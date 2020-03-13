9 принципов жизни, которым следуют богатые люди, а бедные считают их глупостью

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Советы о том, что надо много читать и поменьше работать в офисе, конечно, хороши, но малопригодны, потому что это не все, что нужно, чтобы стать состоятельным человеком. Для этого необходим особый склад ума и настрой, который создается как раз благодаря определенным привычкам, ведь недаром у миллионеров они схожи. Как и у тех, кто еле сводит концы с концами.

Мы в AdMe.ru уверены, что правила жизни людей, которые добились успеха, достойны того, чтобы вы о них узнали.

1. Они держат рот на замке

Состоятельные люди многое делают по-другому: они не кричат о своих деньгах и не пытаются всему миру продемонстрировать то, какие они успешные. Самые богатые люди, которых я знаю, одеваются исключительно дешево, а если у них и есть дорогие вещи, вы не узнаете об этом, потому что они не стремятся их демонстрировать. А те, кто только пытается произвести впечатление и показать, что он состоятелен, наоборот, выставляет брендовые вещи напоказ. © Bran_Solo / reddit

Богатые преуменьшают свои заслуги и «молчат» о своем финансовом положении. Одежда у них хорошего качества, все подобрано со вкусом, но ничто не привлекает к себе чрезмерного внимания. В то время как увешанные с головы до ног брендовыми вещами люди жаждут вашего внимания и хотят казаться богатыми. © Back2Bach / reddit Именно чрезмерность, иногда комичная и нелепая, выдает нуворишей и людей, которые хотят казаться «своими» среди состоятельных особ.

2. Заботятся о здоровье

Любой богатый человек повторит вам «мантру» районного терапевта: «Профилактика лучше лечения». Cостоятельные люди часто пользуются услугами «медицинского консьержа»: ежегодно платят фиксированную сумму конкретному врачу, чтобы получать любую необходимую им помощь в любое время, не испытывая сложностей и затруднений. © LarsAlereon / reddit

Все известные мне люди с высоким уровнем дохода уделяют внимание профилактике заболеваний и поддержанию здоровья, а не фактическому лечению заболеваний. Конечно, им доступен первоклассный медицинский скрининг, но ранняя диагностика, которая может спасти жизнь, доступна каждому из нас. © Anthon Lund / quora Чтобы быть здоровым, совсем не обязательно быть богатым. Свежий воздух, режим питания и сна, отсутствие вредных привычек — все это не стоит ничего, кроме ваших усилий.

3. Умеют делиться

Если деньги становятся самоцелью, человек теряет связь с реальностью. Поэтому богачи занимаются благотворительностью и организуют частные фонды, которые без лишней бюрократии могут быстро решать многие вопросы. Люди с деньгами понимают, что большое богатство — это ответственность. Для тех, кто не понимает этого принципа, жизнь не в радость. Они просто живут в золотых клетках вместо железных. Одно из преимуществ людей со средним достатком заключается в том, что они могут наслаждаться иллюзией, будто деньги приносят счастье. У богатых ее не существует, поэтому самая важная привычка, которая у них есть, — придавать своим деньгам ценность, помогая другим, а не использовать статус, чтобы придать смысл своей жизни. © David Frank Gomes / quora

Мой зять — миллиардер, у него свой бизнес, но он носит мешковатые штаны и пуховики из полиэстера. Как-то раз мой брат попросил у него денег взаймы и тот вытащил пачку купюр и сказал, что это подарок, а не кредит. Он всегда был очень скромным и оставался самим собой. Кроме того что он купил хороший дом и устроил 3 детей в хорошие школы, он не тратит свои деньги, а вкладывает их. © catsasss / reddit Супер, скажете вы, у них есть деньги — чего ж не помогать? Но помощь необязательно должна быть материальной, главное — проявить участие к чужой судьбье и делать это бескорыстно.

4. Они находят время для благодарности

Дело даже не в том, что это элементарная вежливость, без которой никогда не стать своим в среде состоятельных людей. Умение испытывать благодарность и выражать признательность обладает большой силой. Все состоятельные люди, которых я знаю, говорят спасибо банкиру, своему садовнику, адвокату, мусорщику, председателю правления, потому что осознают жизненно важный вклад каждого в их успех. Они ценят всех и ничей труд не принимают как должное. Они заставляют других чувствовать себя счастливыми оттого, что те стали частью их команды. В ответ на доброту и благодарность они получают 110 % усилий от тех, с кем работают. Это и позволяет им добиваться успеха и приумножать состояние. © Steve Kobrin / quora Как метко заметил Роберт Таунсенд, бывший президент Avis и один из руководителей 20th Century Fox, «„спасибо“ — серьезно недооцененная форма компенсации за работу». Простые слова благодарности помогают выстраивать отношения и способны вдохновлять окружающих.

5. Понимают ценность образования

Помните выражение «Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь»? Именно такой «удочкой» и является хорошее образование. Один из членов моей семьи — менеджер по управлению частным капиталом у богатого человека, так что я знаю, о чем говорю. Они вкладывают деньги в образование как сумасшедшие. Дети хотят Maserati? Нет, они его не купят. Дети хотят учиться играть на пианино? Конечно, они получат столько уроков пианино, сколько захотят, и у них будут лучшие учителя. Они вкладывают деньги в лучших преподавателей, лучшие университеты, хотят дать действительно качественное образование. © Priamosish / reddit

Моя тетя и дядя богаты. Они не покупали себе новые авто, не баловали своих 2 детей. Но, когда я узнала, сколько стоило обучение их сына в частном художественном колледже, просто не поверила: $ 100 тыс.! Надо сказать, это окупилось: он устроился в крупное нью-йоркское рекламное агентство. © kieffa / reddit Новые знания и навыки — это новые возможности для развития, самореализации и заработка, поэтому образование — вложение длиною в жизнь.

