9 сигналов к тому, что отношения пора завершать

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Безусловно, каждый человек является самым главным специалистом по своей собственной жизни, и никто не вправе за нас решать, сохранять отношения или разрывать их. Но порой выбор стоит между «быть вместе» или «быть собой», между «быть жертвой» или «быть счастливым(ой)». AdMe.ru нашел 9 признаков того, что стоит завершить разрушительные для вас отношения.

1. Ощущение себя несчастливым в отношениях

Если отношения не приносят радости, если вы все время напряжены, вам тягостно, некомфортно, горько, обидно, грустно — это первый и самый главный признак разрушительных для вас отношений. Здесь важно быть честным с самим собой и откровенно признать: если вы оказались в таких «токсичных» отношениях, значит, они зачем-то вам нужны. Постарайтесь выявить побочную выгоду, которую вам приносят отношения (например, спасают от страха одиночества или вы боитесь стоять на своих ногах и вам выгодно находиться в финансовой и эмоциональной зависимости от партнера).

2. Вы не можете быть собой рядом со своим партнером

Быть неловким или смешным, не чувствуя осуждения, не играть никаких ролей, не бояться показать свою уязвимость в присутствии партнера, чувствовать себя с ним практически так же свободно, как когда вы одни, — все это признаки здоровых отношений. Если же все обстоит наоборот, то, возможно, рядом с вами «не ваш» человек. Заключив себя в рамки одной роли, мы ограничиваем доступ к богатствам нашей личности и тормозим развитие отношений.

3. Попытки тотального контроля со стороны вашего партнера

Партнер настойчиво расспрашивает вас о том, кто вам звонил, с кем вы состоите в электронной переписке, о чем вы говорили с друзьями, где были, проверяет френдов в соцсетях и устраивает допрос, кто эти люди, пытается контролировать личные расходы и требует чеки за покупки, хочет, чтобы у него спрашивали разрешения куда-то пойти или что-то сделать. Тотальный контроль и требование открытости может маскироваться под заботу, но на самом деле это форма эмоционального насилия и попытка нарушить границы вашего личного пространства.

4. Вы рискуете оказаться в изоляции

Партнер пытается изолировать вас от друзей и семьи, не дает пользоваться телефоном или машиной, не позволяет искать работу. Это является признаком эмоционального насилия и попыткой поставить вас в ситуацию психологической и экономической зависимости от себя.

5. Вас беспрестанно ревнуют

Ваш партнер — страшный собственник и патологический ревнивец, он может на ровном месте устроить скандал на почве ревности, контролирует ваши звонки, соцсети, общение. Такое поведение — это не любовь, это форма эмоционального насилия и попытка подчинить вас себе.

6. Вы регулярно сталкиваетесь с обесцениванием своей личности, своих достижений

Вам приходится слышать, что в вас нет ничего особенного, что у вас заурядная внешность, а ваши социальные достижения ничего не значат. Вам прямо или косвенно транслируют: «Да кому кроме меня ты еще будешь нужен(на)?!», и порой вы уже даже начинаете думать, что ваш партнер прав, а вы заурядная, тусклая и безнадежная личность. Судя по всему, ваш партнер недостаточно уверен в себе, пытается за ваш счет поднять свою самооценку и, манипулируя вами, привязать к себе.

7. О совместном будущем думать сложно или даже невозможно

Отличительная особенность здоровых отношений — уверенность в партнере, чувство стабильности и совместные планы на будущее. В дисфункциональных отношениях все иначе: вас связывают не планы на будущее и не совместное настоящее, а разве что прошлое — вы пытаетесь найти оправдание тому, что вы по-прежнему вместе, в каких-то теплых воспоминаниях. Если вам сложно, а порой даже страшно задумываться о совместном будущем — это вернейший признак того, что ваши отношения отравляют вам жизнь.

8. Вас пытаются погрузить в бесконечное чувство вины

Вы постоянно оказываетесь в ситуации, когда вы обвиняетесь в том, что что-то пошло не так, или должны оправдываться. Ваш партнер склонен избегать ответственности за происходящее, за ваши отношения и является искусным манипулятором, пытаясь получить желаемое и вгоняя вас в чувство вины. Не зря же слова «вина» и «повиноваться» однокоренные.

9. Вспышки неуправляемого гнева

Даже самый уравновешенный человек может иногда выходить из себя, но это не должно становиться обычным явлением в отношениях. Если ваш партнер легко впадает в гнев, особенно когда уровень злости не соответствует ситуации, то это потенциально опасно. Необузданный гнев является предшественником насилия — эмоционального, экономического и физического.