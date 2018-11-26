9 психологических вопросов, которые помогут вам «прочитать» человека
В последнее время стало модно такое явление как «глубокая дискуссия». Проще говоря, все это похоже на неожиданно-философские беседы тет-а-тет поздней ночью на кухне. Но сегодня они преобразовались в целый коммуникативный пласт, помогающий людям узнать друг друга значительно лучше.
AdMe.ru нашел 9 интересных вопросов, которые заставят вашего собеседника «глубоко» порассуждать о том, о чем он, вероятно, никогда не задумывался. Отвечать нужно не однословно, а как можно более развернуто. При этом правильных ответов не существует. Но, как многие любят таинственно говорить, иногда правильно заданный вопрос — уже и есть ответ.
NB! Не стоит задавать их человеку, в котором вы очень боитесь разочароваться.
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Открыли ли бы вы конверт, в котором написана дата вашей смерти?
По ответу можно понять: степень фатализма человека, его отношение к жизни в целом.
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Вы бы дружили с самим собой?
По ответу можно понять: самооценку, плохие / хорошие стороны человека, его уровень «интересности».
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Если бы вы могли видеть шкалу с измерением чего-либо над головой каждого человека, что бы это было? Рейтинг человека в обществе? Уровень счастья, количество денег / оставшихся дней жизни или что-то другое?
По ответу можно понять: ценности и приоритеты человека.
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Что в этой жизни вы делаете иначе, чем другие люди?
По ответу можно понять: уровень самооценки, чувства юмора или даже безумства, степень уникальности личности.
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Если ваш партнер никогда не узнает о вашей нечаянной измене, вы рассказали бы о ней?
Вопрос-индикатор нравственности и степени отношения к другим людям.
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У вас есть ощущение, что сегодняшний день уже повторялся сотни раз до этого?
По ответу можно понять: человек живет или просто существует, ощущает ли себя полноценным.
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Если на двух разных планетах поселить только женщин и только мужчин, какая судьба ждет каждую из планет?
По ответу можно понять: подвержен ли человек стереотипам + характер его логического мышления.
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Пойти на преступление, чтобы накормить своего голодного ребенка, — это плохо или просто необходимо?
Вновь вопрос-индикатор нравственности и степени отношения к семье.
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Если бы счастье стало главной валютой, кем бы вы работали?
По ответу можно понять: истинные мечты и надежды человека, то, чего ему не хватает в жизни.
Аналогичных вопросов и дилемм много. Их можно использовать как угодно: как развлечение на вечеринке в компании, как способ познакомиться или сблизиться, разглядеть вселенную внутри человека или, как и в обратную сторону, навсегда в нем разочароваться.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru