9 секретов о мужчинах, которыми может поделиться каждая любящая женщина

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Уверены ли вы, что любовь — самое прекрасное чувство на свете? А случалось ли у вас такое, что ваши романтические отношения из куста нежных роз внезапно превращались в колючий шиповник и вы не понимали почему? Оказывается, чтобы всегда оставаться самой мудрой, понимающей и любимой женщиной, достаточно всего немного знаний о мужской природе.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 9 секретов о мужчинах, которые знает каждая мудрая женщина. Применяя их на практике, вы будете видеть в вашем мужчине и любящего вас человека, и лучшего друга, и надежного спутника жизни.

1. Мужчины не читают ваши мысли

Вроде бы старая как мир и весьма банальная истина: мужчина не может понять, о чем вы думаете. Ан нет. Женщины упорно пытаются многозначительными взглядами, тяжелыми вздохами и сложными метафорическими оборотами донести свои желания мужчине. Помните начало фильма «Исчезнувшая»? Главный герой представлял, что вскрывает черепную коробку своей милой жены, достает ее мозг и пытается понять, о чем она думает и что чувствует. А ведь достаточно просто говорить друг с другом. Прямо, честно и без двусмысленностей.

2. Мужчины тоже хотят вносить свой вклад в отношения

Что общество ценит в мужчинах? Их силу, внутренний стержень, умение брать ответственность за себя и свою семью, быть опорой и защитой. Но женщины порой совсем не предоставляют своим мужчинам такой возможности, стараясь все решать за двоих и не оставлять своему мужчине никакого права выбора. Если вы не даете своему мужчине принимать самостоятельные решения и в отношениях выполняете роль заботливой мамочки, рано или поздно он взбунтуется. Даже если вы зарабатываете больше любимого (хотя многих мужчин этот факт заставляет усомниться в собственной состоятельности) и вносите больший вклад в обустройство вашего семейного гнездышка, позвольте мужчине чувствовать себя «локомотивом», который направляет «поезд» ваших отношений в нужном направлении. Спрашивайте совета, делитесь вашими планами, совместно распределяйте семейный бюджет. Умная женщина может управлять мужчиной, не забирая у него главную роль.

3. Мужчины не любят критику и терпеть не могут просить о помощи

Мужчина попросит помощи только в том случае, если окончательно убедится: он находится в совершенно безвыходной ситуации. Например: «Где мой коричневый ремень?» А уж если он потерялся в незнакомом районе, несмотря на GPS-навигатор и гугл-карты, и услышал от своей женщины, казалось бы, вполне невинный вопрос: «Неужели мы заблудились?» — и вовсе может выйти из себя. Так уж исторически сложилось, что мужчины крайне не любят признавать, что могут чего-то не знать, и уж тем более обращаться за помощью и советом. Не стоит ходить вокруг мужчины на цыпочках и избегать негативных реакций на его слова и поступки. Но нужно преподносить критику конструктивно и разумно. И почаще хвалите своего мужчину! Он нуждается в этом гораздо больше, чем вы можете себе представить.

4. Мужчины решают проблемы, а не обсуждают их

Представьте себе: напряженный рабочий день, вы возвращаетесь домой совершенно уставшая и за ужином рассказываете мужу о том, что ваш начальник сегодня в пух и прах раскритиковал ваш проект, коллега надушилась так, что в офисе тяжело было дышать, а маркетолог уронил ваш кактус. Конечно, мужчина предложит вам тысячу и один способ решения проблемы, начиная от «переверни фикус маркетолога» до «да увольняйся ты оттуда поскорее». Вот только вы любите свою работу, просто сегодня был тяжелый день. Если вам нужно, чтобы вас просто выслушали, пожалели и погладили по голове, так и скажите своему мужчине. Ведь в его понимании ваши жалобы — это призыв к действию, и его мозг начинает генерировать все новые и новые способы решения проблемы. И потом мужчина искренне удивляется, почему вы ими не воспользовались.

