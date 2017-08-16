9 сигналов о том, что пора защищать свои интересы в отношениях

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы часто говорим о равноправии, о необходимости уважения к интересам друг друга. В теории мы все подкованы. А как насчет практики? Сумеем ли мы разглядеть нечестность в реальных отношениях при первом ее проявлении? AdMe.ru предлагает вам посмотреть со стороны на довольно распространенные ситуации. Возможно, кому-то это поможет по-новому взглянуть на личные отношения.

Неравный расход времени и финансов на общие нужды

Вы каждый день сбиваетесь с ног, чтобы после работы успеть сбегать в магазин и приготовить завтрак, обед и ужин, потому что ваш партнер привык хорошо и регулярно питаться? Вы берете еще полставки, потому что у вас не хватает денег на новые прихоти любимого человека? Вашей зарплаты не хватает на двух человек? Это нечестно!

Соседство, выгодное только одному из вас

Ваш партнер живет у вас дома, и вы делите пополам расходы на еду? У каждого из вас в ванной стоит несколько бутылочек, купленных лично для себя? Вы по очереди готовите и убираете квартиру? Кажется, тут все окей. Но все равно — нечестно!

Мнимая финансовая независимость

Вы не предлагаете друг другу финансовой поддержки в трудное время. Ведь всем известно, что деньги портят отношения. Даже поговорка есть: «Хочешь потерять друга — дай деньги в долг». Это нечестно!

Вам не на кого положиться

Вы точно знаете, что болеть нельзя, потому что за вами будет некому присмотреть? Вы считаете, что ваш партнер так же обойдется без вашей помощи, так как он не ваш ребенок? Вы не можете поручить ему покормить животное или полить цветы во время вашего отъезда? Это нечестно!

Один на один со стрессом

Вы стараетесь не рассказывать партнеру о своих переживаниях, потому что знаете, что не найдете сочувствия? Вы не просите друг у друга советов, потому что не совсем в курсе жизни друг друга? Вы не ощущаете моральной поддержки, когда она вам отчаянно необходима? Это нечестно!

Упреки в несостоятельности по половому признаку

Вас упрекают в том, что вы не можете отремонтировать текущий кран на кухне? Вас стыдят тем, что борщ не такой вкусный, как у мамы? Вам советуют начать зарабатывать «как мужик», стать уже, в конце концов, «хорошей хозяйкой»? Это нечестно!

Сравнение не в вашу пользу

Вам часто и с удовольствием ставят в пример замечательного мужа ее подруги? Вы в курсе талантов и одаренности жены его приятеля? Почему-то никто не вспоминает, что в начале отношений вы были пределом мечтаний. Это нечестно!

Отказ от ответственности

Ваши дети не такие одаренные, как дети ваших друзей? Обои в вашей спальне, которые вы выбирали вместе, вдруг стали «результатом твоего ужасного вкуса»? На вас постоянно перекладывают ответственность за все, что касается обоих? Это нечестно!

Неподходящее хобби

Ваша коллекция моделей поездов занимает слишком много места? Вы мешаете сосредоточиться на сериале, потому что слишком громко стучите вязальными спицами? Ваше хобби не выдерживает никакой критики? Это нечестно!

Свои интересы превыше всего

Вы обнаруживаете, что вам не хватает места на полках, хотя занимаете меньше половины? Несколько ваших диорам оказались на помойке, потому что «так и дышится легче!»? Ваши нужды не учитываются наравне с нуждами партнера. Это нечестно!