три часа ищет карту, вспомните, что такое может случиться с каждым.

«Я могу прочитать и не ответить — ничего страшного»

Мы получаем на телефон миллион уведомлений, и ответить на сообщение в ту же секунду сложно. Но людей все равно сильно раздражает, когда их сообщения игнорируют. Как это так — он прочитал сообщение, но не ответил? А порой мы сами часами, днями или даже неделями игнорируем электронное сообщение или СМС. Когда наши сообщения остаются без ответа, это задевает нашу гордость. На самом деле мы тут ни при чем, такое поведение объясняется сразу несколькими причинами: люди могут быть заняты или им банально лень.

«Если одинокий мужчина нанимает няню — ему нужна помощь, а если женщина — она никудышная мать»

Как ни крути, большинство двойных стандартов имеет гендерную подоплеку. Например, общество строже оценивает поведение матери-одиночки, чем отца-одиночки. Мать должна вести себя идеально во всех обстоятельствах, тогда как папе прощается гораздо больше. По мнению специалистов, отцы вызывают гораздо больше сочувствия, тогда как женщина якобы априори предназначена для воспитания детей. Вот и получается, что если мать нанимает ребенку няню, то она кукушка, которая не может выполнять свои родительские обязанности. А если помощь понадобилась мужчине, все дружно и сочувственно кивают.