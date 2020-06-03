9 признаков того, что вы нравитесь людям больше, чем вам кажется

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Чтобы понять, как относится к вам человек, не обязательно задавать вопрос в лоб. Достаточно обратить более пристальное внимание на язык тела этого человека: его жесты могут сказать вам о многом.

AdMe.ru покопался в статьях психологов и выяснил, какие поведенческие признаки говорят о том, что кто-то к вам неравнодушен. При этом речь совсем не обязательно идет о романтической подоплеке.

1. Если человек стремится убрать все предметы, которые физически располагаются между вами, вы ему небезразличны

Когда мы общаемся с понравившимся нам человеком, мы стремимся устранить все физические барьеры, разделяющие нас с ним. И наоборот. Под барьерами в данном случае понимаются различные предметы: кружки, тарелки, сумки, подушки и прочее. Например, если человек ставит свой стакан между собой и вами, то романтической или дружеской нотки в его общении, скорее всего, нет. Или если женщина при разговоре с мужчиной держит перед собой сумку, то она пока не намерена вступать с ним в какие бы то ни было близкие отношения.

2. Личное пространство священно для каждого человека. Нарушают его границы те люди, которые хотят нам приглянуться

Подсознательно люди стремятся физически быть ближе к тем, кто им нравится, и держат дистанцию от тех, кто им несимпатичен. Этот поведенческий признак связан со стремлением защитить личную территорию от «хищников», что было свойственно человеку еще на заре времен. Такие признаки, как наклон головы в сторону собеседника или поворот корпуса тела к нему, говорят о том, что этот собеседник человеку небезразличен.

3. При разговоре с кем-либо посмотрите на стопы этого человека. То, в какую сторону они направлены, может вам о многом рассказать

Один из безошибочных сигналов тела — направление стоп. Если человек разговаривает с кем-то другим, а его стопы смотрят прямо на вас, то подсознательно он хочет подойти к вам. Любопытно, что этот сигнал появляется первым: сначала человек поворачивает стопы в сторону понравившейся персоны, а уже потом проявляет все остальные признаки симпатии.

4. Приподнятые брови говорят не только об удивлении

Во время приветствия тот, кому вы симпатичны, невольно приподнимает брови. Чем сильнее симпатия, тем явнее брови будут подняты. Правда, это движение едва уловимо — его запросто можно и проглядеть.

5. Если кто-то рядом с вами сидит или стоит с преувеличенно прямой спиной, присмотритесь к нему: возможно, этот человек пытается привлечь внимание

Мужчинам при общении с интересующей их женщиной свойственно инстинктивно выпрямлять спину или даже чуть откидываться назад. Таким образом человек как бы показывает себя во всей красе и становится чуть выше ростом. Хотя на первый взгляд может показаться, что он пытается отстраниться от вас.

6. Если кто-то делает вам неискренние комплименты, обратите внимание на этого человека

Многие люди не делают комплиментов тем, кто им нравится. По одной простой причине: вы кажетесь им настолько идеальными, что они не считают нужным напоминать вам об этом, предполагая, что вы и без них все знаете. А когда комплименты все же делаются, то обычно звучат натянуто и даже фальшиво. Все по той же причине: человек думает, что вы и без него в курсе, как хорошо выглядите, а потому чувствует себя неловко и городит всякую ерунду.

7. Если идете с кем-то рядом, посмотрите на то, какую позицию относительно вас занимает спутник

Если интересующий вас субъект идет впереди вас, с точки зрения психологии это значит, что он заботится о себе любимом, а вы ему не особо-то и интересны. Если же человек идет позади вас, скорее всего, вы ему симпатичны. Ну а если он идет рядом, шаг в шаг с вами, то это почти верный признак имеющейся симпатии.

8. Обратите внимание на то, как часто человек моргает: это может сказать о многом

Когда человеку не особенно нравится собеседник, он невольно будет закрывать глаза. Веки для него послужат своеобразным барьером, который поможет отгородиться от нежелательной персоны. И наоборот: человек будет моргать реже, если вы ему нравитесь.

9. Обычно мужчины стараются выглядеть перед понравившейся им женщиной неуязвимыми. Но их может запросто выдать положение рук

Мужчинам свойственно открывать свои слабые стороны перед женщинами, которые им нравятся. Один из способов ненавязчиво продемонстрировать свою уязвимость — поставить руки на бедра, открыв живот. Жест может показаться высокомерным и даже угрожающим, но обычно означает только одно: кое-кто пытается показать, пусть и невольно, что он открыт для вас.