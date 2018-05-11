9 простых причин, которые тормозят ваш успех

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У каждого из нас порой случаются застои в работе, в жизни, и очень трудно из них выбраться. Кто-то сваливает всю вину на окружающих, кто-то погружается в себя, а кто-то преступает через эти трудности и идет дальше. В этой статье мы рассказываем, какие же причины мешают нам двигаться.

AdMe.ru собрал для вас, казалось бы, самые безобидные, но очень важные факторы, которые негативно влияют на возможность создания вашего светлого будущего.

1. Иллюзорная мечта

Все мы любим мечтать. И как бы это ни было печально, но некоторые так и остаются в своих иллюзиях, не желая этого осознавать и возвращаться в реальность. Это приводит к тому, что человек начинает жить в придуманном собой мире, ожидая чуда, но при этом не прилагая никаких усилий для достижения целей. А если вы стоите на одном месте и ничего не делаете, то вряд ли вам на голову упадет чемодан с миллионом долларов. Для начала оставьте позади привычную жизнь и попробуйте сделать то, чего раньше не делали.

2. Отсутствие концентрации на конкретной цели

«Еще пару минут посижу в инстаграме, потом поработаю / доделаю» — многим из нас близки и знакомы эти слова. Мир наполнен гаджетами, которые отслеживают новости всего мира, за которыми не следить просто невозможно. Но также «благодаря» этим технологиям и нашей зависимости от них мы не всегда можем сконцентрироваться на определенном деле. Как итог, работа не выполнена, посуда дома грязная, а вы все еще стоите на месте, долистывая «последний» на сегодня пост новостей. Для того чтобы стать более продуктивным и быть в курсе новостей, а работу сдавать в срок, используйте технику «Помидоро».

3. Неумение доводить дело до конца

Бывало ли так, что вы хватались за несколько дел одновременно и ни одно из них не доводили до конца? Хоть раз в жизни, но такое случалось с каждым. Это касается занятий спортом, диет с понедельника, проектов, за которые вы хватались с усердием, работали неделю-месяц-два и прекращали. Причина такой ситуации одна: нехватка упорства и отсутствие результата в принципе или такого, какой вам был бы по душе. В Японии для такого состояния есть даже название — синдром «монах на три дня». Три — это среднее количество дней, когда действует ваш запал. Для того чтобы перестать быть «монахом», погружайтесь в работу постепенно и не бросайтесь из крайности в крайность.

4. Неумение брать ответственность за свои поступки

Не каждое событие в нашей жизни — это наша вина, но все это наша ответственность. Обвинения в сторону кого-то другого или обстоятельств ничего не изменят. Ведь принимая на себя всю ответственность за ситуацию, вы строите свое будущее. Умение признавать свои ошибки и исправлять их — первая ступень на пути к успеху. Просто возьмите на себя ответственность и вопреки всему воплотите идею в жизнь.

5. Отсутствие поддержки со стороны близких

Одним из секретов успеха является поддержка близких людей. Но иногда мы сталкиваемся с негативом и недопониманием с их стороны и нам очень сложно продолжать выбранный путь. Но не стоит истерить и вступать в конфликт. Достаточно попытаться спокойно сесть и объяснить, насколько сильно вы любите своих близких, как вам важно то, чем вы занимаетесь, какой результат хотите получить и, конечно, как ценно получить от них поддержку.

6. Излишнее самокопание

Самокопание приводит к тому, что вы углубляетесь все больше в свою проблему и она крепко укореняется в вашем сознании, начиная вас угнетать и погружать в депрессию. А это не сотый шаг к успеху, это столько же шагов назад. Скажите «да» здоровому самоанализу и рефлексии. Именно они помогут выйти из апатичного состояния и реально оценить свои возможности.

7. Поиск виноватого

Как часто люди обвиняют в своих бедах правительство, страну, в которой они живут, родителей, которые не дали им всего для того, чтобы стать успешным? А как часто ищут виновного люди, которые добились головокружительного успеха самостоятельно, начиная мойщиком посуды и став настоящей звездой? Вторые этим не занимаются. Ведь они знают, что их успех зависит напрямую только от них и их усердия, упорства, целеустремленности, а неудачи могут способствовать еще большим достижением. Никто не виновен в ваших неудачах больше вас самих, и никто кроме вас не сделает ваше будущее счастливым и успешным.

8. Нереальные цели

Мечты могут превращаться в цели. Но цели необходимо правильно формулировать: вы должны понимать, какие у вас есть ресурсы для их достижения, сколько потребуется времени и, самое важное, насколько это реально. Для этого вам пригодится методика SMART, которая поможет проанализировать выбранную цель. И даже если вы поставили себе не совсем реальную цель, нужно подумать и признаться себе, что вы промахнулись и либо сформулировать ее по-другому, либо разделить на подцели.

9. Предыдущие неудачи

Каждый из нас сталкивался с неудачами, когда упорно стараешься, а результата нет. При этом у нас всегда есть 2 варианта: первый — впасть в депрессию и продолжать себя жалеть, второй — собраться с мыслями, проанализировать ситуацию, понять, что делалось правильно, а что нет, и попробовать еще раз. Как говорят, за спрос не бьют в нос. Ярким примером упорства и целеустремленности является Стивен Кинг, который, несмотря на 30 отказов от разных издательств в публикации его первого романа «Кэрри», все же смог добиться головокружительного успеха.

Какие из советов для вас были максимально полезны?