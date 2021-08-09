9 романтичных рассуждений, которые на самом деле являются громкими сигналами токсичного поведения

Настоящая любовь, как известно, преодолевает любые жизненные трудности и не знает границ. Но они все же должны присутствовать, иначе даже самые светлые и возвышенные отношения рано или поздно могут скатиться к токсичным. Распознать тотальный контроль и нарушение личного пространства довольно легко, однако существуют и другие неочевидные манипуляции, которые ловко маскируются под любовь и заботу.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 9 на первый взгляд романтичных рассуждений, которые в действительности являются признаками психологической токсичности.

9. «Вот подарок — в качестве извинений»

Как известно, подарки приятно не только получать, но и дарить, причем как с поводом, так и без. Лучшие презенты — это те, которые делаются на добровольной основе и от души, а не из принуждения или для галочки. Также не менее отрицательными и даже разрушительными являются подарки, преподносимые в качестве извинений. Они хороши только тогда, когда возникший в паре конфликт разрешен и обе стороны пришли к примирению. Но зачастую подарками нивелируются последствия неразрешенных ссор, ведь гораздо проще откупиться презентом, чем поработать над проблемами в отношениях.

8. «Я просто забочусь о тебе»

В здоровых и гармоничных парах партнеры должны заботиться друг о друге и быть чуткими к потребностям обоих. Однако нередко внимательное и трепетное отношение к своей пассии перерастает к гиперопеку. Когда партнер перестает видеть в вас взрослого и самостоятельного человека, то может начать пытаться контролировать, словно ребенка. В полной мере почувствовав на себе весь гнет преувеличенной заботы, вы ожидаемо начнете ей противиться, что может привести ко множеству конфликтов.

7. «Сделаю все, как ты скажешь»

Конечно, приятно, когда наш партнер к нам прислушивается и учитывает наше веское мнение. Казалось бы, идеальная ситуация, в которой вероятность возникновения споров сведена к минимуму, но и здесь есть обратная сторона. Порой эмоционально зависимые и неуверенные в себе люди не могут пойти на прогулку с друзьями, выбрать одежду и принять любое другое незначительное решение без четкого одобрения своего партнера. Это может показаться в какой-то степени романтичным. Но в критический момент на такого безвольного и беззащитного партнера нельзя положиться.

6. «Я пытаюсь помочь тебе стать лучше»

Нет ничего предосудительного в том, чтобы помогать своему партнеру и мотивировать его двигаться к новым высотам, будь то карьерная лестница или хобби. Тем не менее в стремлении сделать «как лучше» многие нередко перебарщивают. Если у вашего партнера имеются определенные ожидания на ваш счет, это совершенно нормально. Но только до тех пор, пока он продолжает любить вас и относиться к вам с пониманием даже в том случае, если вы не полностью им соответствуете. Нужно всегда помнить о том, что это ваше право в отношениях, а не рабочая обязанность.

5. «Я хочу быть только с тобой»

То, что двое вступают в отношения, вовсе не означает, что они автоматически лишаются свободы. Не стоит ограничивать социальные контакты из-за партнера, а также принуждать его к этому. Люди могут иметь совершенно разные интересы и при этом поддерживать крепкие и доверительные любовные узы.

4. «Ревнует — значит любит»

Наверное, абсолютно любой человек хотя бы раз в жизни испытывал ревность. Это далеко не самое приятное чувство, и его нельзя назвать неестественным. Однако вся загвоздка — в степени силы и навязчивости этого чувства. Легкая безобидная ревность со стороны обоих возлюбленных только добавляет своеобразную изюминку в отношения. Однако если она разрастается до масштабов собственничества, неминуемо появляются конфликты. Особо ревнивый партнер будет требовать к себе повышенного внимания и может начать запрещать встречаться и общаться с кем-либо, кроме него.

3. «Ради тебя я стану кем угодно»

Некоторые люди, стремясь угодить своему возлюбленному, чрезмерно усердствуют, перекраивая не только свой характер, но и увлечения, привычки и даже внешность. Желание угодить партнеру — это хорошо, но только не тогда, когда оно посягает на личные границы. Так, например, если одному нравится путешествовать, а другой привык к спокойному и размеренному отдыху в домашней обстановке, то нужно будет искать компромиссы. Не стоит заставлять другого человека или самого себя делать то, что вам ненавистно, ведь в итоге это никого не сделает счастливым.

2. «Только ты делаешь меня счастливым»

В здоровых парах люди понимают, поддерживают и делают друг друга счастливее день ото дня. В таких отношениях оба партнера совместно развиваются и наслаждаются жизнью. Однако если перегнуть палку и здесь, то могут начаться проблемы. Партнер не должен становиться единственным источником вашего счастья. В этом случае вы неосознанно (или даже осознанно) перекладываете на него всю ответственность за ваше эмоциональное состояние, ведь если только он может сделать вас счастливым, то это автоматически ляжет тяжелейшим грузом ответственности на его плечи. Любой человек рано или поздно устанет от этого и начнет испытывать массу негативных эмоций по отношению к созависимому партнеру, а в худшем случае — начнет манипулировать его настроением.

1. «Я не могу без тебя жить»

Это очень красивая и пылкая фраза, пронизанная любовью. Но что скрывается за ней, когда она имеет буквальное значение? Если ваш партер искренне признается в том, что не видит своей жизни без вас и что он, возможно, никогда не сможет оправиться от теоретического расставания с вами, то это может свидетельствовать о нездоровой зависимости от отношений. Может быть, это даже кому-то понравится на первых порах, но ровно до тех пор, пока вам не понадобится отлучиться куда-то на несколько дней, — зависимый партнер сделает что угодно, чтобы не допустить вашего физического отсутствия.