9 примеров двойных стандартов, которые многие люди до сих пор поддерживают

Двойные стандарты подразумевают применение одного и того же правила по-разному к разным группам людей. Возможно, наиболее распространенные двойные стандарты связаны с гендером, однако на самом деле они существуют во всех сферах нашей жизни. Самое удивительное, что зачастую мы все грешим подобным отношением к окружающим нас людям, совершенно этого не замечая.

Мы в AdMe.ru призываем отказаться от всех существующих двойных стандартов. Но перед этим давайте разберемся, подвержены ли им мы сами.

У нас совершенно разное отношение к папам и мамам

Что бы отец ни сделал для своего ребенка, его за это похвалят, а маму за то же самое раскритикуют

Всякий раз, когда мы видим женщину в плохом настроении, мы списываем его на «эти» дни

Тема волос на теле все еще активно обсуждается

Мы по-разному относимся к спорам между мужчинами и женщинами

И, конечно, мы по-разному относимся к появлению седых волос у мужчины и у женщины

Даже в художественных историях, когда мужчина летает — он герой. А если это делает женщина — она ведьма

Мы считаем, что для женщины естественно снимать стресс через слезы, а плачущего мужчину мы называем слабаком

Мы оправдываем каждую ошибку, которую совершает мужчина, и обобщаем умственные способности всех женщин, когда дело касается мелких ошибок