9 сигналов тела, которые расскажут о человеке лучше любых слов

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Наше тело честнее слов: любую ложь можно распознать, если обладать развитым вниманием и кое-каким запасом знаний. Сразу пускаться в разоблачения мы бы не советовали, ведь каждый человек индивидуален. А это значит, что анализ поведения должен начинаться с небольшой подготовки.

Мы в AdMe.ru решили досконально изучить вопрос, и сами немало потренировались в профайлинге, прежде чем поделиться основными моментами с вами.

Главное, о чем нужно помнить, оценивая невербальные сигналы собеседника, — у каждого своя базовая линия поведения. Не стоит забывать и о контексте ситуации. То есть скрещенные на груди руки, которые мы часто рассматриваем как закрытую позу, могут означать лишь то, что человек замерз. Только изучив обстановку, можно сделать верные выводы, когда человек врет, когда волнуется, а в какой ситуации просто устал.

1. Пожмите руки

Манера человека здороваться поможет составить о нем первое представление. Профайлеры выделяют 3 типа рукопожатий: покорное — ладонь развернута вверх;

доминирующее — ладонь смотрит вниз;

нейтральное — руки обоих человек находятся в одинаковом положении. Посмотрите, как именно новый знакомый протягивает вам руку и что он при этом делает. Если у собеседника доминирующий тип рукопожатия, вряд ли он будет учитывать мнение оппонента, скорее, будет ждать молчаливого согласия. Покорное или нейтральное рукопожатие наиболее благоприятно, если вам предстоит обсудить спорные вопросы или в чем-то убедить собеседника. Обратите внимание, как ведут себя некоторые политики: желая получить преимущество в споре, они добавляют к приветствию неожиданный жест (хлопают по плечу или внезапно тянут руку на себя). В результате человек может растерять решительный настрой, с которым шел на встречу. Помните об этом, чтобы не стать жертвой манипуляции.

2. Улыбнитесь

Посмотрите, как человек улыбнется в ответ. Немного потренировавшись, вы сможете быстро отличить искреннюю улыбку от фальшивой, потому что за них отвечают разные группы мышц: искренняя улыбка — задействованы скуловые мышцы, которые вместе подтягивают уголки рта наверх, вокруг глаз образуются «гусиные лапки»; кожа под бровью может немного опуститься к глазу;

— задействованы скуловые мышцы, которые вместе подтягивают уголки рта наверх, вокруг глаз образуются «гусиные лапки»; кожа под бровью может немного опуститься к глазу; фальшивая — в ход идут так называемые мышцы смеха, они разводят уголки рта в разные стороны; верхняя часть лица при этом практически неподвижна. Распознав настоящую улыбку, можете быть уверены — человеку с вами комфортно.

3. Понаблюдайте за жестами-эмблемами

Все мы периодически используем общеизвестные жесты, смысл которых понятен буквально каждому. Они и называются эмблемами. Посмотрите, как интересующий вас объект использует их во время общения: жестикуляция должна соответстовать тому, о чем говорит человек;

ложь выдадут эмблематические ошибки — ситуации, когда жесты не соответствуют произнесенным словам или не соотносятся с мимикой. В данном случае верить лучше языку тела: врать на нем значительно труднее. Внимание: если видите, что человек показывает «класс» и одновременно поджимает губы, стоит насторожиться. Скорее всего, с вами не до конца честны. Аналогичная история, когда утверждение на словах сопровождается еле заметным вздохом или пожиманием плечами.

4. Обратите внимание на руки

Закрытые позиции рук почти всегда говорят о тревоге и негативном настрое: сцепленные кисти ;

; сжатые кулаки. Сюда же относится ситуация, когда человек держит какой-либо небольшой предмет обеими руками. Эти жесты могут использоваться в разных вариациях и иногда приобретают форму «замаскированных» — часто так ведут себя публичные люди. В любом случае, если человек перед вами смыкает руки, договориться с ним будет непросто. К тому же напряжение может быть вызвано неискренностью, которая всегда требует определенных эмоциональных усилий. Помните: чем ниже человек держит руки, тем хуже. Совет: если видите, что собеседник ощущает дискомфорт, попробуйте помочь ему расслабиться. Часто для этого достаточно просто избавиться от жеста.

