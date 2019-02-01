9 психологических законов, которые управляют поступками людей даже против их воли

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В нашей жизни происходит куча событий, которые сложно понять. Почему гадалки точно «предсказывают» будущее, а разбитые окна вызывают беспорядки в городе? Ученые уже давно вывели теории, которые объясняют, почему вокруг творится не пойми что. Оказывается, люди действуют по сценарию и наше поведение несложно предсказать.

Мы в AdMe.ru прочитали массу книг по психологии и сегодня поделимся с вами тайным знанием: все случайности, которые происходят с вами, не случайны. И самые странные поступки людей можно объяснить с помощью науки.

1. Теория разбитых окон

Криминологическая теория разбитых окон родилась в головах двух американских социологов Уилсона и Келлинга. Ученые пытались разобраться, чем вызван рост преступности в Нью-Йорке 80-х. И пришли к выводу: мелкие правонарушения (разбросанный мусор или граффити) активно влияют на преступность в целом. Пример из жизни: Если хотя бы одно окно в здании разбито и не застеклено, то прохожие решают, что всем вокруг плевать и ответственных за бардак нет. Вскоре в этом здании все окна будут разбиты, а по всему району расползется уверенность в безнаказанности. Люди решат, что и за более серьезные преступления им ничего не будет («Если можно другим, то почему нельзя мне?»). Поклонник этой теории мэр Нью-Йорка (1994) Рудольф Джулиани снизил уровень преступности наполовину. ТРО можно применять повсюду: в международной политике, на государственном уровне, в своей квартире и на работе.

2. Теория выученной беспомощности

Выученная беспомощность — это нарушение поведения, при котором человек не делает ничего для улучшения своей жизни, хотя имеет для этого все возможности. Почему «выученная»? Да потому что никто не рождается с идеей, что преодолевать препятствия бесполезно. Эта мысль появляется после пережитого стресса или череды неудач. Раз за разом получая от жизни тычки и пинки, люди опускают руки и верят в то, что от них ничего не зависит. Примеры из жизни: Человек провалил 2 попытки поступления в вуз, тяжело работает за мизерную зарплату или не может расстаться с токсичным партнером. Со стороны все легко и просто: выучи билеты к экзамену, найди другую работу, разведись — и проблемам конец. Но тот, кто загнан в беспомощность, не видит простого выхода и будет терпеть боль. Что делать? Отбросить перфекционизм — мало что в жизни можно сделать на 100 % идеально.

Снизить ожидания, в том числе негативные, — неприятность еще не произошла, а мы уже боимся ее.

Научиться оптимизму. Да, есть такая штука, как выученный оптимизм, и за несколько упражнений ее можно усвоить. Вот тест, который определит уровень вашей жизнерадостности.

3. Теория туннелей реальности

Согласно этой теории, человек видит мир через фильтры своего опыта и убеждений. Воспитание, образование, все радости и неудачи, которые когда-либо происходили с нами, — вот строительный материал для туннеля реальности. И поэтому на одни и те же вещи люди реагируют по-разному. Пример из жизни: Возьмем легендарную картину Леонардо да Винчи «Джоконда». При взгляде на нее один человек заметит загадочную улыбку, другой подметит в ней математическое совершенство. Ну а третий увидит полную женщину без бровей. И никто из этой троицы не ошибается — все они живут в своих туннелях и искренне верят, что правы. А все потому, что, согласно теории туннелей, единой истины не существует. Да и существовать не может. Сбежать из своего туннеля сложно. Он похож на проторенную тропу: удобен и привычен.

4. Дилемма дикобразов

Люди устроены так, что тянутся друг к другу. Большинству из нас нужны семья и друзья. Однако близкие отношения иногда сопровождаются болью. Недостатки близких людей заставляют нас отдаляться, уходить. Но спустя некоторое время мы наступаем на те же грабли: снова ищем близости и страдаем от нее. Немецкий философ Артур Шопенгауэр назвал это явление дилеммой дикобразов. В своих работах он приводил такую притчу:

«Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотою, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее неприятное положение, так что они метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором они с наибольшим удобством могли переносить холод». Артур Шопенгауэр, Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften

Залог счастливых отношений в любви и дружбе — в умении отдавать другому достаточно тепла и при этом сохранять личное пространство. Не терпите уколы иголками, но и не бегите от близких отношений. Соблюдайте разумную дистанцию, в которой чувствуете собственную целостность.