6. Общаются с теми, на кого хотят равняться

Миллионеры очень внимательно относятся к тому, кто их окружает. Ведь известно, что подобное притягивает подобное. «В моем окружении те, у кого уже есть свое дело. Нужны точки соприкосновения с ними. Если у вас из 10 друзей нет ни одного, у кого есть свой бизнес, а сами вы бизнесмен, — вы скоро забросите свое дело, потому что ваше окружение, ваши друзья вас просто не будут понимать. Вам не о чем будет говорить, они будут вас утягивать в свой мир, где нужно работать с 9:00 до 18:00, где есть отпуск, где есть СМС 2 раза в месяц по поводу зарплаты, и они будут постоянно над вами подшучивать: „Не ушел бы с работы — был бы счастливым“», — говорит Сергей Косенко, молодой миллионер.

Ультрабогатые никогда не позволят токсичным людям присутствовать в их жизни. Они не будут проводить свое время с теми, кто беден и просто жалуется на жизнь, потому что именно это причина того, что «бедные становятся только беднее». © Ratna Kumar / quora Опыт бесценен, если рядом есть успешный человек, который готов им поделиться, глупо упускать такую возможность — уверены те, кого не волнует повышение цен на услуги ЖКХ. Они находят тех, кто готов им помочь и с ними на одной волне.

7. Не распыляются на то, чтобы произвести впечатление

Вещи больше не демонстрация статуса, большинство из них может позволить себе человек и со средним достатком — в кредит, конечно, но факт остается фактом. Я не стал менять образ жизни после большого увеличения дохода и быстро понял, что вещи не могут стать источником удвольствия. Слишком большое количество вещей начинает давить на вас. Лучше тратить на впечатления и путешествия. Воспоминания длятся вечно, вещи — мимолетная радость. А еще я не пытаюсь идти в ногу с друзьями и соседями. Вы никогда не знаете правду о финансовом положении другого. Так, у меня были с виду состоятельные друзья, которые боролись с долгами и почти не имели сбережений. © mwatwe01 / reddit

«Смотрите, у меня даже нет часов и колец. Часы я не ношу уже около 30 лет: теперь просто не понимаю, зачем они нужны, ведь узнать время я могу на смартфоне», — говорит Джек Ма, основатель Alibaba Group и богатейший предприниматель Китая. Демонстративное потребление и жизнь в долг — удел тех, кто не думает о будущем.

8. Создают подушку безопасности

Слишком часто богатым людям приходится сталкиваться с «золотоискателями» и охотниками за их состояниями. Они научились целиком полагаться на себя и вывели 2 правила, которые позволяют отделять отношения личные от финансовых: не афишировать свои доходы и иметь личный счет. Я живу нетипично для богача: обычная квартира, подержанная машина, одеваюсь в обычном магазине. С бывшей мы расстались после 6 лет отношений. Она случайно увидела мою банковскую выписку, и они с матерью начали просто использовать меня в качестве своего личного расчетного счета. Все началось с мелочей, а потом я погасил все долги ее семьи. Когда я спросил напрямую, подруга сказала, что если я люблю ее, то куплю все, что она попросит. Как вы понимаете, она стала бывшей. © MedicGirl / reddit

Не храните все деньги на совместных счетах. Имейте экстренный сберегательный счет только на свое имя и откладывайте туда часть заработка. Раньше муж начинал говорить, а я заканчивала предложение, мы пели вместе, я любила его всем сердцем. В моем случае предупреждающих знаков не было. Но после расставания личные доходы выручили бы меня. Если брак закончится, у тебя ничего не останется. © d / reddit Это вопрос не доверия, а целесообразности. Личная подушка безопасности нужна не потому, что один ждет предательства от второго, а потому что эти деньги когда-нибудь смогут вас выручить, может, даже спасти общий семейный бюджет. А еще они дают ощущение защищенности.

9. Приобретают себе комфортные, а не дорогие вещи

Деньги могут обеспечить только чувство удовлетворения, помочь в решении бытовых проблем, но, как только вы приобретете все необходимое, радости от них будет все меньше и меньше, даже если доходы будут только расти. Такой вот парадокс. Мои родители богаты. И все это они заработали сами. У них есть 3 правла: «Не покупай вещи, чтобы произвести впечатление», «Не трать деньги на роскошные автомобили, так как они быстро теряют ценность и их обслуживание влетает в копеечку», Все, что можешь, вкладывай«. Бесполезные траты: походы по кафе и ресторанам чаще, чем раз в неделю, погоня за новыми гаджетами. Серьезно, люди, у которых есть деньги, не заморачиваются на такую ерунду — они копят. © powerlesshero111 / reddit

«Я наблюдал за людьми из Apple, которые зарабатывали много денег и были несчастны. Некоторые из них купили Rolls-Royce и дома, у каждого дома был управляющий, а над ним управляющий управляющими. Их жены делали пластические операции и превращались в этих странных людей, непохожих на людей. Это не то, как я хотел жить. Это безумие. Я пообещал себе, что не позволю деньгам разрушить мою жизнь», — говорил Стив Джобс, один из основателей корпорации Apple и киностудии Pixar. Все решения о расходах следует принимать исходя из текущих финансовых возможностей и целесообразности владения предметом, уверены состоятельные люди.