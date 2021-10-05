9 секретов, которые помогут держать марку, даже если земля уходит из-под ног из-за волнения

Тело — отличный проводник переживаемых нами эмоций. Вне зависимости от того, насколько хорошо мы умеем владеть собой, наш организм выдает свое состояние при помощи малейших движений, жестов и поз. То же правило работает и в обратную сторону: если человек по привычке принимает закрытые позы, он начинает чувствовать себя неуверенно и в максимально доброжелательной атмосфере.

AdMe.ru решил изучить приемы и лайфхаки, которые могут помочь нам преодолеть неуверенность и комплексы. Оказалось, что некоторые особенные позы не только способны обеспечить нам прилив сил и энергии, но и немного поменять отношение к нам окружающих.

Почувствовать себя звездой перед стрессовой ситуацией

Чтобы быстро прокачать уверенность в себе перед грядущим собеседованием или важной деловой встречей, вам всего лишь потребуется поднять руки вверх так, будто вы купаетесь в аплодисментах после выступления. Разумеется, делать так нужно не на самом мероприятии, а в более укромном месте — в ванной комнате или на лестничной клетке, например. Психологи уверены, что всего двухминутное нахождение в такой позе поможет получить силы даже перед самым стрессовым предстоящим событием.

Прокачать уверенность в себе при помощи «позы босса»

Чтобы легко и просто получить работу, во время проведения важного собеседования попробуйте положить руку на спинку стула и слегка откинуться назад. Считается, что такая поза максимально демонстрирует уверенность человека в себе и своих силах, а еще помогает ему выглядеть как настоящий босс.

Получить прилив сил за 1 секунду

В сложные моменты задача заставить себя улыбнуться может показаться невозможной, однако на самом деле эта миссия не так уж и невыполнима. Чтобы в важный для вас момент мгновенно получить нужную порцию уверенности в себе, попробуйте сесть прямо и выставить грудь вперед. Такой лайфхак вполне может выручить во время неприятного звонка или серьезного разговора.

Почувствовать в себе невидимую нить

Сложно заметить задатки лидера в человеке, который, скрестив руки на груди и опустив голову, пытается добиться расположения коллеги или руководителя. Именно такая поза рассказывает окружающим о ваших комплексах и неуверенности в себе. Чтобы заставить свое тело думать иначе, попробуйте уверенную позу: удобно расположитесь и представьте, что через ваше тело проходит невидимая нить, поднимающая вас вверх.

На мгновение ощутить себя супергероем

Во время стресса порой так и хочется положить руку на шею. В какой-то момент может даже показаться, что такое телодвижение немного успокаивает и придает чувство безопасности. Однако этот жест — первое, что выдает опытному собеседнику все наши внутренние переживания. Обратным эффектом обладает другая поза, которая поможет снизить уровень стресса. Во время важного или не очень разговора вспомните про коронную позу главной героини фильма «Чудо-женщина», затем положите руки на бедра и встаньте так, чтобы ноги были расположены на их ширине. Чтобы усилить эффект, поднимите подбородок вверх.

Позволить себе активно жестикулировать

Использование активных жестов тоже может прибавить несколько пунктов к нашей уверенности в себе. Так, открытым в общении людям проще выражать свои эмоции именно при помощи жестикуляции и подходящей под ситуацию мимики. Не стоит путать, однако, уверенные телодвижения с нервными тиками, возней с волосами и пуговицами на рубашке, а также с бессмысленным расхаживанием взад и вперед — все это лишь подчеркнет испытываемый вами дискомфорт.

Принять «доминирующую» позу

Если по долгу службы вам приходится часто выступать на публике или проводить презентации, в финальной части мероприятия встаньте перед коллегами и немного наклонитесь в их сторону. Психологи уверены, что такая позиция несет в себе оттенок доминирования, показывает вашу высокую заинтересованность в выполнении проекта и, следовательно, помогает произвести впечатление на собеседника.

Позволить себе занимать больше места

Зажатый и скованный человек может легко выдать свое внутреннее состояние и тем, что он порой пытается буквально «слиться» с местом, на котором сидит. Так происходит потому, что неуверенные в себе люди ищут опору, за которую можно было бы ухватиться или спрятаться в случае «опасности».

Впрочем, избавиться от «вредной привычки» не составит особого труда: попробуйте чаще стоять с ногами на ширине плеч или сидеть, твердо поставив ноги на землю. Этот невербальный жест покажет окружающим твердость вашего характера и то, что вы не боитесь быть замеченными в своем пространстве.

Научиться приемам выражения своей заинтересованности

Если группа людей увлечена беседой, их ступни будут всегда указывать на человека, в котором они заинтересованы или которого считают лидером. То же правило работает и в обратную сторону: когда кто-то мечтает выйти из неприятной ему беседы, его ступни будут направлены в сторону от группы или к выходу из помещения. Этим же принципом можно воспользоваться и сознательно. В ситуациях, когда вам важно показать свою заинтересованность и увлеченность, попробуйте сесть рядом с собеседником так, чтобы у вас появилась возможность направить ступни в его сторону. Считается, что такая позиция поможет вам установить с другим человеком более тесную связь.