8 психологических особенностей, которые мешают вам разбогатеть

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Большинство людей мечтают о достатке, но редко кому удается воплотить свои мечты в реальность. Они трудятся в поте лица, отказывают себе во многом, чтобы сэкономить лишнюю копейку, но в итоге просто топчутся на месте. Чаще всего загвоздка кроется психологических установках, которые становятся непреодолимыми преградами на пути к желаемому.

Мы в AdMе.ru решили рассказать подробнее о ловушках мышления, которые не дают разбогатеть.

1. Думать, что учеба — это только для молодежи

Только умный человек знает, что он ничего не знает. Мы для того и живем, чтобы каждый день учиться чему-то новому. Больше знаний — больше возможностей, особенно в наш век стремительного развития новых технологий.

2. Необходимо тяжело и много работать

Вы можете работать без праздников и выходных по 20 часов в сутки. Но если ваши усилия не окупаются, и не никаких предпосылок, что окупятся в будущем, значит, пора сменить тактику. Подумайте, что можно изменить, чтобы точно добиться результата. Возможно, вам стоит критичнее оценить свое место работы, присмотреться к предложениям конкурентов, пройти курсы повышения квалификации, чтобы претендовать на более высокую оплату труда.

3. Говорить «да» все время

Успешные люди в большинстве случаев говорят «нет». Научитесь расставлять приоритеты. Научитесь отказывать, а не идти на поводу. Не бойтесь кому-то не понравиться. Действуйте в своих интересах. Будьте лидером, а не ведомым.

4. Бояться ошибок и держать все под контролем

Ошибки необходимы. Они учат нас, что работает, а что нет. И не пытайтесь делать все самостоятельно по принципу «кто, если не я». Разделяй и властвуй — более эффективная система. Ищите профессионалов. Доверяйте им.

5. Жить в режиме постоянной экономии

Вот именно такое отношение и создает бедность. Если вы думаете о копейках, вы не сможете думать о миллионах. Просто не получится перескочить от одного масштаба к другому. Не нужно бояться вкладывать в себя, в свое развитие, в бизнес. Только инвестиции приносят дивиденды.

7. Буквально воспринимать фразу «клиент всегда прав»

Всегда стремитесь к безупречному обслуживанию клиентов, но, если у вас есть возможность, откажитесь от тех, которые тратят ваше время и здоровье. Такие клиенты стоят компаниям слишком много, а ресурсы, потраченные на них, можно было бы использовать более эффективно для улучшения своего бизнеса.

7. Постоянно производить впечатление на других

Главное быть, а не казаться. Многие увлеченные и занятые люди просто не нуждаются в этом виде самоутверждения. Поищите в интернете фото миллионеров и миллиардеров. Большинство малообеспеченных людей стараются выглядеть гораздо состоятельнее, чем они есть на самом деле. Это типичная привычка бедных — спускать деньги на внешнюю мишуру, вместо того, чтобы вложить их в свое развитие или бизнес.

8. Надеяться на наследство

Вы когда-нибудь были бездомным? Если да, то для вас есть хорошие новости. Сотни бездомных людей изменили свою жизнь, став миллионерами или даже миллиардерами. Конечно, некоторым везет родиться в богатой семье и унаследовать состояние. Но сидеть и мечтать о том, что у вас вдруг найдутся богатые родственники, или сожалеть, что ваши родители не миллиардеры — тупиковый путь. Вспомните историю про тонущую лягушку в банке с молоком. Каждый бизнес когда-то начинался с нуля.

А что помогло вам добиться успеха?