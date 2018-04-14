9 приятных бонусов официального брака, о которых многие и не задумывались

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Отношения, будь они юридически оформлены или нет, оказывают влияние на наше психическое и физическое здоровье. С близким человеком можно разделить радостные моменты и довериться ему в трудные минуты. Однако помимо влюбленности, радости, бабочек в животе, поддержки и понимания существуют и неожиданные, неочевидные плюсы, которые дает нам штамп в паспорте.

Мы в AdMe.ru изучили и собрали для вас самые необычные бонусы, почему же так полезно состоять в официальном браке.

1.

Брак для супругов имеет много финансовых выгод. В разных странах существуют государственные программы, поддерживающие молодые семьи, есть налоговые льготы и различные субсидии. К примеру, во Франции холостяки в среднем платят больше налогов, чем женатые (так как среднеарифметический доход QF меньше), а женатые с детьми платят налогов еще меньше (чем больше детей, тем меньше налогов). Помимо налогов есть еще одно финансовое преимущество женитьбы — экономия и рациональное использование денег. Согласно различным исследованиям, женатые люди увеличивают долю своего капитала в сравнении с одинокими людьми.

2.

Ученые определили, что состоящие в браке люди менее подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от холостых и одиноких. Согласно одному из объяснений, состоящие в браке люди чувствуют ответственность и чаще обращаются за необходимой медицинской помощью при возникновении проблем со здоровьем. К тому же замужние женщины следят за здоровьем всех членов семьи.

3.

Еще один плюс семейных отношений состоит в том, что часто пары решают избавиться от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем. Это объясняется тем, что люди задумываются о своем здоровье и, как следствие, о здоровом потомстве, а также об экономии семейного бюджета.

4.

Женатые люди имеют меньше шансов умереть преждевременной смертью в среднем возрасте, чем одинокие. И это объясняется также тем, что люди, имеющие партнера, менее склонны к рискованному поведению. Когда у человека есть супруг и семья, он несет ответственность за себя и своих близких, меняя себя к лучшему и избегая опасных ситуаций.

5.

То, что незамужним девушкам не дают визы в восточные страны, такие как OAЭ или Иордания, — это, разумеется, миф. Однако хоть такого правила и нет, штамп в паспорте в любом случае существенно увеличивает шансы на выдачу визы в любую страну. Человек, состоящий в браке, вызывает большее доверие в посольстве. Вряд ли женатый человек неожиданно захочет остаться в стране, куда приехал как турист, если дома его ждет семья.

6.

Люди, состоящие в браке, легче и быстрее справляются с раком. Семейное положение положительно влияет на выздоровление. Эмоциональная и материальная поддержка от любимого человека играет важную роль при борьбе с раком. Исследование показало, что у одиноких пациентов на 53 % меньше вероятность получить необходимую терапию, чем у женатых. Часто именно любящий человек управляет логистикой лечения больного, поиском врачей и при этом оказывает поддержку. К тому же во многих странах посетители, не являющиеся законными супругами пациента, либо не допускаются в палату, либо только в сопровождении родственников.

7.

Исследования показали, что женатые работники часто зарабатывают больше денег, вызывают доверие и получают больше льгот, чем их холостые коллеги. Согласно исследованиям Мичиганского университета, замужние женщины зарабатывают на 4 % больше, чем одинокие, а женатые мужчины, соответственно, на 7 % больше. Для многих директоров отсутствие кольца на пальце говорит о несерьезности человека. Семейный человек более оседлый, с места на место передвигаться ему будет сложнее. Если сотрудники обладают одинаковым уровнем компетентности, то предпочтение отдается женатым. Поэтому самые надежные сотрудники — женатые мужчины и замужние женщины.

8.

Наличие семьи — это показатель ответственности. Поэтому при прочих равных возможностях банк скорее даст кредит женатому клиенту, нежели холостому. Женатые пары, которые предпочитают подавать заявки на получение кредитов, могут иметь 2 преимущества. Если вы и ваш супруг решили подать заявку на автокредит совместно, банк посмотрит на партнера с большей зарплатой или примет во внимание обоих супругов при определении того, какую сумму дать и сколько процентов взимать. Также вы можете включить оба ваших дохода в заявку на получение кредита. Более высокий доход сделаем вас более привлекательным заемщиком и позволит получить лучший кредит.

9.

Супружеская привилегия — это юридический термин, который дает вам право не свидетельствовать против вашего супруга в суде, и наоборот. Она существует в США, Великобритании и Австралии. Это относится к гражданским и уголовным делам и применяется с момента заключения вашего брака и продолжается после развода или смерти.

Бонус

В штате Монтана замужние женщины не могут ловить рыбу в отсутствие мужей по воскресеньям, а незамужним женщинам никогда не разрешается ловля рыбы без мужчин.

Вот такие неожиданные плюсы есть у официального брака. Может, вы вспомните еще что-нибудь?