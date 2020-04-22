9 психологических лайфхаков, используя которые вы станете хозяином любой ситуации (При этом даже не придется говорить)

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Писатели-классики неслучайно романтизировали взмахи бровей и мановения ресниц своих героинь. Современные исследователи подтвердили, что с помощью таких невербальных знаков мы передаем до 93 % информации. Причем к способам общения без слов относят не только мимику и жесты, но даже запахи и предметы, которыми мы себя окружаем.

Мы в AdMe.ru проанализировали сотни приемов, которые помогают без всяких слов воздействовать на окружающих. О 9 самых неожиданных психологических трюках мы решили рассказать и вам.

1. Чтобы расположить человека к себе, рассмотрите цвет его глаз

Это поможет с первых же секунд установить доверительные отношения с незнакомым собеседником. Время, которое потребуется, чтобы внимательно рассмотреть цвет его глаз, как раз соответствует длине идеального зрительного контакта. По мнению психологов, он должен длиться от 3 до 5 секунд. Если вы совсем не взглянете в глаза собеседнику или, напротив, будете разглядывать его дольше 9 секунд, ему может стать неприятно. А для того чтобы закрепить успех, попробуйте улыбнуться глазами, глядя собеседнику на переносицу. Это самый центр зоны социального контакта. При этом взгляд на лицо ниже уровня носа или на тело может быть воспринят как вторжение в интимное пространство, а выше, на лоб, — как попытка подавления.

2. Не начинайте разговор с новым собеседником сразу — дайте ему время на раскачку

После того как вы установили зрительный контакт, не стоит сразу же приступать к разговору. Потратьте несколько секунд на то, чтобы повесить пальто, открыть сумку, придвинуть стул. Это даст вашему собеседнику время составить о вас первое впечатление. В ходе дальнейшего разговора он не будет отвлекаться, подмечая новые детали в вашем поведении, ведь он уже успел вас рассмотреть.

3. Прикосновение к ножке бокала поможет рассказать о симпатии

Психологические эксперименты показывают, что поглаживание цилиндрических предметов подсознательно воспринимается как невербальный знак симпатии. Если девушка хочет показать молодому человеку, что он ей небезразличен, ей достаточно прикоснуться к ножке бокала. Такой же эффект произведет ручка, если держать ее в руке, и даже кольцо, которое можно невзначай покрутить на пальце.

4. Направьте носок ноги в сторону собеседника — это позволит сократить социальную дистанцию

Если вы сидите в позе «нога на ногу», укажите носком обуви на интересного вам человека. Такой жест помогает сократить социальную дистанцию, поскольку подсознательно воспринимается как попытка сблизиться. При этом такая поза не нарушает личных границ других людей, поэтому ее можно использовать даже в деловом общении.

5. Благодаря жесту «окей» можно продемонстрировать авторитет без лишней агрессии

Если вам нужно привлечь внимание собеседника или аудитории, но при этом вы не хотите показаться излишне агрессивным, воспользуйтесь маленькой хитростью. Представьте, что вы держите иголку между большим и указательным пальцами, как бы показывая жест «окей». Во время беседы пытайтесь ненавязчиво продемонстрировать воображаемую иголочку окружающим. Так ваша жестикуляция будет, с одной стороны, естественной, а с другой — акцентирующей внимание на важных моментах.

6. Если вам скучно, намекните на это с помощью рук

Если тема разговора вас не увлекает, но при этом вы не хотите обидеть собеседника, намекните ему на это с помощью жестов. Сначала просто прикоснитесь рукой к щеке — так вы покажете, что вам не слишком интересно. Если собеседник не понял намека, положите голову на ладонь. Если и это не помогает, придется прибегнуть к тяжелой артиллерии и опереться на кулак. Конечно, это не слишком вежливо, но и ваш собеседник был не очень-то внимателен к вам, раз до сих пор не понял, что вы заскучали.

7. Если человек говорит вам неприятные вещи, пристально посмотрите на его лоб

Чтобы избежать разговора с токсичным собеседником, который зачем-то решил сообщить вам, что вы поправились или вам не идет новая прическа, пристально посмотрите на его лоб. Такой взгляд символизирует власть и подавление. Даже если вы не чувствуете в себе такой уверенности, этот простой хак поможет вам психологически перестроиться и перейти из состояния жертвы в доминирующее положение.

8. Чтобы взять паузу в разговоре, инсценируйте машинальный жест

Если вас попросили принять решение, над которым вы хотите поразмыслить, начните протирать очки. Этот жест покажется вашему собеседнику машинальным, при этом он поймет, что вы раздумываете над ответом, и будет ожидать его молча, не отвлекая вас. Если вы не носите очки, подойдет любая другая жестикуляция, кажущаяся машинальной, например можно проверить пуговичку на рубашке или поправить украшение.

9. Держитесь левой стороны, если претендуете на лидерство

Этот интересный феномен обнаружили политологи, которые анализировали пиар-кампании кандидатов в президенты. Они заметили, что претенденты, которые оказывались по левую руку от фотографа (то есть справа, если смотреть на готовый снимок), производили на зрителей более сильное впечатление. Конечно, это правило работает при прочих равных: если один человек на фото явно доминирует над другим благодаря позе или харизме, положение слева от фотографа не поможет.