9 психологических трюков, чтобы притягивать к себе всех окружающих

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Бывают люди, которые излучают настолько необъяснимый магнетизм, что абсолютно все окружение тянется к ним, желает быть похожим, заслужить их дружбу или хотя бы одобрение. И самое любопытное, что это совершенно не зависит от внешности этих притягательных персон. AdMe.ru нашел 9 правил, которых нужно придерживаться, чтобы стать таким человеком. И да, харизматичными не рождаются, ими становятся.

Индивидуальный имидж Вам нужен неповторимый образ. Даже не так — вам нужна неповторимая деталь в образе. Ведь собственный оригинальный внешний образ — это то, по чему вас могут запомнить даже не знакомые вам люди. И речь вовсе не идет о красоте. Парадоксально, но уникальность может выражаться даже в уродстве или уязвимости. Любые ваши ярко выраженные «фишки», будь то походка, жестикуляция, мимика, интонация, стиль общения или деталь в гардеробе, сделают вас запоминающимся. Вот некоторые примеры деталей известных людей или то, с чем они ассоциируются: Чарли Чаплин — усы, костюм, трость

Тильда Суинтон — асексуальность, отсутствие макияжа

Уинстон Черчилль — полнота, сигара

Иосиф Сталин — усы, трубка, акцент

Адольф Гитлер — усы особой формы, интонация

Дита фон Тиз — образ 40-х годов, красная помада

Мэрилин Монро — цвет волос, родинка

Сальвадор Дали — усы, мимика

У вас должна быть большая мечта Чтобы люди к вам стремились и ценили вас как действительно особенную личность, у вас непременно должен быть некий смысл существования. Амбиции, цели, стремление что-то изменить в этом мире. Борьба за нечто. Ведь человек без мечты — это как книга без идеи. Зачем такую читать?

Будьте уверены в себе Чтобы быть харизматичным, нужно в первую очередь быть уверенным в себе. Смело принимать решения, уметь полагаться лишь на самого себя, не ждать помощи со стороны и доступно доносить свои идеи другим людям. Уверенность чувствуется не только в поведении, но и в речи. Избегайте таких выражений, как «я думаю, я надеюсь, полагаю, рассчитываю, может быть, наверное».

Забудьте про жалобы Подумайте: вы бы могли восхищаться и стараться быть похожим на человека, который постоянно жалуется? Конечно, нет. Харизматичные люди настроены положительно. Избегайте критики, жалоб и негативных тем. Даже если в жизни не все гладко, начните разговор с того, что вам приносит удовольствие и принесет его же вашим слушателям.

Используйте язык жестов Своим поведением вы должны показывать свою уверенность: не сутультесь, не теребите в приступе невроза никакие предметы или части своего же тела, старайтесь чаще улыбаться, смотреть прямо в глаза и избегать закрытых поз. И вообще, появляясь в обществе, чувствуйте себя звездой на красной дорожке.

Станьте замечательным рассказчиком Многие уверены, что умение интересно рассказывать — это талант. Но это не всегда так. В большинстве случаев это навык, которому можно научиться. Просто говорите уверенно, используйте юмор, в особенности самоиронию — умение посмеяться над собой — это высший пилотаж. Пускайте в ход язык жестов, будьте эмоциональны и позитивны. Не расстраивайтесь, если не каждая ваша история или шутка «зашла». Рассказывайте свои личные истории. Многие люди, услышав действительно что-то интересное, будут делиться этим с окружающими.

Не отводите глаза При разговоре с человеком всегда смотрите ему в глаза. Иногда один пронзительный взгляд может сказать больше тысячи слов: верный контакт глазами показывает, что вы слушаете собеседника, понимаете и принимаете его как личность. Важно: когда вы разговариваете с кем-то на мероприятии, не отвлекайтесь на посторонние вещи, не поглядывайте на свой телефон и не сканируйте толпу в надежде увидеть более «нужного» собеседника.

Умейте слушать других Не нужно считать себя самой важной персоной на свете и стремиться обратить взор всего окружения лишь на себя любимого, нет. К человеку может расположить его неподдельный интерес к жизни других, ведь слушать других людей — это искусство. Если вы внимательно слушаете другого человека, интересуетесь им, он начинает чувствовать себя нужным и даже в какой-то степени особенным. Разумеется, невозможно запомнить все, что говорил собеседник, но запомнить его имя — это большое дело. Есть один любопытный прием: когда человек вам представляется, повторите его имя: «Олег, очень приятно». А чтобы, в свою очередь, тут же запомнили вас, пользуйтесь этим же приемом повторения, только уже своего имени: «Здравствуйте, меня зовут Дарья. Уварова Дарья».

Используйте эффект зеркала Эффект зеркала, или просто отзеркаливание, — это простой способ расположить к себе человека, повторяя его мимику, интонацию или жесты. Это всегда работает, так как прием основан на природе человеческого нарциссизма: собеседник неосознанно начинает чувствовать, что вы с ним на одной волне. Этот же эффект можно применить не только в беседе с целью расположить к себе, но и чтобы перенять «фишки» людей, которые кажутся вам харизматичными. Например, известные личности. Посмотрите, как они себя преподносят, это может помочь вам чувствовать себя увереннее. Подробный разбор таких примеров вы можете найти на видеоканале «Искусство харизмы».