9 признаков отношений без будущего (7-й признак не очевидный, зато очень точный)

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Отношения и эмоции тесно взаимосвязаны. И именно по наличию, отсутствию или качеству последних можно судить о том, насколько пара счастлива и как долго продержится их союз. Иногда все признаки обреченных отношений могут быть налицо, но один из партнеров, даже чувствуя себя не в своей тарелке, может игнорировать их или вовсе не замечать. Именно для таких случаев мы подготовили список признаков отношений, о которых, скорее всего, нельзя сказать «жили они долго и счастливо».

AdMe.ru предлагает посмотреть правде в глаза и сделать верные выводы: если вы отметили, что к вашим отношениям применима лишь пара пунктов, то их, вероятно, еще можно спасти. Но если подходит бо́льшая часть или даже все, то это уже повод серьезно задуматься, правильно ли вы распоряжаетесь своей жизнью и временем.

1. Вы не можете стать «лучшим человеком» в этих отношениях

Это касается как внутреннего состояния, так и ваших планов относительно карьеры и профессиональной деятельности. Человек рядом с вами не только не дает возможности самореализоваться и заниматься любимым делом, но и постоянно подрывает вашу веру в себя, ваш душевный баланс и способность наслаждаться жизнью. Вы постоянно испытываете чувство подавленности, ненавидите себя, когда в очередной раз не получилось сохранить спокойствие, выслушивая очередную претензию. Вам кажется, что жизнь проходит мимо вас, потому что идет вот уже 10-й месяц, как вы планируете пойти на курсы игры на фортепиано или курсы по программированию, чтобы связать с этим свою жизнь, а ваш любимый человек не только не вдохновляет, но и пытается найти всяческие аргументы, почему это плохая затея. В счастливой и гармоничной паре люди должны совместно расти и развиваться, всячески направлять и помогать друг другу. Если в ваших отношениях кто-то один или вы оба тянете друг друга на дно, то это уже не тревожный звоночек, а настоящий вой сирен, который извещает о том, что пора приступать к решительным действиям.

2. Вы больше не гордитесь своим партнером

Подумайте: когда кто-то спрашивает вас о второй половинке, как у нее дела и как успехи, что вы чувствуете в этот момент? Вам хочется с радостью и гордостью рассказать о любви, о счастье быть вместе, о том, как вы рады, что с вами рядом такой, добрый, целеустремленный и прекрасный человек? В начале отношений нам всегда хочется в некотором роде похвастаться своими возлюбленными, даже несмотря на то, что счастье любит тишину. И все потому, что мы чувствуем, что нам крупно повезло, ведь мы встретили любовь всей своей жизни, и при этом мы не видим почти никаких недостатков. Чуть позже, когда волна слепой влюбленности спадает, все мы, конечно же, начинаем понимать, что нет идеальных людей, да и наш избранник не исключение. Но разница между счастливыми отношениями и теми, которые обречены на провал, в том, что в первом случае влюбленные меньше зациклены на плохом и продолжают гордиться своим выбором, а во втором гордость быстро сменяется разочарованием и даже брезгливостью.

3. Между вами уже не случается особенных и знаменательных моментов

Вы вдруг осознаете, что нет особой разницы между тем, когда вы были свободны, и тем, что происходит сейчас в этих отношениях. Разве что чуть больше переживаний, чем могло бы быть в случае вашего одиночества, но в целом ничего хорошего жизнь в паре вам точно не приносит. Неправильно, когда в отношениях «ну все нормально, ничего особенного», ведь любовь — это изначально волшебное чувство, которое меняет наше сознание. И речь даже не о каких-то больших праздниках, сюрпризах и суперважных событиях. Но когда в паре есть искренняя взаимность и люди наслаждаются обществом друг друга, то у них сами собой появляются какие-то особенные шуточки, понятные только им двоим, милые и забавные прозвища и т. д. Даже самая простая прогулка вокруг дома приобретает особую атмосферу и смысл и становится наполнена как раз теми самыми «моментами», которые влюбленные затем с теплотой вспоминают еще долгие годы. Если же вы живете как соседи, которых почти ничего не связывает или, хуже того, много чего напрягает, то пора честно выставлять белый флаг и признаться, что это конец.

4. Партнер начинает раздражать вас в сложные периоды

Если в трудные времена (не касающиеся ваших взаимоотношений) вы испытываете больший стресс от партнера, нежели от самих обстоятельств, это говорит о том, что вы перестали быть союзниками, даже напротив, считаете друг друга еще большей обузой в это непростое время. Когда у кого-то из членов пары случается беда — уволили с работы, поставили неприятный диагноз, да или просто накатила непрошеная депрессия, — люди стараются всеми силами поддержать друг друга, ищут пути решения проблемы и, конечно, стараются подбодрить и уверить в том, что все наладится. Если же в ваших отношениях в подобной ситуации вы предпочли бы оказаться в одиночестве, а человека рядом вам приходится буквально терпеть либо срывать на нем злость, то это тоже прямой признак того, что что-то идет не так.

