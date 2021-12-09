9 привычек, которые не хуже ярлыков на одежде показывают разницу между теми, кто вырос в бедности, и богатыми

Среда, в которой растет ребенок, так или иначе оказывает влияние на его дальнейшую судьбу. Причем особенно сильно это отражается на детях из бедных семей. От того, кем будут их соседи, одноклассники и даже какой в их месте проживания будет экологическая обстановка, в конечном итоге зависит, кем они станут: неудачниками или успешными людьми.

AdMe.ru решил выяснить, какие черты характера и привычки отличают людей, выросших в бедности, от отпрысков состоятельных родителей.

Не всегда могут себя контролировать и склонны совершать импульсивные поступки

Люди, выросшие в бедности, чаще поддаются сиюминутным желаниям. Они с большей вероятностью наберут кучу ненужных вещей на распродаже, а решив сесть на диету, с большей вероятностью сорвутся и накупят пирожных. Я шопоголик. Каждый день делаю заказы в онлайн-магазинах. AliExpress вообще мрак — 10–15 заказов в день! Вещи иногда дарю и продаю, чаще просто складирую. У меня больше 200 пар обуви, одежды просто нереально много, огромные коробки на чердаке, дорогих сумок больше 100 штук, косметики — ящики... Началось все, когда у меня после бедной юности появилась хорошая работа и деньги. Проходило, только когда влюблялась. Видимо, диагноз. © Подслушано / Ideer

Знаешь, когда тебе грустно и ты идешь тратить деньги. А потом сидишь с новыми покупками все такой же грустный, но еще и бедный. © mdmarylin / Twitter

Обходятся малым

Люди, выросшие в бедности, нередко становятся неприхотливыми в вопросах быта. И часто бросаются в другую финансовую крайность — они могут годами носить одну и ту же обувь, пока она совсем не развалится, ездить отдыхать в одно и то же место, вместо того чтобы получать новые впечатления и расширять кругозор. Они редко себя балуют и отказывают себе во многих удовольствиях. У меня была любимая тетя, которая однажды взяла с полки магазина банку спаржи, посмотрела на нее... и поставила обратно. Спаржа стоила $ 3, а у нее была хорошая пенсия и $ 650 тыс. в банке. Но она пережила Великую депрессию и не могла позволить себе платить $ 3 за банку спаржи. © Jim Sadler / Quora

Я родилась и выросла в бедной семье. Работать начала лет с 14. Всегда во всем себе отказывала. Сейчас с финансами все отлично, но я не могу пересилить себя и купить что-то хорошее из одежды или продуктов. Мой мозг все еще экономит. © Подслушано / Ideer

Склонны чаще пасовать при столкновении со сложной задачей

Стресс, порождаемый бедностью, вызывает у детей ухудшение кратковременной памяти по сравнению с их более состоятельными сверстниками. Причем взрослые люди, выросшие в стесненных финансовых условиях, тоже хуже запоминают информацию, чаще сдаются, когда нужно решить сложную задачу, и нередко чувствуют себя беспомощными. Я осознал, что мы бедны, только в старших классах, так как состоятельных подростков в нашей школе было немного. Однажды мы чудом избежали выселения из дома. Поступив в колледж, я был в шоке из-за разницы между богатыми и бедными студентами, и это повлияло на мою социальную жизнь. Пока остальные развлекались, я оставался в стороне. Не только потому, что не имел привычки себе что-то позволять, но и потому что боялся все потерять. Сейчас я женат, мы с женой достаточно обеспечены, чтобы причислить себя к среднему классу, мы не зависим от государственной помощи (не то что в детстве!), но я по-прежнему живу в страхе оказаться в такой же ситуации, как в свои юные годы. © Jason Lewis / Quora

Нередко ждут подачек от судьбы, вместо того чтобы решать проблемы

Не только молодые, но и пожилые люди чаще идут на риск и решаются на приключения, если они живут в стесненных финансовых условиях. Нередко они не умеют копить и планировать свое будущее, а вместо этого хотят получить все сразу. У моей подруги парень мечтает разбогатеть. Вот так, чтобы сразу: найти кошелек, выиграть в лотерею, бабулино наследство прибрать к рукам. Поэтому, гуляя по улицам, он исследует их на предмет значимых находок. И вот идем мы как-то и его зоркий взгляд замечает борсетку на асфальте. Метров 100 до нее он пролетел коршуном, в мыслях уже потратив найденное. И вот находка в его руках, он вслух предполагает, какое количество денег в ней, открывает, а там просто книга. © Подслушано / Ideer

Мем моей жизни заключается в том, что, пока все мечтают о крестной-миллионерше за границей, у меня реально есть неприлично богатый крестный в Испании, но последний раз я о нем слышала лет 15 назад, когда он по ошибке набрал маму в Skype и спросил обо мне: «Ну как там ваш мальчик?» © iamh***cat / Twitter

Могут годами копить ненужные вещи и продукты

Из страха снова остаться ни с чем или просто из желания чувствовать себя увереннее люди, пережившие бедное детство, склонны накапливать кучу вещей. И расставаться с ними им бывает чуть ли не тяжелее, чем с близкими людьми. Свекровь собирала «приданое» своим сыну и дочери: 2 стиралки «Малютка», 2 швейные машинки, холодильники, ковры, дорожки, посуду... Мы с мужем жили на съемной квартире, и полы были холодные. Когда наш сын начал ползать, ковра в коридоре не было. И вот приехали мы к свекрови, смотрю — а у нее за кроватями дорожки аккуратно так свернуты. Я попросила дать нам одну, а она в ответ: «Нет! Вот купите свою квартиру, тогда и отдам». 3 года спустя она продала свою квартиру, переехала поближе, а все вещи в новую не влезают. Звонит: «Возьми стиралку. Она новая в коробке». А мне зачем? У меня автомат. «Ну машинку швейную возьми!» Так у меня современная. «А ты дорожки хотела — приходи отдам». Спасибо, у меня сын не ползает уже, да и полы в квартире теплые. © МадамА / AdMe

