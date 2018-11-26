9 психологических вопросов, которые помогут вам «прочитать» человека

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В последнее время стало модно такое явление как « глубокая дискуссия» . Проще говоря, все это похоже на неожиданно-философские беседы тет-а-тет поздней ночью на кухне. Но сегодня они преобразовались в целый коммуникативный пласт, помогающий людям узнать друг друга значительно лучше.

AdMe.ru нашел 9 интересных вопросов, которые заставят вашего собеседника «глубоко» порассуждать о том, о чем он, вероятно, никогда не задумывался. Отвечать нужно не однословно, а как можно более развернуто. При этом правильных ответов не существует. Но, как многие любят таинственно говорить, иногда правильно заданный вопрос — уже и есть ответ.

NB! Не стоит задавать их человеку, в котором вы очень боитесь разочароваться.