9 привычек, которые тормозят наш мозг

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мозг хранит много тайн, которые пока недоступны ученым. Тем не менее они выяснили: есть ряд привычек, которые мешают мозгу работать продуктивно. А значит, незаметно для нас самих делают нас глупее. Мы в AdMe.ru решили разобраться, от каких же привычек стоит избавиться, чтобы работать эффективно и с умом.

1. Зависание в соцсетях

Не секрет, что постоянная прокрутка лент в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и других социальных сетях мешает нам сосредотачиваться. Мы получаем много самой разной информации за маленький промежуток времени, да еще и небольшими порциями. Для мозга такое поведение быстро становится привычным. Он постоянно перескакивает с задачи на задачу и ищет новое. Если же нужно внимательно поработать, приходится с большим трудом останавливаться и концентрироваться на чем-то одном. Что делать? Почитать книгу, сходить на тренировку или заняться любой физической деятельностью.

2. Поиск всех ответов в интернете

Конечно, неограниченный доступ к информации значительно упростил нашу жизнь. Мы больше не сидим в библиотеках, выискивая нужные данные, и не тратим время на ксерокопирование книг. Но есть и другой момент. Психологи говорят о так называемом «эффекте Google»: когда мы знаем, что всю информацию всегда можно найти, задав вопрос в поисковике, мы быстро ее забываем. И, получается, автоматически отвыкаем использовать собственную память. Что делать? В следующий раз, как только рука потянется спросить Google, как испечь печенье или сколько варить пельмени, попробуйте вспомнить мамины подсказки.

3. Работа во время болезни

Часто мы ходим в офис, не обращая внимания на насморк или кашель. Но подобное поведение чревато осложнениями. В периоды, когда иммунитет ослаблен, сердце работает с повышенной нагрузкой и мозг тоже нацелен на поддержание здоровья, а не на эффективность в труде. В итоге ни качественной работы, ни быстрого выздоровления. Что делать? Заболели — отлежитесь дома, отдохните и хорошо пролечитесь. А потом с новыми силами уже за работу.

4. Отказ от общения

Коммуникация — очень важный способ развития мозга. Во время общения с разными людьми формируются новые нейронные связи. Если же человек привык отмалчиваться, мало говорит, ограничивается узким кругом общения, он этим самым ограничивает свое развитие. Что делать? Если друзья приглашают на вечеринку — согласиться. И в следующий раз тоже. Так постепенно появится куча общих тем, которые можно обсуждать бесконечно.

5. Привычка мало спать и поздно просыпаться

Во время сна наш мозг активно работает, кодируя информацию. Короткий и некачественный сон влияет на нашу способность к обучению новому. Если вы мало спите, ложитесь за полночь, а потом и встаете поздно, это влияет на качество запоминания данных. Внимание становится более рассеянным, а память работает хуже. Что делать? Наладить собственный ритм, в котором ночь будет для сна, а утро — для продуктивной работы.

6. Мысли о своем исключительном уме

Исследования Кэрол Двек, профессора психологии Стэнфордского университета, показывают: стоит очень осторожно хвалить людей. В частности, если петь восторженные оды не достижениям, а уму собеседника, со временем это может сыграть с ним злую шутку. И вот почему. Существуют 2 типа мышления: неподвижное и мышление роста. Люди с мышлением первого типа считают, что все свои способности получили с рождения, а принять неудачу — значит расписаться в собственной глупости. Поэтому они избегают ситуаций с повышенным риском. Люди с мышлением роста думают, что попытки делают их умнее. Неудача не выбивает их из колеи, а, наоборот, помогает проанализировать ошибки и в следующий раз больше стараться. Что делать? Лучше считать себя не умным, а человеком, который еще многого не знает. Это действительно поможет стать умнее.

7. Частая проверка мессенджеров

Привычка постоянно проверять мессенджеры, почту, многозадачность и постоянное перепрыгивание с задачи на задачу делает нас глупыми. Мы постоянно отвлекаемся и потом дольше входим в рабочий ритм. Что делать? Сосредоточиться на выполнении всего одного дела за раз. А переписку проверять раз в 3–4 часа, этого вполне достаточно.

8. Жевание жвачки

Ранее ученые считали, что жвачка сказывается позитивно на работе мозга. Ведь ее жевание повышает кровоток к мозгу и тем самым улучшает умственные функции. Но в последнее время исследователи заговорили, что в процессе жевания человек отвлекается от основной задачи — кратковременного запоминания. Например, ему сложнее выучить порядок предметов в списке. Что делать? Жевать жвачку по дороге на работу или домой, если очень хочется. А во время самой работы лучше воздержаться.

9. Потребление жирной пищи