5. Нога в двери

Сначала человек выполняет незначительную просьбу, а потом оказывается в ловушке: с каждым разом требования становятся все наглее, а отказать нет сил. Фокусом «нога в двери» вовсю пользуются маркетологи, которые хотят вам что-нибудь продать. Пример из жизни: Поставщики услуг просят вас: «Протестируйте бесплатную версию нашей программы» или «Подпишитесь на наш сервис, 1-й месяц подписка бесплатная». Потребитель пока еще не заплатил ни копейки, но уже попался: тому, кто опробовал бесплатную версию, легче продать расширенную подписку. Если продавец обещает вам большую скидку или товар вроде «3 по цене 2», значит, он прочитал пару книг по психологии и «сует свою ногу в вашу дверь». Он знает, что вы придете еще и потратите большую сумму в его магазине.

6. Теория ползучей нормальности

Люди способны принять самые чудовищные изменения в своей жизни спокойно. При условии, что эти изменения происходят постепенно, а не одним махом. Пример из жизни: Жители мегаполиса готовы терпеть смог и ухудшение экологической обстановки в городе, потому что они происходят не быстро и у людей есть время, чтобы привыкнуть к плохому. Эта теория способна ответить на массу вопросов: от масштабных исторических до вполне обыденных бытовых. Почему народ Германии 30–40-х не воспротивился нацистскому правительству с его концлагерями? Почему люди живут в браке, который разрушает психику? Ответ прост: они привыкли и смирились, потому что изменения происходили не за один день. Их реальность менялась, но медленно, и в конце концов ненормальное стало нормальным.

7. Теория анонимного авторитета

Согласно этой теории, людьми несложно манипулировать с помощью «магических» слов. Выражения вроде «по словам ученых» или «эксперты утверждают», не подкрепленные ссылками на научные исследования, с легкостью принимаются на веру. Мы бессознательно прислушиваемся к анонимному авторитету — эксперту или ученому, которого, может, и не существует вовсе. Пример из жизни: В рекламе таблеток рассказывают, что эффективность препарата доказана учеными. У зрителя возникает доверие к этому утверждению — как не поверить ученым? Не доверяйте обезличенной информации. В рекламе, газетах и интернете есть фразы, которые выдают ложь. Вот некоторые из них. Фразы без четкого количественного обозначения: «многие ученые», «некоторые люди» (кто все эти люди?).

Использование пассивного залога: «считается» (кем считается?).

«До 100 % » (это сколько — 2 % или 99 %?). В любой непонятной ситуации требуйте доказательства. И верьте только тем, кто может их предоставить.

8. Самоисполняющееся пророчество

Иногда предсказания действительно сбываются. Правда, в этом нет ни капли магии. Весь фокус в том, чтобы верить в пророчество, и оно станет реальным. Иногда этим парадоксом успешно пользуются шарлатаны. Пример из жизни: Гадалка предсказала мужчине, что через день-другой он попадет в больницу. Впечатлительный человек идет по улице, погруженный в нерадостные мысли о возможной болезни, и не смотрит по сторонам. Наш герой поскальзывается, летит на тротуар и оказывается в больнице с растяжением лодыжки. «Предсказание» гадалки сбылось, но не потому что она ясновидящая. Мужчина неосознанно исполнил пророчество. Человеку достаточно подсознательно поверить в чужую идею, и он начнет генерировать мысли, которые эту идею подтверждают. Увы, чужие идеи бывают не очень хорошими. Из ловушки самоисполняющегося пророчества можно сбежать. Для этого нужно создавать собственные позитивные установки.

9. Синдром утенка

Вылупившийся утенок принимает за свою маму первый движущийся объект и следует за ним по пятам. «Мамой» может быть человек, собака, коза или вовсе неодушевленные предметы. Ученые называют такое поведение импринтингом, а еще говорят, что все люди — тоже немножко утята. Психологический синдром утенка проявляется у человека, который, столкнувшись с новой для него областью, начинает считать самым лучшим предмет, первым попавшийся ему на глаза. И убедить такого «утенка» попробовать что-то новое трудно. А доказать, что новое может быть лучше старого, почти невозможно. Пример из жизни: «Бумажные книги лучше электронных», «Мобильники с кнопками надежнее, чем сенсорные» или «Новый дизайн (неважно чего) — отстой» — типичные фразы человека с синдромом утенка. Этот эффект заставляет человека быть необъективным и не слушать точку зрения окружающих. Новые вещи вполне могут быть хорошими и удобными.

А вы замечали, как эти психологические законы действуют на вашу жизнь?