5. Посмотрите на ладони

Ладонь на собственном предплечье — сигнал о том, что человек сдерживает негативные ощущения. На уровне подсознания это попытка успокоиться, стабилизировать свое состояние. Обратите внимание на большие пальцы: в «закрытой позиции» они чаще всего не видны или расположены параллельно полу. Однако если вы заметили, что кисть обхватывает руку и при этом большой палец смотрит вверх, — перед вами уверенный в себе человек, не теряющий самообладания.

Руки опущены, ладони держатся друг за друга — собеседник стрессует. Вспомните, как в детстве чувствовали себя в безопасности, когда шли с мамой за руку. Ребенок вырастает, а рефлексы остаются. Ищите выход: сделайте обстановку для человека более комфортной — попробуйте сменить тему, предложите сесть, если вы стоите. Главное, избавьтесь от жеста — разговор пойдет легче.

Руки на коленях, «ерзание» — разговор пора заканчивать. Такое поведение специалисты называют «лимбическим бегством» — приподнимаясь на стуле и как бы помогая себе подняться, человек подсознательно пытается уйти от беседы или вовсе покинуть помещение. Совет: попробуйте сменить тему разговора. Поговорив о чем-то более приятном, человек может расслабиться, и дальше вести диалог станет проще.

6. Следите за изменением положения рук

Отводя руки за спину, мы подсознательно обнажаем уязвимые участки тела. Пойти на такой жест человек может, если он абсолютно уверен в ситуации или даже чувствует превосходство над остальными. Скорее всего, ему нечего скрывать и он честен с вами (потому как даже маленькая ложь заставляет человека испытывать стресс). Попробуйте: примите такое положение, если вам некомфортно и вы хотите почувствовать себя спокойнее. «Решительная» поза придаст уверенности.

7. Оцените уровень стресса

Мелкие движения, например склонность постоянно что-то поправлять, прихорашиваться, выдадут в человеке волнение и нервозность: мужчины чаще прикасаются к лицу;

чаще прикасаются к лицу; женщины — к шее, одежде, волосам. Такие действия помогают нормализовать пульс и успокоиться. Кстати: постукивание карандашом, насвистывание, потряхивание ногами — это все из той же оперы. Отвлеките собеседника чем-то позитивным, если заметите у него проявления стресса.

8. Ноги — самая честная часть тела

Дергание ногами говорит о том, что человек испытывает дискомфорт. Но не всегда — в этих действиях есть свои нюансы: интенсивность движений ногой увеличивается — человек услышал что-то приятное;

— человек услышал что-то приятное; внезапно замер — состояние резко изменилось, и скорее всего в сторону негатива. Пристально следите за изменениями подобного характера, особенно когда ведете деловую беседу, — так вы сможете лучше понять, в каком ключе продолжать диалог.

Обратите внимание: если человек сидел, закинув одну ногу на другую, а затем схватился за колени руками, на языке тела это означает, что только что его уверенность в чем-либо пошатнулась. Держите в уме этот нюанс во время важных переговоров.

9. Посмотрите, как человек стоит перед вами

Ноги широко расставлены — ваш собеседник как бы пытается обрести устойчивость. А значит, что-то доставляет ему неудобство. Причем чем шире расстояние между ногами, тем сильнее нарастает негатив.

— ваш собеседник как бы пытается обрести устойчивость. А значит, что-то доставляет ему неудобство. Причем чем шире расстояние между ногами, тем сильнее нарастает негатив. Ноги скрещены — противоположная, неустойчивая поза. Под ногами мало опоры, и в случае опасности стоящему так человеку будет сложнее что-либо предпринять. А это значит, что о возможных угрозах он не думает — ему комфортно и спокойно.

Кроме того, обращайте внимание на стопы. Если пятка на полу, а носок приподнят вверх — у человека явно хорошее настроение. Скорее всего, только что ваш собеседник услышал что-то приятное. Он может молчать, но ноги выдадут его эмоции.

— у человека явно хорошее настроение. Скорее всего, только что ваш собеседник услышал что-то приятное. Он может молчать, но ноги выдадут его эмоции. А вот поднятая пятка и опора на носок — сигналы, что человек готовится к какому-то действию. Возможно, он хочет уйти, сменить тему и морально уже собрался это сделать. Или раздумывает, солгать или сказать правду — и весьма вероятно, что склоняется к первому варианту (поскольку ложь всегда требует определенных эмоциональных усилий).

Какие еще приемы, позволяющие раскусить собеседника, известны вам? Удается ли использовать знания на ходу, в процессе диалога?