5. Будущее больше не имеет для вас значения

Вы устали от ссор и стычек, а еще больше устали думать о том, правильное ли вы решение приняли, когда вообще связались с этим человеком. Отстраниться от ситуации и отношений становится самым простым решением, и вы все чаще повторяете про себя: «Будь что будет», складывая ответственность за вашу жизнь и будущее на высшие силы и на судьбу. Но важно вовремя понять, что время бежит без остановки, и, пока вы будете закрывать глаза на свое неудовлетворение партнером и существование с ним, пройдут бесценные недели, месяцы и даже годы, которых обратно вам уже не вернуть.

6. Вы начинаете часто фантазировать и испытывать интерес к другим людям

Испытывать влечение к кому-то или отмечать, насколько кто-то красив и талантлив, нормально, даже если вы в паре. Но представлять себе, как хорошо быть свободным или какими могли бы быть ваши отношения с этим «кем-то другим», а тем более беззастенчиво ловить взгляды и искать встреч с третьими лицами, — это уже явный признак того, что любовный союз трещит по швам. А если еще точнее, то это значит, что мысленно вы уже много раз расстались со своим партнером и готовы к кардинальным переменам. Если вы вспомните те счастливые времена, когда в паре царили мир и гармония, то поймете, что в крепких отношениях нет места подобным размышлениям, ведь сердце занято любимым человеком на 100 %. Но раз подобные сомнения уже закрались вам в голову, значит вы больше не ждете от нынешних отношений ничего хорошего и пытаетесь найти спокойствие и радость в другом месте, даже если пока до конца не осознаёте этого.

7. В отношениях наступила «эмоциональная тишина»

Еще один вид безразличия, который уже касается не будущей жизни и планов, а партнера непосредственно. Мы часто слышим утверждения о том, что любовь не может быть наполнена эмоциями всю жизнь. Когда стадия влюбленности и страсти проходит, наступает период привязанности, уважения, тепла, спокойной гармонии. Это действительно так, сложно поспорить. Но в полноценных отношениях этот период по прежнему наполнен эмоциями, просто другого плана. Возможно, они менее яркие, фееричные и безумные, как в самом начале, когда кажется, что можно свернуть горы ради друг друга, но они по-прежнему поддерживают огонек, позволяют людям не терять интереса друг к другу, сопереживать и заботиться. Когда же эмоций уже нет и в помине, это легко определить: вы не интересуетесь жизнью друг друга, не стремитесь общаться, и вы дважды думаете, прежде чем сказать что-то доброе и милое, потому что не уверены либо в том, что действительно чувствуете это, либо в том, что ваше признание не будет проигнорировано.

8. В паре присутствует бесконтрольная и беспочвенная ревность

Это прямая противоположность предыдущему пункту, которая, однако, тоже не доводит до добра. Пожалуй, мало кому будет неприятна ревность в разумных пределах. Ведь это, безусловно, тешит самолюбие: если вас ревнуют, значит считают действительно красивым, интересным и привлекательным человеком. Вам кажется прекрасным, если ваш парень считает, что вы можете обольстить кого угодно даже в растянутой футболке, или если ваша девушка думает, что на вас слетятся толпы девиц, если вы выйдете за лимонадом в потертых джинсах. Значит, вас ценят и искренне дорожат. Однако, как уже было сказано, все хорошо в меру. Если ревность переходит все границы, с завидным упорством просматриваются телефоны, закатываются истерики, когда вы идете на банальный корпоратив, у вас практически не остается свободного времени и пространства, потому что партнер фиксирует каждый ваш шаг, то это уже патология, которая вряд ли излечится, особенно если отношениям уже не один месяц или тем более год. Даже если поначалу вам будет казаться, что вас это устраивает и что рано или поздно все устаканится, скорее всего, в итоге эта ситуация все же приведет к разочарованию и ярости, а затем и к расставанию.

9. Вы больше не боитесь мыслей о расставании

Когда мы дорожим отношениями, то даже мысль о возможном расставании заставляет нас вздрогнуть от испуга и постараться как можно скорее отмахнуться от нее. Это нормальная реакция человека, который влюблен настолько, что просто не представляет и не хочет представлять, какой может быть жизнь без объекта его любви. А вот когда в отношениях все не клеится, сил на то, чтобы все исправить, остается все меньше и надежды на спасение тонущего корабля почти иссякли, то такие мысли становятся чем-то уже само собой разумеющимся. Они больше не пугают, не заставляют сердце биться чаще, и даже более того — приносят какое-то странное чувство облегчения, что все это наконец-то закончится и появится возможность начать жизнь заново.