5. И в то же время мужчины не всегда хотят быть за все в ответе

В нашем обществе бытует мнение, что мужчина — эдакий универсальный солдат, который и кран починит, и полку прибьет, а по дороге за хлебом переведет бабушку через дорогу и спасет мир. Можно даже 2 раза. Людям свойственно переоценивать свои возможности, а уж мужчинам особенно. Никто не спорит, что хозяйственный мужчина, готовый к подвигам на всех фронтах в любое время дня и ночи, — это прекрасно. И абсолютно нереально. Мужчина — не терминатор, а живой человек: он может уставать, лениться, чего-то не знать и не понимать и, к примеру, совершенно не разбираться в премудростях сбора мебели из IKEA. Поэтому иной раз проще переложить некоторые задачи на специалистов именно этого профиля. Главное, согласуйте этот вопрос с любимым.

6. Мужчины любят хорошо поесть и ценят хозяйственных женщин

Вы помните, чему учили нас наши бабушки? Что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Сейчас мы знаем, что этот путь не единственный, но все же не стоит забывать, что он один из основных. Мужчины любят женщин, которые умеют готовить, но также они восхищаются женщинами, которые хотят научиться хорошо готовить для них. Можно, конечно, тайно заказывать еду из ресторана, как героиня Анджелины Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит», но, если вы помните, герою Брэда Питта такая еда не пришлась по душе. Видимо, не зря говорят, что приготовленное с любовью блюдо просто не может быть невкусным. И даже если ваши таланты ограничиваются мастерским завариванием травяного чая и профессиональным нарезанием ветчины на бутерброды, попробуйте все же расширить свои кулинарные горизонты. Только поначалу следуйте рецептам и не бойтесь спрашивать совета у мамы или подруги. Поверьте, ваш мужчина это оценит.

7. Личное пространство мужчине нужно как воздух и вода

Вы сердитесь из-за того, что в пятницу ваш мужчина традиционно выпивает в пабе бокал пива с друзьями, а по воскресеньям пропадает в гараже. Если он хочет встретиться со своими приятелями, это вовсе не значит, что он вас больше не любит или что друзья для него важнее семьи! Просто для мужчины это способ расслабиться, отдохнуть и восстановить силы. У вас ведь есть маленькие женские секреты? И с подругами вы тоже порой рады поболтать за чашечкой кофе о своем, о женском. Всегда существует некая условная территория неприкосновенности. И не потому, что мы не доверяем партнеру, а просто нужно где-то разместить свое «я». А еще у каждого бывает, что хочется побыть в одиночестве. Представьте себе мужчину, у которого голова кругом идет от повседневных забот, а рядом женщина, которая требует внимания к себе. Дайте возможность своему мужчине побыть наедине, если ему это необходимо. И он вернется к вам — любящий и благодарный.

8. Мужчина — большой ребенок. И возраст здесь совершенно ни при чем

Да, вам нужно смириться с тем фактом, что ни один мужчина в детстве не наигрался. И совершенно неважно, сколько ему лет, различные игры для него — счастье в любом возрасте. И уж если мужчину заинтересует увлекательная компьютерная игра, то ничто не оторвет его от этого занятия. И мужчины только притворяются, что слышат вас во время штурма вражеского замка. Многозадачность — это все же прерогатива прекрасной половины человечества. Вы можете составить своему мужчине компанию. Для него это станет приятной неожиданностью. Если же такое хобби совсем не для вас, примите тот факт, что каждый человек борется со стрессом и отдыхает по-своему. Быть иногда «большим ребенком» неплохо, если речь идет о стремлении открывать мир, учиться новому, развивать логический и творческий потенциал с помощью игр.

9. Мужчины эмоциональны. Даже если кажется, что это не так

Мужчины умеют чувствовать не хуже женщин, но они не очень любят говорить о своих переживаниях, считая это занятие бессмысленным и совсем не мужским. Как же в таком случае понять, что творится у мужчины на душе? Обращайте внимания не на слова, а на поступки. Если мужчина ставит вас на первое место в системе жизненных приоритетов и всегда готов прийти на помощь — это лучше всяких слов говорит о его чувствах. А еще мужчины любят комплименты. Они редко слышат слова похвалы от друзей и знакомых, поэтому искренний комплимент внешности, поступкам, достижениям или способностям будет для любого мужчины лучшим подарком.

Мы надеемся, эти знания помогут вам лучше понимать своего мужчину. А какие еще особенности мужского поведения вы хотели бы добавить?