9 примеров того, как человек видит мир при разных отклонениях

43 3

83

26.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли думать, что все вокруг почти одинаково ощущают реальность. Однако это далеко не так. Во-первых, мозг человека способен сам создавать иллюзии — например «эффект дежавю». Во-вторых, к нарушениям восприятия окружающего мира и себя — агнозиям — могут приводить черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, инсульт, а также психические расстройства. Звучит пугающе, но давайте попробуем немного разобраться в том, как человек с искаженным ощущением действительности видит все вокруг.

Мы в AdMe.ru вникли в суть перцепции и представили последствия ее деформации.

Инсульт

Это изображение смоделировано так, чтобы дать нам примерное представление о том, как человек после инсульта может видеть окружающий мир. Все выглядит навязчиво знакомым, но вы просто не можете ничего распознать. Инсульт — нарушение кровоснабжения головного мозга, которое проявляется такими симптомами, как спутанность сознания, сонливость, оглушенность, головная боль, рвота, потеря сознания, головокружение и пр. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние.

Прозопагнозия

Это изображение может напугать, но примерно так выглядят воспоминания о других людях и иногда себе самом у людей, страдающих прозопагнозией. Это расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, возникает из-за травмы правой нижне-затылочной области мозга. Вот тут можно ознакомиться с рассказом девушки, которая живет с этим нарушением.

Астигматизм

На изображении слева показано, как видят люди с астигматизмом, справа — люди с нормальным зрением. Бывает, что люди даже не подозревают о существовании разницы: у многих имеется врожденный астигматизм — дефект зрения, вызванный нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего теряется способность к четкому зрению.

Акинетопсия

Акинетопсия — нейропсихологическое нарушение, которое проявляется в неспособности воспринимать движение. Движущиеся объекты человек воспринимает как череду кадров, следующих один за другим и оставляющих после себя размытый след. Слишком быстрые движения вообще не замечаются. Акинетопсия возникает при механических повреждениях мозга, нарушениях мозгового кровообращения или после операций на мозге.

Синдром Алисы в Стране чудес

При этом синдроме искажается восприятие окружающих предметов, их формы и размера, пространства, частей собственного тела. Чаще всего метаморфопсия встречается при шизофрении, органических повреждениях головного мозга, во время приступов эпилепсии.

Синдром Капгра

При этом синдроме человек считает, что кого-то из его близких или его самого заменил двойник. Он может утверждать, что плохие поступки совершил не он, а его двойник, который в точности похож на него. Вначале зрительная информация направляется в веретенообразную извилину, где происходит различение объектов, включая и лица. А миндалевидное тело отвечает за эмоциональную реакцию на увиденное. При повреждении волокна, которое соединяет эти два участка мозга, и просходит возникновение синдрома.

Синестезия

Синестезия — нейрологический феномен, при котором разные сенсорные системы (допустим зрительная и вкусовая) «связаны» и при раздражении одной из них реагируют обе. Например, человек видит фиолетовую семерку и при этом ощущает вкус персика. Феномен пока до конца не изучен, но есть несколько теорий о причинах его возникновения: Из-за увеличения нейронных связей между областями мозга, отвечающими за разные сенсорные системы.

При определенных условиях: височной эпилепсии, черепно-мозговых травмах, инсультах и опухолях головного мозга.

А также синестезия может проявиться во время медитации, глубокой концентрации, сенсорной депривации.

Парейдолия

Если вы видите на фото сверху не церковь, а птичку — то у вас парейдолия. Смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-то отчетливое и определенное — фигуры людей и животных в облаках или на звездном небе или где-либо еще. Мозг, замечая в предмете знакомые черты, тут же интерпретирует образ в нечто более конкретное — например лицо. Это объясняется тем, что за многие годы эволюции таким образом мозг учился воспринимать эмоции и намерения (по мимике) других людей и животных и обрабатывать их еще до осознания этого человеком. Допустим, «увидев» нахмуренные брови собеседника, даже если вы не заметили этого, мозг может интерпретировать это как сигнал к тому, что лучше с ним пока не общаться, так как он зол или не в настроении.

Дислексия

Примерно так видит текст человек с этим отклонением. Дислексия — нарушение способности учиться читать и писать. Людям с таким расстройством сложно соединять слоги, буквы могут восприниматься ими в неправильном порядке, также им может быть сложно писать — не получается правильно соединять нужные буквы в слова. Причинами расстройства может быть наследственность или неравномерное распределение нейронных связей между полушариями мозга. Определенные зоны мозга у таких людей функционально менее активны, чем в норме.