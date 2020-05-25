9 причин, почему одни женщины всегда выглядят как подростки, а другие — как их матери

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С каждым годом разница между ровесниками становится все заметнее. Например, одна женщина в 30 лет выглядит как студентка, в то время как другая может сойти за маму своей подруги. И причины, которые влияют на внешний вид, могут быть весьма неожиданными. О них мы и поговорим в статье.

Мы в AdMe.ru вычислили виновников, которые «крадут» молодость, а в конце статьи разоблачим популярный стереотип о наследственности.

1. Мода на выразительные скулы

С тех пор, как скулы в стиле «топ-модель 90-х» вернулись в моду, девушки в массовом порядке стали избавляться от комков Биша (жировые скопления в щечной области). Операция несложная и проводится под местной анестезией: на внутренних сторонах щек делаются надрезы и удаляются жировые комочки. Такая на первый взгляд пустяковая процедура имеет серьезные последствия, и пластические хирурги не рекомендуют ее проводить пациентам с узкими лицами, потому как лицо, которое лишится части естественного каркаса, со временем станет осунувшимся и изможденным. Бесспорно, выраженные от природы скулы выглядят красиво, но только если это генетический подарок от родителей, а не хирургическое изменение строения лица. Надо помнить, что последствия такой операции необратимы, поэтому проще полюбить свои пухлые щечки, чем отдавать дань моде и жалеть о последствиях в будущем.

2. Чрезмерные увлечения салонными процедурами

Возможно, вы замечали, что кожа женщин, которые чрезмерно увлекаются салонными процедурами и пилингами, с возрастом становится неестественно гладкой, словно у восковой куклы. И это приведет к преждевременному старению: кожа станет тонкой, дряблой, появятся заметные капилляры и морщины. Увлечение другой популярной процедурой — инъекциями ботокса — заметно по характерному блеску кожи и плоскому лбу, что является следствием атрофии мышц и приводит к потере естественных объемов, в результате чего лицо выглядит старше. А регулярное моделирование лица филлерами искажает естественную анатомию, что визуально прибавляет лишние годы. Особенно побочные эффекты от подобных процедур заметны на людях до 35 лет. Вывод: косметологам и пластическим хирургам сложно работать с пациентом, лицо которого многократно подвергалось операциям и инъекционным вмешательствам, поэтому чем позже девушка начнет делать «взрослые» процедуры, тем дольше ей удастся сохранить естественный и молодой вид.

3. Жесткие диеты

Чем активнее человек худеет, тем больше вероятность появления «диетического лица»: из-за недостатка жировой ткани носогубные складки становятся заметными, морщины — более глубокими, а потеря объема вокруг глаз приводит к тому, что лицо выглядеть уставшим и более старым. После 40 лет лучше и вовсе избавиться от желания похудеть до юношеских размеров. Согласно исследованию, которое было проведено на близнецах, в случае если индекс массы тела увеличивался на 4 пункта, то до 40 лет человек визуально выглядит старше, зато после 40 — моложе. А вот после 55 лет индекс массы тела смело можно увеличивать на 8 пунктов и выглядеть моложе ровесников, которые сидят на диете.

4. Недостаток или избыток физической активности

Активный образ жизни не только укрепляет здоровье, но и продлевает молодость. И этот факт подтверждает исследование, в ходе которого выяснилось, что у пожилых людей, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не только замедлены процессы старения, но иммунитет и уровень холестерина сравнимы с показателями молодых людей. Но во всем нужно знать меру, поскольку другая крайность сидячего образа жизни — чрезмерные физические нагрузки — может принести больше вреда, чем пользы. Трейси Маунтфорд, директор косметической клиники в Лондоне, отметила, что у людей после 40 лет в результате чрезмерных тренировок ускоряется естественная потеря объема лица, из-за чего человек выглядит гораздо старше своих лет.

5. «Сахарное» лицо

Тусклый цвет лица, воспаления, дряблость кожи, мешки под глазами и морщины на лбу — это расплата за любовью к сладкому. Сахар усиливает гликацию — процесс, при котором излишки глюкозы повреждают коллаген и делают его неэластичным, что ускоряет процесс старения кожи.

6. Сон на боку или на животе

Ученые выяснили, что люди, которые плохо спят, быстрее стареют. Исследование проводилось с участием 60 женщин от 30 до 49 лет, и у тех, кто не спал полноценно, наблюдались признаки старения кожи: морщины, пигментация, потеря упругости кожи. Кроме того, их кожа становилась чувствительнее к окружающей среде и снижалась способность к самовосстановлению после пребывания на солнце. Согласно другому исследованию, важно не только то, сколько мы спим, но и как. За ночь человек меняет свое положение около 20 раз, и в 65 % случаев люди спят на боку, что способствует образованию заломов на лице и шее. Также с возрастом человек реже меняет позу во время сна — количество раз уменьшается с 27 до 16 за ночь. А чем дольше человек не меняет положение, тем длительнее неблагоприятное воздействие на кожу.

7. Развод

Согласно исследованию, которое провели пластические хирурги, разрушенный брак оставляет след на лице. Наблюдения были проведены на близнецах, и оказалось, что люди, пережившие развод, выглядели почти на 2 года старше своих братьев и сестер, которые были женаты, одиноки или даже овдовевшими.

8. Прием антидепрессантов

Стресс тоже повлиял на визуальное восприятие возраста близнецов из предыдущего эксперимента. Исследователи считают, что расслабление мышц лица на фоне приема антидепрессантов становится причиной дряблости кожи.

9. Нечеткий фильтрум губ

Фильтрум губ — небольшая область между основанием носа и «луком Купидона», а также важный участок в архитектуре лица. В молодости он хорошо выражен и рельефен, а с годами у большинства людей полностью сглаживается. Но сделать лицо визуально моложе можно при помощи косметики: затемните фильтрум контурирующим средством, чтобы создать эффект тени, и добавьте немного хайлайтера над верхней губой.

Бонус: не стоит надеяться только на генетику

Принято считать, что генетика играет основную роль в старении и если ваша мама в 50 выглядит на 30, то и вам не о чем волноваться. Но ученые провели исследование, в ходе которого в течение 12 лет пристально наблюдали за большой группой людей, состоящей почти из 1 000 человек. И оказалось, что одни люди старели в 3 раза быстрее других. Так, за 1 календарный год у одних могло и вовсе не произойти никаких физиологических изменений, в то время как другие становились старше на 3 года за эти же 12 месяцев. Когда участникам исследования исполнилось 38 лет, то их биологический возраст не соответствовал паспортному и варьировался от 28 лет до 61 года. По мнению авторов работы, старение только на 20 % зависит от генетики. Большее значение имеют такие факторы, как занятия спортом, правильное питание, регулярные медицинские обследования и отказ от курения. Кроме того, быстрее старели те, чей психологический возраст обгонял фактический.