В 90-е готовили еду во дворе на печке. Если было из чего готовить. Обычно это была картошка с нашего огорода. Осенью привозили лук мешками под зарплату. Мама нажарит сковороду одного лука — и едим. Лук с тех пор ненавижу. Чая не было — заваривали ветки и листья малины и смородины. Детьми ходили на брошенные базы собирать металлолом, чтобы купить не сладости и жвачки, а маме сахар с маслом подсолнечным. Но мы выжили, и своих детей заставляю доедать свои порции, хлеб. Не люблю, когда еда выбрасывается. С тех пор нервничаю, когда дома заканчиваются крупы, макароны, сахар. Покупаю все с большим запасом. © Ромашка / AdMe

Им бывает трудно совладать с завистью или обидой

Есть немало людей, выросших в бедности, которые делают все, чтобы добиться успеха. Но некоторые из них, имея за плечами непростой опыт в детстве, предпочитают сетовать на судьбу и мучаются от негативных эмоций. У моих друзей всегда были телефоны последней модели, а я до недавнего времени не мог себе позволить купить «звонилку». Я старался есть поменьше, чтобы моей семье не приходилось снова покупать еду. И я постоянно судил своих друзей за то, что они делают со своими деньгами, и думал: «О, если бы у меня были эти деньги, я бы их так не тратил!» А мысль о том, что у них есть возможность получить платное образование, а они не используют ее как следует, вызывала у меня злость. © Anonymous / Quora

Семья моего мужа обеднела, когда его отец заболел туберкулезом. Его сестра в юном возрасте ушла из дома беременная, вышла замуж и жила, не работая и пользуясь только государственными пособиями. Я, напротив, из богатой семьи, но всего, что мы имеем, мы с мужем достигли сами: мы брались за любую работу, обходились без праздников, довольствовались дешевой едой, взяли сами дом в ипотеку. И на протяжении многих лет его семья говорила нам, что нам «повезло», раз мы купили дом; «повезло», что нам не нужно беспокоиться о деньгах; «повезло», что наши дети могут ездить на экскурсии от школы. Так что, с одной стороны, богатство после бедности дает вам чувство безопасности, а с другой — осуждение других членов семьи за то, что вы так преуспели. © Donna Poore / Quora

Предпочитают виртуальную реальность миру вокруг

Чем меньше у человека денег, тем чаще он убегает от реальной жизни и проводит время за просмотром сериалов, фильмов и шоу. Так, подростки из бедных семей проводят за своими смартфонами и планшетами почти на 2 часа в день больше времени, чем их более состоятельные сверстники. Но главное отличие в том, чем молодые люди занимаются в интернете: дети из богатых семей чаще используют его для поиска информации и чтения новостей, а малообеспеченные подростки предпочитают играть в видеоигры и общаться в чатах. Что касается взрослых, то многие вполне состоятельные люди играют в видеоигры — правда, не более 10 с половиной часов в неделю. Но с ростом состояния количество часов сокращается: так, мужчины с доходом более $ 500 тыс. в год тратят на видеоигры не более 50 минут в неделю. А что до миллионеров, то они вместо игр проводят немало времени за чтением. Билл Гейтс, к примеру, читает около 50 книг в год.

Не уклоняются от общения и проявляют эмпатию

В общении с малознакомыми или незнакомыми людьми люди, выросшие в бедности, охотно поддерживают зрительный контакт, смеются и кивают головой. Они легко распознают чужие эмоции и, как правило, более способны к эмпатии. А вот если вам встретится человек, который на собеседовании или конференции всячески уклоняется от общения с собеседником, ерзает на месте или вовсе зависает в своем планшете или блокноте, вероятно, он родился в богатой семье. Чувствуя свою независимость от других, он не привык искать лишних социальных контактов и обращает внимание больше на вещи, чем на людей. Я не думаю, что мое бедное детство слишком негативно на меня повлияло. Я больше ценю людей, чем вещи. Я стараюсь проявлять изобретательность и учусь делать что-то сама вместо того, чтобы тратить деньги на чью-то работу. Я знаю, как развлечься, не тратя много денег. Кроме того, я думаю, что стала более дружелюбной и менее конфликтной, потому что вынуждена полагаться на чужой опыт. А еще я более сострадательна к людям с финансовыми трудностями. © Alona Cortes / Quora

Ведут себя более мудро в отношениях

Хотя конфликты на почве финансов являются одной из основных причин расставания, по-настоящему богатым людям не проще, а, наоборот, даже тяжелее строить счастливые отношения. Многие из них не способны идти на компромисс, критично оценивать себя и склонны обвинять во всем вторую половинку. Люди, выросшие в семьях со средним или маленьким достатком, более склонны проявлять сочувствие и гибкость в отношениях, поэтому имеют больше шансов на счастливые семейные узы. Работаю психологом. Пришла ко мне молодая симпатичная клиентка с рыжими волосами и пожаловалась, что от нее мужики шарахаются, как от прокаженной. Сама начальница, но хочет семью, ищет на работе и среди знакомых, только все глухо. А через 15 минут общения выяснилось, что клиентка сама звонит мужчине и в довольно категоричной форме предлагает ему сходить куда-нибудь. Затем она буквально забрасывает его вопросами, из-за чего встреча начинает походить на допрос с пристрастием, в ходе которого мужчина не успевает задать ни одного собственного вопроса или хотя бы сменить тему. В итоге незадачливый кавалер пропадает с горизонта и не выходит на связь. © LostShadow / Pikabu