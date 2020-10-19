9 признаков того, что вы избавились от привычек, которые мешают разбогатеть

Люди довольно часто задаются вопросом, что они делают неправильно. Постоянно находятся в поиске того, что еще им нужно сделать или исправить. Но тот факт, что вы пока еще, например, не богаты, вовсе не означает, что вы до сих пор не сделали ни единого правильного шага на пути к достатку. А если это так, то почему бы не остановиться на мгновение и не оглянуться на проделанную работу?

Мы в AdMe.ru сочли, что довольно читать о вредных привычках и психологии бедности. Пришло время оценить себя с положительной стороны и убедиться, что вы идете в верном направлении.

Вы перестали трястись из-за своей работы

Многим людям свойственно одно удручающее противоречие: чем дольше человек работает на одном месте, тем меньше ему там нравится, но тем сильнее он за эту работу цепляется, опасаясь перемен. Вы же усвоили один из главных жизненных уроков: мечты находятся за пределами зоны комфорта, а значит, нужно становиться гибким и уметь рисковать. Поэтому вы научились уходить с работы, которая вам не нравится, даже при условии большой зарплаты (не говоря уже о маленькой), и стабильность перестала быть для вас важнее собственных планов, желаний и амбиций.

Вы больше не убегаете от реальности

Компьютерные игры, приставки, телевизор и сериалы — все это эффективно разгружает мозг, но пожирает драгоценное время. Вы поняли, что виртуальные развлечения — явный признак как материальной, так и эмоциональной бедности. Вы крепко призадумались над тем, как глупо посвящать свою жизнь прокачиванию виртуальных персонажей и переживанию за судьбы киногероев, при этом почти полностью забывая о реальном развитии. Теперь такой отдых стал для вас исключением, а не правилом и вы стали уделять больше внимания своим хобби, изучению чего-то нового и тем занятиям, с которыми желание сбежать в виртуальный мир отпадает само собой.

Вы не нацелены на мгновенную выгоду

Перспективы для вас важнее стабильного оклада и моментальной прибыли. Вы умеете мыслить стратегически и извлекать пользу из долгосрочного планирования. Поэтому вы отлично понимаете, что логичнее на короткое время отказаться от сиюминутной выплаты за роль стандартного клерка (даже если из-за этого вам придется перетерпеть неудобства), нежели всю жизнь соглашаться на меньшее из-за невозможности развиваться в любимом деле.

Вы уже не стесняетесь заглядываться на предметы роскоши

Туннельное мышление — это мыслительные ограничения, заключающие человека в определенные рамки. В данном случае оно исключает из реальности людей любую роскошь, дорогие развлечения и продукты настолько, что они не позволяют себе даже подумать о них, не говоря уже о том, чтобы всерьез задуматься о покупке. Однако вы вовремя раскусили этот психологический блок и перестали ограничивать полет мысли узким коридором. Нет, вы все еще адекватно оцениваете ситуацию и не покупаете вещи в кредит. Зато вы теперь не проходите мимо дорогого парфюмерного бутика, понуро опустив голову, а заходите туда и целенаправленно присматриваете себе то, что хотели бы приобрести. А позже начинаете размышлять о том, какие действия нужно предпринять, чтобы позволить себе это.

Вы сформировали правильное окружение

Некоторые люди тянут нас на дно самыми разнообразными способами. Нытики, манипуляторы, эксплуататоры — все это одного токсичного поля ягоды. Вы же осознали, что саморазвитие измеряется не только внутренними изменениями, но и внешними перестановками. Ведь рядом с изменившимся человеком просто не может остаться прежнее, неправильное окружение, которое лишь высасывает энергию и отравляет зачатки даже самых амбициозных планов. Теперь вы фактически сформировали свой круг по интересам, вас больше никто не подавляет, и вы всегда знаете, что можете смело обратиться за поддержкой к любому из своих хороших знакомых.

Вы избавились от завистливого мышления

Считая, что успеха и славы добиваются только подлые, лживые и лицемерные люди, человек сам неосознанно отрезает себе путь к богатству, ведь никто в здравом уме не хочет намеренно причислять себя к плохим людям. Вы отлично знаете об этой психологической уловке и перестали оценивать людей с точки зрения хороший / плохой. Более того, вы заменили разрушительное чувство зависти созидательными вопросами. Когда у кого-то получается сделать нечто выдающееся, например ваша коллега сделала более качественную презентацию, вы в первую очередь думаете: «Как ей это удалось?», а не сокрушаетесь: «Почему кому-то все, а мне — ничего».

Вы больше не скупаете то, что вам на самом деле не нужно (во всех смыслах)

Вы прекрасно усвоили, что дважды платит не только скупой, но и торопливый, поэтому взяли себя в руки и забыли о таком явлении, как импульсивные покупки. Вы также перестали делать вещи объектом поклонения, самоцелью, средством от хандры и стали разбираться в рекламных манипуляциях и их противоречивых сигналах. Маркетологи всегда будут придумывать фокусы, заставляющие нас покупать больше. Будут задавать настроение нашим покупкам, менять моду со скоростью света, внушать, что шопинг может происходить не только по нужде, но и для удовольствия и так далее. Но теперь вы легко замечаете эти приемы и не позволяете дергать вас за ниточки.

Вы научились смотреть на жизнь с позиции ученика

Набираясь опыта и продвигаясь вверх по карьерной лестнице, люди порой слишком задирают нос, перестают прислушиваться к чужому мнению, воспринимать критику и неохотно учатся новому. Вы знаете, как важно оставаться чутким к изменениям в мире и постоянно учиться новому. Вы всегда готовы выслушать свежие идеи даже от человека, который ниже вас по статусу, не говоря о том, чтобы внимать тем, кто уже добился больше вашего. Вы привыкли делать это, не давая оценок самой личности, не уходите в отрицание по привычке. Выслушиваете любую идею и лишь затем анализируете и принимаете решение о том, стоящая она или пустая.

Вы успешно побороли синдром самозванца

Синдром самозванца заключается в том, что человек не способен смириться со своим успехом, считает, что не заслуживает его, что он является результатом счастливой случайности или обмана. Может, раньше вы и стеснялись заявлять о себе, просить адекватную плату за выполняемую работу у своих друзей и знакомых или претендовать на повышение. Но теперь вы перестали обесценивать свой труд и уж точно не позволяете делать это другим. Вы поняли, что желать для себя лучшие условия и высокую должность вполне адекватно и оправданно, тем более когда вам действительно есть что предложить взамен — ваши ценные навыки и знания.